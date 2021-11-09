Как в одном российском городе ввели QR-коды на вход в рестораны и к чему это привело

С 12 ноября в заведения общепита Новосибирской области можно будет попасть только при наличии QR-кода . Ограничительная мера позиционируется правительством области как способ избежать дальнейшего роста заболеваемости и дополнительно стимулировать «несознательных» граждан к вакцинации от ковида.



А давайте не будем гадать на кофейной гуще, поможет эта мера или не поможет, а обратимся к опыту других регионов России. В частности — к опыту Калининградской области, где лично я бываю намного чаще даже, чем в Москве.

