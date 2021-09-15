Власти объяснили, в каком случае в Новосибирске расторгнут контракт на проведение Дня народного единства

Правительство Новосибирской области не приняло окончательного решения о праздновании Дня народного единства 4 ноября, несмотря на то, что аукцион на проведение мероприятия уже объявлен.



Согласно документам, в нем ожидается участие не менее 1000 человек в Новосибирске.

— В соответствии с Федеральным законом сроки заключения контракта от момента подготовки документации до подписания государственного контракта могут составлять от 1,5 до 2 месяцев. В связи с этим проведение конкурсных процедур, определение исполнителя, в том числе для праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, осуществляется заблаговременно, — ответили на запрос НГС в Министерстве региональной политики НСО.

