В Новосибирске полумарафон Раевича — 2021 пройдет без зрителей
В этом году в Новосибирске полумарафон Раевича, который запланирован на 11 сентября, пройдет без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства НСО.
— Все мероприятия фестиваля и полумарафона пройдут при соблюдении необходимых мер безопасности. Мероприятие будет проходить без зрителей. Участие в забегах смогут принять только взрослые, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.
Для спортсменов будут предоставлены две дистанции. Ожидаемое количество участников фестиваля составляет около 600 человек, а полумарафона Александра Раевича — около тысячи.
— Запланировано два забега — в 10:00 с разницей в десять минут стартует мужской и женский забег на дистанцию полумарафона, в 13:00 с разделением на кластеры численностью не более 100 человек стартует забег на 3 км, — добавили в пресс-службе.
Все участники должны иметь при себе медицинскую справку, иногородние участники допускаются только при наличии ПЦР-теста не ранее, чем за 72 часа до старта. Регистрация участников будет проходить 9 и 10 сентября.
Полумарафон традиционно проходит в Новосибирске. Прошлый год не стал исключением — в нем приняли участие сотни горожан. Наш фотограф побывал на этом спортивном мероприятии — посмотрите на мощных спортсменов и красивых спортсменок.
В начале августа власти опубликовали проект постановления о проведении полумарафона. Полумарафон Раевича пройдет 11 сентября с 8 до 18 часов, ограничения начнут действовать еще раньше — с 7 утра. Всего в Новосибирске перекроют 22 участка улиц — мы нанесли их на карту.