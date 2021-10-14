«Жизнь тут же щелкнула по носу»: новосибирского ресторатора с QR-кодом не пустили в заведение в Калининграде

Новосибирского ресторатора с QR-кодом не пустили в заведение в Калининграде
Новосибирский ресторатор, совладелец заведений «Гриль и Бутыль» и New Mexico Даниил Прицкау не смог попасть в ресторан в Калининграде, даже предъявив QR-код о вакцинации. Оказалось, что для доступа в корчму «Борщ и сало» нужно было предъявить оригинал паспорта.
В Калининграде Прицкау был по личным делам и просто хотел пообедать в одном из местных ресторанов. У него была прививка и соответствующий QR-код. Но этого оказалось мало.
— Хотел было воспользоваться привилегиями касты QR-кодщиков, отобедать в Калининграде. Тут в общепите кормят строго по коду. Но жизнь тут же щелкнула по носу. На входе попросили предъявить QR и паспорт! Причем паспорт в оригинальном натуральном виде, к чему я готов категорически не был. Ну не беру на прогулку с собой паспорт. Все попытки предъявить скан паспорта, уверения, что я свой — вакцинированный — были категорически отвергнуты. Уехал я не солоно хлебавши, — написал Даниил в своем аккаунте в сети «Фейсбук».
Как рассказал Даниил корреспонденту НГС, ситуация усугублялась тем, что как раз пошел дождь и ему просто хотелось оказаться в помещении, где можно было его переждать. Подобная строгость, впрочем, не является общей практикой в Калининграде. В часть заведений можно попасть и просто предъявив ксерокопию паспорта. Правда, без QR-кода внутрь всё равно не попадешь.
На этой неделе как раз губернатор Новосибирской области принял решение о введении ограничений связанных с пандемией. До калининградской жесткости им, правда, далеко — QR-коды в Новосибирске будут требовать только при посещении массовых мероприятий.