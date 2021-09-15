Власти объяснили, в каком случае в Новосибирске расторгнут контракт на проведение Дня народного единства

Власти Новосибирской области могут отменить празднование 4 ноября
Правительство Новосибирской области не приняло окончательного решения о праздновании Дня народного единства 4 ноября, несмотря на то, что аукцион на проведение мероприятия уже объявлен.
Согласно документам, в нем ожидается участие не менее 1000 человек в Новосибирске.
— В соответствии с Федеральным законом сроки заключения контракта от момента подготовки документации до подписания государственного контракта могут составлять от 1,5 до 2 месяцев. В связи с этим проведение конкурсных процедур, определение исполнителя, в том числе для праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, осуществляется заблаговременно, — ответили на запрос НГС в Министерстве региональной политики НСО.
В ведомстве уточнили, что решение о проведении праздничных мероприятий согласовывают с Роспотребнадзором НСО. Это происходит незадолго до праздника. Управление дает рекомендации на основе эпидемиологической ситуации в регионе.
— В случае неблагоприятной ситуации на территории Новосибирской области государственный контракт на оказание услуг по проведению праздничных мероприятий в Новосибирске будет расторгнут, — добавили в министерстве.
В прошлом году праздник отмечали без массовых мероприятий. Такое решение приняли из-за ситуации с коронавирусом.