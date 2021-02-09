Опасное соседство: частный дом в Новосибирске оказался в зоне разрушения аварийного здания — как там живут люди

В Новосибирске сносят аварийную двухэтажку на улице Толстого
В частном секторе Октябрьского района сносят 80-летний двухэтажный дом из кирпича. Его признали аварийным в 2004 году, но расселить жильцов удалось лишь в 2020-м. Заброшенную двухэтажку быстро облюбовали сборщики металлолома и бездомные. «Ужас, что было», — вспоминает пенсионерка Людмила Бабина, живущая в доме по соседству. В этом году аварийный барак решили снести. Казалось бы, можно выдохнуть, но проблем у пожилой женщины только прибавилось: ее маленький частный дом почти примыкает к заброшенному, и есть риск, что при сносе двухэтажки что-то пойдет не так. Корреспондент и фотограф НГС побывали на улице Толстого, где рабочие в желтых жилетах уже начали разбирать аварийное здание. Как живут люди в экстремальной близости со стройплощадкой и грозит ли реальная опасность маленькому частному дому — узнала Ксения Лысенко.
170 сантиметров от дома до дома
На участке, где вовсю ведутся работы, нас встречают Людмила Петровна Бабина и Лидия Николаевна Беспалова. Обе — собственницы частного дома, который находится почти вплотную к аварийной двухэтажке. Лидия Николаевна в своей части дома не живет — признается, что вложила деньги в недвижимость из-за места.
— Земля в центре дорогая, сами понимаете, — говорит она.
А вот Людмила Петровна — старожил, она купила половину дома еще в 2002 году. На ее глазах соседний двухэтажный дом на 8 квартир признали аварийным и расселили. После этого здание облюбовали мародеры.
— Вот представьте: каждый день выхожу на участок, а наверху всё разбирают, пилят, — показывает она на балкон, нависающий над ее сенями. У балкона нет железного ограждения, вместо дверей зияет огромный провал.
Однажды Лидия Николаевна забралась на верхний этаж заброшенного здания, чтобы посмотреть, насколько успели растащить его конструкции:
— Крыша сухая, даже дырок нет. А стены — стены аж 70 сантиметров в ширину. Кирпичные, прочные.
Это и пугает пожилых женщин. Снести крепкий дом без использования спецтехники будет проблематично, а с ней — опасно.
— Дом рухнет, от нас живого места не останется, — переживает пенсионерка.
Но работы уже начались. Перед заброшенной двухэтажкой стоит погрузчик для демонтажа, в метре от женщин деловито снуют рабочие. На их желтых спецовках написано «Автотрест» — название компании-подрядчика. Небольшое расстояние от сеней частного дома до аварийной двухэтажки огородили красно-белой лентой — собираются возводить забор. Хотя, признается пожилая женщина, работы собирались начать еще в воскресенье, когда никакого забора не было. Лидии Николаевне и Людмиле Петровне пришлось вызвать полицию.
— Мы сначала согласились на этот снос. Мы же тоже хотим, чтобы город был красивым. Но ставьте забор, делайте всё, как надо! — возмущается Лидия Николаевна. — А потом мы увидели документы на снос и ахнули — подумали: «И зачем только согласились?» Потому что если делать по-правильному, по нормам, то им вот эти наши сени придется ломать. Тогда здесь будет расстояние 3,6 метра, как в документах указано. А пока 1,7 метра, дай бог, если наберется.
Больше всего они переживают за огромную металлическую трубу возле аварийного дома. После того как в расселенном доме побывали те самые мародеры и срезали железо, высокая труба опасно накренилась над той частью дома, где живет Людмила Петровна.
— Три дня назад сюда приходили представители мэрии. Давай нас убеждать, чтобы мы согласились. Я им говорю: «А вы какое-то гарантийное письмо нам дадите?» А мне: «А кто вам даст такие гарантии?» Но ведь кто-то за это должен отвечать, ведь так? Ну вот плита сейчас возьмет и упадет, сюда или вот на нее, — показывает Лидия Николаевна на Людмилу Петровну. — В общем, крайних нет.
— И я тоже спрашиваю Данилову (начальника отдела организации подготовки площадок и сноса. — Прим. ред.): «Вы даете гарантию безопасности моей жизни и моего дома?» А она говорит: «Нет, я такой гарантии дать не могу. Это надо спрашивать у того, кто сносить будет». Я у него спрашиваю, а он тоже: «Нет». Получается, что гарантий того, что мы выживем, никто не дает, — добавляет Людмила Петровна.
Женщины смирились с тем, что земля под их домом или соседним рано или поздно пойдет под застройку. По их словам, против стройки они не возражают, но хотят, чтобы работы проводились по нормативам, с установкой забора и безопасного расстояния. Какая судьба ждет соседний участок, где сносят дом, они тоже не знают.
— Тайна, покрытая мраком. Но земля тут золотая. А дом вот этот — его же пушкой не разобьешь, но признали аварийным и сносят. Это же, наверное, о чем-то говорит, — добавляет Лидия Николаевна.
Что говорят чиновники о сносе дома
Согласно муниципальному контракту, заказчиком работ по сносу дома по улице Толстого (копия есть в распоряжении редакции) выступает МКУ «Городское жилищное агентство». Подрядчик — ООО «Автотрест». Сумма контракта составляет около 1 миллиона 657 тысяч рублей, включая НДС, работы по сносу должны быть выполнены в течение пяти рабочих дней. Поскольку контракт был заключен
В подрядной организации корреспондента НГС так и не смогли соединить с руководителем — телефон компании и мобильный представителя «Автотреста» были недоступны. Зато ответили в МКУ «Городское жилищное агентство».
— Если снос не производить, то пусть дом рухнет на эту пенсионерку, или как? — задается вопросом контролирующий техническую часть работ по сносу дома на Толстого Юрий Кошелев. — Вручную будут разбирать то, что будет опасно. Всё остальное будет механизировано методом обвала. Как и написано в проекте, который я раздал всем. На жилой дом точно ничего не свалится. Труба не опасно накренена, ее будут распиливать по частям и демонтировать краном. Я уже целую неделю с ними (собственниками соседнего дома. — Прим. ред.) общаюсь, они сегодня говорят одно, через час — другое. Предварительно они хотят денег за свою площадку и чтобы их оттуда переселили. Но это уже вопрос не мой.
Он посоветовал обратиться в мэрию — к Валентине Даниловой, которая, по его словам, курирует снос. Однако по телефону представителя мэрии никто так и не ответил.
В полиции НГС подтвердили, что
«Трупов не было»: мнение стороннего эксперта
По словам гендиректора SKY GROUP Владимира Литвинова, который имел дело со сносом аварийных домов и расчисткой площадок под строительство, в Новосибирске регулярно разбирают аварийные конструкции в опасной близости от жилых построек, поэтому расстояние в 1,7 метра — обычное дело.
— Аккуратненько ставится заборчик и ведутся работы. Дом кирпичный, так что стенка завалится вовнутрь, да и всё. На частный дом не попадет. Эти граждане из частного дома, видимо, насмотрелись каких-то ужасов и поэтому пытаются в блогеров играть. Но это детский сад. Хотелось бы, чтобы профаны не лезли туда, где инженеры работают. Муниципалитет — конечный орган, который несет ответственность за все мероприятия. Поэтому проблем здесь вообще нет. Я скажу жестко, но мнение жильцов, по большому счету, застройщика не волнует. Мы его послушаем, да и то это больше к мэрии относится — пусть до мэрии идут и общаются. Переживать не стоит, компании и по три, и по четыре барака порой одновременно сносят. И все живы-здоровы. Трупов точно не было, — отмечает он.
Осенью прошлого года мы показали, как живут те, чей дом не расселяют, несмотря на его плачевное состояние. Читайте наш репортаж из одноэтажного барака на улице Панфиловцев, где в квартире пенсионерки обрушилась крыша.