«Дяденька, а деньги?» Реакция сибиряков на решение Путина о нерабочих днях — 14 коротких мнений

Как новосибирцы отнеслись к введению нерабочих дней
Сегодня во время совещания с членами правительства президент России одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Помимо этого, в регионах с самой тяжелой эпидобстановкой разрешается вводить нерабочие дни на две недели с 23 октября. Также Владимир Путин разрешил губернаторам продлять нерабочие дни в ноябре, если есть необходимость. Читатели сайта НГС не остались в стороне и активно делились своими предположениями, в итоге развернув настоящую дискуссию.
На те же грабли
Некоторые пользователи предлагают вспомнить опыт предыдущих нерабочих дней, которые в 2020 году действовали в общей сложности 42 дня. Впервые нерабочие дни в контексте пандемии были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта 2020 года, их несколько раз продляли, в итоге они действовали до 11 мая включительно.
— Мы не наступаем на грабли, мы на них прыгаем, — пишет kolhoznik.
— Прошлогодние грабли ничему не научили... — вторит ему Matrix_Agent.
Пользователь Солдат видит в продлении нерабочих дней (которое отдано на усмотрение региональных властей) долю политической игры.
— Сейчас примут это ограничение и отдадут на откуп регионам... Если бы ковид был побежден, то федералы бы били себя кулаком в грудь, что это их заслуга, но вышло так, что под либеральную трескотню, что, мол, вакцинация дело добровольное, всё было пущено под русский авось... Не прокатило... Сейчас федералы снимут с себя ответственность за управление этим процессом и будут потирать руки и напрягать регионы... Но регионы самостоятельно кашлянуть не могут без федерального центра.
— Может, хоть дороги перекопанные и тротуары доделают в этот локдаун, — пытается найти плюсы svensson2015.
Денежный вопрос
Финансовые потери за дни, которые объявлены нерабочими, — отдельный больной для жителей вопрос.
— Сейчас отправит на принудительные выходные и даст по десятке на семью. А потеряют люди в разы больше, — переживает svensson2015.
— Работаю в банке. Как в прошлом году во все эти «нерабочие дни» продолжали работать, так и в этот раз, очевидно, будет то же самое. «Нерабочие» они только для бюджетников, — говорит Андрей.
— Дяденька, а деньги? Дяденька...(с), — лаконично процитировал советскую классику пользователь под ником Azimut.
Вопросы без ответов
Пользователь user_unknown вспомнил, что нерабочая неделя выпадает на период Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября.
— Как в одной голове может укладываться закрытие страны на 1–2 недели на карантин с одновременным хождением «переписунов» населения по квартирам?
Безухов считает, что решение было принято давно, и считает, что стоит задуматься о введении всеобщей принудительной вакцинации:
— Ежу понятно, что примут решение о введение локдауна с
— Одной неделей это не обойдется, — уверена Маша Дегтярева.
Гуляй, Россия
Ряд пользователей уверен, что нерабочие дни только усилят социальную активность. Люди не будут сидеть по домам — вместо этого будут чаще посещать увеселительные заведения.
— Какая изоляция, вы о чем? Бюджетники пойдут гулять и шариться по ТЦ, все остальные будут терпеть убытки в связи с внезапными каникулами, потому что в любом случае будет падение деловой активности, как в нормальные праздники. Самое главное, мне не понятен смысл всей этой полуизоляции, — пишет пользователь под ником Картавый.
С ним согласен Святогор:
— Ага, вводите выходные. Народ пусть по ТЦ и кабакам шляется, заражает друг друга.
А вот пользователь Ыгорь вспомнил, что в начале ноября россиян ждет укороченная рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 1 по 3 ноября, к тому же среда будет сокращенным рабочим днем.
— Я руками и ногами за выходные! Там же всего три дня нерабочих прибавится к праздникам.
— Это будет репетиция новогодних праздников! И погодка будет наверняка подходящая, — говорит Аллилуйя.
После решения Владимира Путина власти НСО рассказали, сколько продолжатся нерабочие дни в Новосибирской области и будут ли их продлять.