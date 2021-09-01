В Новосибирске полумарафон Раевича — 2021 пройдет без зрителей

В этом году в Новосибирске полумарафон Раевича, который запланирован на 11 сентября, пройдет без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства НСО.



— Все мероприятия фестиваля и полумарафона пройдут при соблюдении необходимых мер безопасности. Мероприятие будет проходить без зрителей. Участие в забегах смогут принять только взрослые, — рассказали в пресс-службе правительства НСО.

Для спортсменов будут предоставлены две дистанции. Ожидаемое количество участников фестиваля составляет около 600 человек, а полумарафона Александра Раевича — около тысячи.