«Жизнь тут же щелкнула по носу»: новосибирского ресторатора с QR-кодом не пустили в заведение в Калининграде

Новосибирский ресторатор, совладелец заведений «Гриль и Бутыль» и New Mexico Даниил Прицкау не смог попасть в ресторан в Калининграде, даже предъявив QR-код о вакцинации. Оказалось, что для доступа в корчму «Борщ и сало» нужно было предъявить оригинал паспорта.

В Калининграде Прицкау был по личным делам и просто хотел пообедать в одном из местных ресторанов. У него была прививка и соответствующий QR-код. Но этого оказалось мало.

— Хотел было воспользоваться привилегиями касты QR-кодщиков, отобедать в Калининграде. Тут в общепите кормят строго по коду. Но жизнь тут же щелкнула по носу. На входе попросили предъявить QR и паспорт! Причем паспорт в оригинальном натуральном виде, к чему я готов категорически не был. Ну не беру на прогулку с собой паспорт. Все попытки предъявить скан паспорта, уверения, что я свой — вакцинированный — были категорически отвергнуты. Уехал я не солоно хлебавши, — написал Даниил в своем аккаунте в сети «Фейсбук».