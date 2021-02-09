Опасное соседство: частный дом в Новосибирске оказался в зоне разрушения аварийного здания — как там живут люди

170 сантиметров от дома до дома



На участке, где вовсю ведутся работы, нас встречают Людмила Петровна Бабина и Лидия Николаевна Беспалова. Обе — собственницы частного дома, который находится почти вплотную к аварийной двухэтажке. Лидия Николаевна в своей части дома не живет — признается, что вложила деньги в недвижимость из-за места.

— Земля в центре дорогая, сами понимаете, — говорит она.

А вот Людмила Петровна — старожил, она купила половину дома еще в 2002 году. На ее глазах соседний двухэтажный дом на 8 квартир признали аварийным и расселили. После этого здание облюбовали мародеры.



— Вот представьте: каждый день выхожу на участок, а наверху всё разбирают, пилят, — показывает она на балкон, нависающий над ее сенями. У балкона нет железного ограждения, вместо дверей зияет огромный провал.