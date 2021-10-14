Код для входа. Сравниваем, как работают QR-пропуска в Новосибирске и других городах

Рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирске хотят остановить с помощью QR-кодов. Они будут нужны, чтобы попасть в аквапарки, аттракционы, музеи, кинотеатры, фитнес-центры и некоторые другие заведения. Жители без сертификата о прививке или перенесенной болезни попасть туда не смогут.
Действовать «чистые зоны» в Новосибирской области начнут с 25 октября. Между тем в других регионах система уже работает. Мы выяснили, какие ограничения ввели в Перми, Челябинске, Екатеринбурге и Архангельске, чтобы сравнить их с теми, что грозят Новосибирску (оказалось, нам в чем-то еще повезло!).
Рассказываем, как российские города переживают пропускной режим, где уже начали подделывать QR-коды и как наказывают нарушителей.
Новосибирск
С какого числа действуют QR-коды: с 25 октября
В Новосибирской области QR-коды нужны будут для посещения крупных мероприятий и некоторых общественных мест, где собирается больше 500 человек. Среди них — концерты, фестивали, торжества, чемпионаты, первенства и кубки. Также коды необходимо предъявлять посетителям аквапарков, фитнес-центров, аттракционов и детских развлекательных центров, но порядок пока непонятен — чиновники до сих пор не опубликовали подписанное постановление, в котором всё четко прописано.
Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для тех, кто работает в сфере услуг (список сфер мы публиковали тут). Тех, кто не поставит первый компонент до конца ноября, будут отстранять от работы или переводить на удаленку.
Екатеринбург
С какого числа действуют QR-коды: с 25 октября
Екатеринбург активно готовится к жизни по новым правилам. 12 октября губернатор подписал указ о QR-кодах. Вводить их будут поэтапно: с 25 октября и с 8 ноября. Первыми «ковидные пропуска» начнут использовать чиновники (все администрации, правительство и резиденция губернатора), а также музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты (интересно, что фитнес-клубы к ним не относятся).
С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, домах культуры, салонах красоты, санаториях и на базах отдыха. Рестораны, торговые центры и гостиницы в список «чистых зон» пока не попали.
Тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, придется пройти иммунологическую комиссию, чтобы попасть на работу в зоны, свободные от COVID.
Даже если вы уверены, что болели коронавирусом и имеете справку о наличии антител, без QR-кода в «чистые зоны» вас не пустят. Отрицательный ПЦР-тест тоже не поможет. Кроме того, власти уже предупредили о введении штрафов за нарушение особого режима.
Челябинск
С какого числа действуют QR-коды: с 18 октября
В Челябинске «чистые зоны» тоже только готовятся ввести. Там режим будет немного мягче, чем в Екатеринбурге. QR-коды нужны будут с 18 октября для входа на массовые мероприятия, где соберется больше 100 человек, а также в театры, музеи и кинотеатры.
Интересно, что QR-код челябинцам разрешили заменить ПЦР-тестом в случае, если имеется медотвод. Тест можно сдать только в аккредитованной Роспотребнадзором лаборатории, передающей результаты на портал «Госуслуги». Она предоставит QR-код, который действует 72 часа. Для входа его нужно будет предъявить вместе с паспортом.
Накануне введения «чистых зон» в Челябинске начали продавать липовые сертификаты о вакцинации от ковида. Это позволяет получить QR-код для посещения мероприятий в помещениях. Ценники сейчас в районе 5–10 тысяч рублей. Но есть риск попасть на скамью подсудимых.
Прецеденты уже есть. Например, в Магнитогорске иностранец купил справку об отсутствии COVID-19 и стал фигурантом уголовного дела об использовании заведомо подложного документа (по части 5 статьи 327 УК РФ, максимально грозит до 6 месяцев ареста). В Троицке изготавливали поддельные сертификаты о вакцинации. Там уголовное дело расследуется по части 1 статьи 327 УК РФ (изготовление поддельных документов, максимально грозит до 2 лет лишения свободы).
Пермь
С какого числа действуют QR-коды: с 4 октября
В Перми уже вкусили все «прелести» нового режима. Там QR-коды ввели из-за ухудшения эпидемической обстановки. В регионе стал распространяться более агрессивный и заразный «дельта»-штамм, число новых случаев заражения в сутки приблизилось к 500.
Поэтому с 4 октября без QR-кодов в Пермском крае не попасть на спектакли и представления в театрах, концертных залах, филармониях, кинотеатрах, домах культуры, цирке и других учреждениях сферы культуры.
Также пропуска понадобятся на спортивные соревнования профессиональных клубов и в фитнес-центрах, тренажерных залах и бассейнах. Массовые мероприятия тоже свободны от COVID, если они организованы органами власти.
QR-коды пока не нужны для кафе и ресторанов, хотя изначально такие планы были. Если человек не прививался и не болел, попасть в «чистые зоны» можно будет, предъявив отрицательный ПЦР-тест — он действует 72 часа. Справка о медотводе эти бумаги не заменяет.
Архангельск
С какого числа действуют QR-коды: с 11 октября
В Архангельской области QR-коды ввели 11 октября. Без них не пустят в большинство общественных мест и на массовые мероприятия. В торговые центры вход открыт, но там измеряют температуру всем посетителям и не пускают тех, у кого есть признаки ОРВИ и нет масок.
Также в Поморье ужесточили антиковидный режим: запретили работать детским центрам и тематическим паркам (кроме детских комнат в торговых центрах и кафе). А в поликлиниках приостановили диспансеризацию, за исключением углубленной диспансеризации для переболевших ковидом.
СЮЖЕТ
За нарушение правил владельцев заведений в «чистых зонах» будут штрафовать, наказание грозит также людям, которые проникли туда без QR-кодов. А за подделку сертификата о вакцинации настигнет уголовная ответственность.
Всю информацию о коронавирусе и вакцинации мы собираем в специальном разделе. А всё, что известно о действии QR-кодов в Новосибирской области, можно прочитать на этой странице.