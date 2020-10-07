На Забалуева построят новый жилкомплекс — в обмен на землю застройщик завершит два долгостроя

«Первый строительный фонд» получил пустырь за завершение долгостроев
В Ленинском районе Новосибирска на Забалуева готовят место под новый жилой комплекс с двором без машин и микропарком.
О начале работ корреспонденту НГС рассказала жительница дома на улице Киевская, 23 Марина. По её словам, раньше на участке рядом с их домом и улицей Забалуева был пустырь, на котором местные жители самовольно поставили металлические гаражи. В конце лета на нём развернулась стройка. В администрации Ленинского района в ответ на письмо местных жителей сообщили, что участок на улице Забалуева передан по договору аренды компании «Прогресс» для строительства многоквартирного дома, но разрешение на строительство власти пока не выдали. Таким образом, сейчас на участке идут изыскательские работы.
По информации базы данных «Контур.Фокус», застройщиком владеет компания «Комфортстрой», конечный владелец — Владимир Хохлов. Номера телефонов компании при этом совпадают с указанными в проектных декларациях новостроек холдинга «Первый строительный фонд». В компании подтвердили наличие проекта на улице Забалуева, но рассказать подробности не смогли.
В мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС сообщили, что новый дом будут строить в рамках масштабного инвестиционного проекта.
— На указанном участке планируется строительство жилого комплекса, благоустройство территории и прилегающих зон, устройство проездов и дорог. Уровень планируемого к строительству жилого комплекса предполагается в категории «комфорт плюс», двор без машин. После освоения участка территория будет благоустроена, организованы новые зоны отдыха, планируется выполнить озеленение микропарка, примыкающего к улице Связистов, — подчеркнули в департаменте строительства и архитектуры.
Взамен предоставленной земли застройщик обязуется перечислить средства на завершение двух долгостроев: на улице Бориса Богаткова, 201/3 и Декабристов, 10. Кроме того, «Прогресс» должен будет выделить 373 кв. м жилья для граждан, пострадавших от действий застройщиков.
Долгострой на улице Декабристов, 10 власти рассчитывали сдать ещё в 2018 году. Его застройщик, компания «СКИМС», признана банкротом в 2015 году. Учредителя компании Сергея Карманова в феврале 2020 года признали виновным в мошенничестве и легализации денег и назначили 3 года в колонии общего режима.
Дом на улице Бориса Богаткова, 201/3 должна была построить компания «Новосибирск Строй Монтаж», которую признали банкротом в 2012 году. В 2017 году её руководитель Рашид Шевцов был обвинён в мошенничестве, легализации денег и имущественном ущербе. В общей сложности он похитил 355 миллионов рублей из средств дольщиков. Но весной 2020 года суд переквалифицировал обвинение на более мягкую статью — «Мошенничество в сфере предпринимательства» — и освободил предпринимателя по истечении срока давности, писал «КоммерсантЪ».