«Дяденька, а деньги?» Реакция сибиряков на решение Путина о нерабочих днях — 14 коротких мнений

— Мы не наступаем на грабли, мы на них прыгаем, — пишет kolhoznik.

— Прошлогодние грабли ничему не научили... — вторит ему Matrix_Agent.

Пользователь Солдат видит в продлении нерабочих дней (которое отдано на усмотрение региональных властей) долю политической игры.



— Сейчас примут это ограничение и отдадут на откуп регионам... Если бы ковид был побежден, то федералы бы били себя кулаком в грудь, что это их заслуга, но вышло так, что под либеральную трескотню, что, мол, вакцинация дело добровольное, всё было пущено под русский авось... Не прокатило... Сейчас федералы снимут с себя ответственность за управление этим процессом и будут потирать руки и напрягать регионы... Но регионы самостоятельно кашлянуть не могут без федерального центра.

— Может, хоть дороги перекопанные и тротуары доделают в этот локдаун, — пытается найти плюсы svensson2015.



Денежный вопрос

Финансовые потери за дни, которые объявлены нерабочими, — отдельный больной для жителей вопрос.

— Сейчас отправит на принудительные выходные и даст по десятке на семью. А потеряют люди в разы больше, — переживает svensson2015.