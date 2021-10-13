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Тема дняНовые подробности про QR-коды. Отвечает губернатор
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Губернатор Новосибирской области назвал ограничения, которых удалось избежать в регионе

Оперштаб по борьбе с ковидом принял не все предложения Роспотребнадзора

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В Новосибирской области будет введена система QR-кодов

В Новосибирской области будет введена система QR-кодов

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В Новосибирской области рассматривали некоторые ограничения из-за ковида, которые власти отказались принимать. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.

— Оперативный штаб не поддержал предложения Роспотребнадзора по ужесточению ограничений по наполняемости залов до 30%. Не поддержал ограничения на деятельность отдельных организаций в сфере бизнеса, в том числе не поддержал ограничения по времени работы бизнеса, в частности, объектов питания, — сообщил губернатор Новосибирской области.

Сейчас ограничение по наполняемости не меняется. Как и раньше, на спортивных и культурных объектах можно принять 50% посетителей. Но с вводом QR-кодов ситуация может измениться.

12 октября стало известно, что в Новосибирской области введут обязательную вакцинацию некоторых групп населения, а чтобы попасть на крупные спортивные и культурные мероприятия, нужно будет предоставить QR-код. Также он понадобится для входа в аквапарки, фитнес-центры и детские развлекательные центры и аттракционы.

— После успешного внедрения контроля QR-кодов, мы можем принять решение об увеличении доли заполненных мест до 75% или, возможно даже, до 100%. Пока действует 50% ограничение, — рассказал Андрей Травников.

Губернатор объяснил новосибирцам, почему под ограничения не попали рестораны и кафе. Сейчас в них можно попасть без QR-кода. На большие площадки, где больше 500 посетителей, при входе потребуется предъявление QR-кода.

— Мы в первую очередь стремились снизить риски на тех объектах, где собирается большое количество людей. Я не знаю ни одного ресторана, где бы собиралось более 500 человек, — сообщил губернатор Новосибирской области.

НГС провел опрос среди читателей о том, как они относятся к введению QR-кодов и обязательной вакцинации. Поучаствуйте в нем — нам интересно ваше мнение. Также мы собрали комментарии наших читателей — почитайте, что думают они.

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вакцинациякарантинкоронавирус
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