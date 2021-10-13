Губернатор Новосибирской области назвал ограничения, которых удалось избежать в регионе

В Новосибирской области рассматривали некоторые ограничения из-за ковида, которые власти отказались принимать. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.



— Оперативный штаб не поддержал предложения Роспотребнадзора по ужесточению ограничений по наполняемости залов до 30%. Не поддержал ограничения на деятельность отдельных организаций в сфере бизнеса, в том числе не поддержал ограничения по времени работы бизнеса, в частности, объектов питания, — сообщил губернатор Новосибирской области.

