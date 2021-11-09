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Даниил Прицкау

Ресторатор
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Даниил Прицкау

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Как в одном российском городе ввели QR-коды на вход в рестораны и к чему это привело

Колонка ресторатора о том, нужны ли массовые ограничения и где

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Даниил Прицкау в Калининграде

Даниил Прицкау в Калининграде

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Введение новых ограничений в Новосибирске коснулось прежде всего общепита: с 12 ноября поесть в ресторане или посидеть в баре с друзьями можно будет только при наличии сертификата о вакцинации. Эта мера вызвала предсказуемую реакцию у самих рестораторов. Однако в нынешней ситуации важнее то, насколько она будет действенной в борьбе с пандемией. Вот аргументированное мнение новосибирца Даниила Прицкау, который решил проанализировать результаты введения таких ограничений в Калининграде, где часто бывает по личным обстоятельствам.

С 12 ноября в заведения общепита Новосибирской области можно будет попасть только при наличии QR-кода. Ограничительная мера позиционируется правительством области как способ избежать дальнейшего роста заболеваемости и дополнительно стимулировать «несознательных» граждан к вакцинации от ковида.

А давайте не будем гадать на кофейной гуще, поможет эта мера или не поможет, а обратимся к опыту других регионов России. В частности — к опыту Калининградской области, где лично я бываю намного чаще даже, чем в Москве.

Итак, в Калининграде и области режим QR-кодов для посещения общепита введен ровно месяц назад, 8 октября. Ваш покорный слуга лично убедился в строгости соблюдения этих правил в ресторанах города, граничащей даже с бюрократическим формализмом, когда меня не пустили с QR-ом на руках, но без оригинала паспорта (скан имелся в телефоне). При этом с 16 октября QR там требовали и при посещении ТЦ и ТРЦ с площадью более 300 кв. м.

Кофейня в Калининграде

Кофейня в Калининграде

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Надо понимать, что Калининград — город с населением около 500 тысяч, вся область — около миллиона. Площадь города — 224 кв. км. К чему это я? Да к тому, что в Калининграде нет метро, поездки в общественном транспорте по продолжительности в разы короче, чем в Новосибирске (площадь нашего города — 502 кв. км, а население — 1,6 млн). Да и по моим наблюдениям, с общественным транспортом там всё намного лучше, нежели у нас, по крайней мере, я не видел давок в салонах маршруток и автобусов. И еще нюанс — климат там совсем не сибирский, и людям нет необходимости постоянно спасаться от мороза в общественных местах.

Таким образом, уже месяц в Калининграде требуют QR в общепите (как у нас планируют с 12 ноября), в торговых центрах (чего у нас делать не планируется), давок в метро в час пик нет в принципе, в салонах общественного транспорта люди проводят в разы меньше времени в лучших условиях. И что бы вы думали? Победили ковид в Калининграде или хотя бы обуздали рост?! Да ничего подобного!

На 8 октября количество выявленных заражений составило 274 человека, 8 ноября — 394. Рост за месяц почти на 50%. Для справки в Новосибирской области за 8 ноября — 400 зараженных (но население у нас больше почти в три раза!).

Одним словом, локальная борьба с ковидом в общепите и торговых центрах за месяц привела лишь к тому, что с 8 ноября в Калининграде ввели новые ограничения: теперь QR требуют при посещении непродовольственных магазинов от 100 кв. м, фитнес-центров, физкультурно-спортивных организаций, театров, кинотеатров, филармоний, концертных залов, библиотек, а также массовых мероприятий. Ну собственно везде, за исключением транспорта. И так до 1 февраля 2022!

Так быть может, этот месяц сподвиг калининградцев на активную вакцинацию и потери общепита были не напрасны? Да, в целом процент вакцинированных у них выше новосибирского (37% против наших почти 30%). Но темпы вакцинации на сегодня у них ниже 0,34% против наших 0,42% взрослого населения в день. А главное — рост числа привитых первым компонентом за этот месяц в Калининградской области при действующих ограничениях составил с 336 тысяч до 438 тысяч человек (30%), а в Новосибирской за этот же месяц без подобных ограничений — с 757 тысяч до 970 тысяч (28%)! Разница в пределах погрешности.

Парк в Калининграде

Парк в Калининграде

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Ну а теперь, друзья, можете сами сделать выводы, насколько поможет введение QR-ов у нас в области исключительно для общепита.

Какой выход? На мой взгляд, вводить ограничения с QR массово, во всех сферах, как в том же Калининграде, только охватывать ими еще и общественный транспорт. Дело в том, что если это не сделать сейчас, то эпидемия будет только шириться, и к этим мерам правительство придет через месяц или два. Только вот сколько людей заболеет и покинет этот мир за это потерянное время и сколько предприятий общепита разорится за время бесполезных точечных ограничений.

Да, мучает меня еще один вопрос: а какие темпы вакцинации способно обеспечить наше здравоохранение Новосибирской области в принципе? Вот на ревакцинацию обычными методами я несколько дней записаться через «Госуслуги» не могу. Может, эти 10 тысяч прививаемых в день и есть их максимум и никак им не прыгнуть выше головы, как ни агитируй народ?

Другие представители ресторанного бизнеса признают необходимость жестких мер в борьбе с пандемией, однако считают, что ограничения должны касаться, прежде всего, городского транспорта, которым пользуется на порядок больше горожан. Так, по крайней мере, считает ресторатор Андрей Коротышев.

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QR-кодбары и рестораныпандемия коронавирусабизнес в пандемию
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