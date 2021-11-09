Как в одном российском городе ввели QR-коды на вход в рестораны и к чему это привело

Введение новых ограничений в Новосибирске коснулось прежде всего общепита: с 12 ноября поесть в ресторане или посидеть в баре с друзьями можно будет только при наличии сертификата о вакцинации. Эта мера вызвала предсказуемую реакцию у самих рестораторов. Однако в нынешней ситуации важнее то, насколько она будет действенной в борьбе с пандемией. Вот аргументированное мнение новосибирца Даниила Прицкау, который решил проанализировать результаты введения таких ограничений в Калининграде, где часто бывает по личным обстоятельствам.
С 12 ноября в заведения общепита Новосибирской области можно будет попасть только при наличии
А давайте не будем гадать на кофейной гуще, поможет эта мера или не поможет, а обратимся к опыту других регионов России. В частности — к опыту Калининградской области, где лично я бываю намного чаще даже, чем в Москве.
Итак, в Калининграде и области режим QR-кодов для посещения общепита введен ровно месяц назад,
Надо понимать, что Калининград — город с населением около 500 тысяч, вся область — около миллиона. Площадь города —
Таким образом, уже месяц в Калининграде требуют QR в общепите (как у нас планируют с 12 ноября), в торговых центрах (чего у нас делать не планируется), давок в метро в час пик нет в принципе, в салонах общественного транспорта люди проводят в разы меньше времени в лучших условиях. И что бы вы думали? Победили ковид в Калининграде или хотя бы обуздали рост?! Да ничего подобного!
На 8 октября количество выявленных заражений составило 274 человека, 8 ноября — 394. Рост за месяц почти на 50%. Для справки в Новосибирской области за 8 ноября — 400 зараженных (но население у нас больше почти в три раза!).
Одним словом, локальная борьба с ковидом в общепите и торговых центрах за месяц привела лишь к тому, что с 8 ноября в Калининграде ввели новые ограничения: теперь QR требуют при посещении непродовольственных магазинов от
Так быть может, этот месяц сподвиг калининградцев на активную вакцинацию и потери общепита были не напрасны? Да, в целом процент вакцинированных у них выше новосибирского (37% против наших почти 30%). Но темпы вакцинации на сегодня у них ниже 0,34% против наших 0,42% взрослого населения в день. А главное — рост числа привитых первым компонентом за этот месяц в Калининградской области при действующих ограничениях составил с 336 тысяч до 438 тысяч человек (30%), а в Новосибирской за этот же месяц без подобных ограничений — с 757 тысяч до 970 тысяч (28%)! Разница в пределах погрешности.
Ну а теперь, друзья, можете сами сделать выводы, насколько поможет введение
Какой выход? На мой взгляд, вводить ограничения с QR массово, во всех сферах, как в том же Калининграде, только охватывать ими еще и общественный транспорт. Дело в том, что если это не сделать сейчас, то эпидемия будет только шириться, и к этим мерам правительство придет через месяц или два. Только вот сколько людей заболеет и покинет этот мир за это потерянное время и сколько предприятий общепита разорится за время бесполезных точечных ограничений.
Да, мучает меня еще один вопрос: а какие темпы вакцинации способно обеспечить наше здравоохранение Новосибирской области в принципе? Вот на ревакцинацию обычными методами я несколько дней записаться через «Госуслуги» не могу. Может, эти 10 тысяч прививаемых в день и есть их максимум и никак им не прыгнуть выше головы, как ни агитируй народ?
Другие представители ресторанного бизнеса признают необходимость жестких мер в борьбе с пандемией, однако считают, что ограничения должны касаться, прежде всего, городского транспорта, которым пользуется на порядок больше горожан. Так, по крайней мере, считает ресторатор Андрей Коротышев.
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