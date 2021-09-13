В Новосибирской области решили отметить с концертом День народного единства

Управление контрактной системы НСО объявило аукцион на подготовку программы празднования Дня народного единства 4 ноября в Новосибирске. На это готовы потратить 1,4 млн рублей.



— Количество участников мероприятия: не менее 1000 человек, в их числе представители национальных общественных организаций Новосибирска и Новосибирской области, — написано в аукционной документации на сайте госзакупок.



Победитель торгов должен подготовить сцену с оформлением, привлечь к участию представителей национальных общественных организаций, организовать концертную программу, викторины, конкурсы и квесты.