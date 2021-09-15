15 сентября среда
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 5/10
usd 72.72
eur 85.99
Тема дняНазвана дата включения отопления в Новосибирске
Все новости
Все новости

Власти объяснили, в каком случае в Новосибирске расторгнут контракт на проведение Дня народного единства

Если мероприятие состоится, его посетит не менее 1000 человек

580
7Обсудить

Поделиться

Решение о формате праздника примут после анализа эпидемиологической ситуации в НСО

Решение о формате праздника примут после анализа эпидемиологической ситуации в НСО

Поделиться

Власти Новосибирской области могут отменить празднование 4 ноября

Правительство Новосибирской области не приняло окончательного решения о праздновании Дня народного единства 4 ноября, несмотря на то, что аукцион на проведение мероприятия уже объявлен.

Согласно документам, в нем ожидается участие не менее 1000 человек в Новосибирске.

— В соответствии с Федеральным законом сроки заключения контракта от момента подготовки документации до подписания государственного контракта могут составлять от 1,5 до 2 месяцев. В связи с этим проведение конкурсных процедур, определение исполнителя, в том числе для праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, осуществляется заблаговременно, — ответили на запрос НГС в Министерстве региональной политики НСО.

В ведомстве уточнили, что решение о проведении праздничных мероприятий согласовывают с Роспотребнадзором НСО. Это происходит незадолго до праздника. Управление дает рекомендации на основе эпидемиологической ситуации в регионе.

— В случае неблагоприятной ситуации на территории Новосибирской области государственный контракт на оказание услуг по проведению праздничных мероприятий в Новосибирске будет расторгнут, — добавили в министерстве.

В прошлом году праздник отмечали без массовых мероприятий. Такое решение приняли из-за ситуации с коронавирусом.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

4 ноябряДень народного единствагосзакупки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...