В Новосибирской области решили отметить с концертом День народного единства

На праздничный концерт к 4 Ноября в Новосибирске потратят 1,4 млн рублей
Управление контрактной системы НСО объявило аукцион на подготовку программы празднования Дня народного единства 4 ноября в Новосибирске. На это готовы потратить 1,4 млн рублей.
— Количество участников мероприятия: не менее 1000 человек, в их числе представители национальных общественных организаций Новосибирска и Новосибирской области, — написано в аукционной документации на сайте госзакупок.
Победитель торгов должен подготовить сцену с оформлением, привлечь к участию представителей национальных общественных организаций, организовать концертную программу, викторины, конкурсы и квесты.
— Для проведения интерактивных площадок предоставить и установить не менее 4 шатров, размером не менее 5 на 10 м. Одна стена в шатре должна быть прозрачной. Температурный режим внутри шатра не ниже +15 градусов, — говорится в документах.
Для празднования закупят не менее 1000 одноразовых масок и 25 литров антисептика. Также для участников закупят карманные календари, шоколадки весом не меньше 25 грамм, 2000 пирожков со сладкой начинкой, по 700 — с мясом и капустой, 600 — с рыбой и чай с сахаром.
Результаты аукциона станут известны 22 сентября. НГС направил запросы в министерство региональной политики НСО и областной Роспотребнадзор, чтобы узнать подробности о праздновании.
В прошлом году День народного единства в Новосибирске прошел в офф-лайн формате из-за коронавирусных ограничений. При этом годов ранее власти заказывали проведение трех флешмобов в честь праздника за 400 тысяч рублей.
Празднование дня города в Новосибирске в этом году отменили. Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Полумарафон памяти Александра Раевича, который прошел 11 сентября, также анонсировали, как мероприятие без зрителей.