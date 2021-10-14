Код для входа. Сравниваем, как работают QR-пропуска в Новосибирске и других городах

Рост заболеваемости коронавирусом в Новосибирске хотят остановить с помощью QR-кодов. Они будут нужны, чтобы попасть в аквапарки, аттракционы, музеи, кинотеатры, фитнес-центры и некоторые другие заведения. Жители без сертификата о прививке или перенесенной болезни попасть туда не смогут.



Действовать «чистые зоны» в Новосибирской области начнут с 25 октября. Между тем в других регионах система уже работает. Мы выяснили, какие ограничения ввели в Перми, Челябинске, Екатеринбурге и Архангельске, чтобы сравнить их с теми, что грозят Новосибирску (оказалось, нам в чем-то еще повезло!).