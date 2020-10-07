На Забалуева построят новый жилкомплекс — в обмен на землю застройщик завершит два долгостроя

Долгострой на улице Декабристов, 10 власти рассчитывали сдать ещё в 2018 году. Его застройщик, компания «СКИМС», признана банкротом в 2015 году. Учредителя компании Сергея Карманова в феврале 2020 года признали виновным в мошенничестве и легализации денег и назначили 3 года в колонии общего режима.



Дом на улице Бориса Богаткова, 201/3 должна была построить компания «Новосибирск Строй Монтаж», которую признали банкротом в 2012 году. В 2017 году её руководитель Рашид Шевцов был обвинён в мошенничестве, легализации денег и имущественном ущербе. В общей сложности он похитил 355 миллионов рублей из средств дольщиков. Но весной 2020 года суд переквалифицировал обвинение на более мягкую статью — «Мошенничество в сфере предпринимательства» — и освободил предпринимателя по истечении срока давности, писал «КоммерсантЪ».

