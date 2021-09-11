«Продали квартиру, чтоб ни одна падла сверху не топала». 5 гневных рассказов новосибирцев о шуме соседей и города

Недавно новосибирцы рассказали, как страдают от громких соседей и борются за свой покой — под этим материалом наши читатели рассказали ужасные истории о соседях и о том, как с ними бороться. Среди более 300 комментариев нашлись и мнения о том, что даже если у вас спокойные соседи, вы будете страдать от других видов городского шума. Публикуем 5 гневных рассказов о том, почему новосибирцы не могут остаться в тишине даже в своих собственных квартирах.
Аудиохамы и некто в наушниках
Наш читатель под ником интервью с ампиром подробно высказался о шуме в общественных местах. Публикуем целиком его комментарии:
— «Часы покоя» — это безумие, это на деле означает, что всё остальное время (то есть с 8:00 до 22:00) любой желающий может мучить окружающих беспредельно и бесконечно, превращая их жизнь в ад в их собственном доме, на работе, везде вообще.
Пытка музыкой — абсолютно реальная вещь, можно прочитать статью в «Википедии». Удовольствие от музыки получает только тот, кто её включает, для остальных — это адская пытка, оружие массового поражения. При этом люди делятся на две категории: кто способен и готов терпеть эту пытку и на тех, кто не способен. Пытка музыкой ежедневно отравляет жизнь жителей Новосибирска (и других городов). Не нужен внешний враг, граждане этой страны сами сживают друг друга со света каждый день повсеместно аудиохамством. Даже там, где место без музыки, всегда найдется некто в наушниках, заполняющий атмосферу вокруг себя бесконечным «цссс-цссс-цссс», а в последнее время появилась новая категория аудиохамов — врубают даже без всяких наушников, что хотят: музыку, видео. Закон на их стороне. «Я-же-матери» врубают своим чадам игры-мультики-кино-песенки или дают им какой-нибудь музогаджет — мучай, детка, окружающих, типа. Половина из аудиохамов верят в отмазку «я же тихонько» — как будто унижать и мучить людей «тихонько» — это нормально. В общем, это всё стрессогенно-деструктивный путь самоуничтожения народа.
Про «объекты» [на которых строительство может вестись круглосуточно (например, ЛДС)] — смех просто. Ну, например, ГПНТБ — объект, требующий спецрежима тишины, и что? Площадь прямо перед читальными залами сделано местом долбающих мероприятий, плюс там парковка с автомузыкой. К школам родители подъезжают с музыкой и под окнами школы долбают, некоторые делают это «тихонько» — типа учителям и школьникам не мешает же, если долбают «тихонько»? У человека нет природной способности произвольно фокусировать слух, как в случае со зрением, и поэтому навязывание аудиоконтента — это унижение и пытка. Несмотря на то, что унижение и пытки граждан запрещены Конституцией РФ, пытка аудиовонью в виде навязываемой аудиорекламы, рекламы и «дикторского свистежа» используется повсеместно. Транспорт, улицы, магазины и ТЦ, парковые зоны. Везде как в концлагере: музыка, причем мощная, навязчивая, аудиореклама и ненужный «дикторский свистеж». Всё это формирует деструктивно-депрессивную среду. Надежды на культуру при этом нет никакой, так как школа и государство, наоборот, везде поощряют аудиосвинство и сами показывают пример. Несколько лет уже как мода на «школьное радио» — как в концлагере детей пичкают.
Отдельная тема — о мощности долбания басами. Мощность современных динамиков сопоставима с инфразвуковым оружием (смотри в «Гугле»), и этим терзают детей и взрослых в семьях, в садиках, в школе, в спортзалах и танцзалах и везде. Это самоубийственное безумие.
И еще 4 мнения о шуме
— Вся проблема в том, что у нас очень много умников, живущих с понятием о своих правах. При этом они забывают о том, что с правами есть еще и обязанности. Зачастую и детей так воспитывают, а потом удивляются, что на них жалобы пишут. Да, у всех бывают праздники или просто душевное состояние — отдохнуть «по полной», ну или почти у всех. Но, это не значит, что каждый день. Всем иногда необходимо сделать ремонт, но потом за собой в подъезде надо просто убрать и не шуметь поздно... Иногда нужно просто понять, что соседу надо вбить гвоздь в стену, и это не значит, что нужно тут же бежать к нему с разборками. Нет у нас терпимости и уважения друг к другу, не учат у нас детей сейчас жить по нормам социального существования. «Если я громко разговариваю, это мое право, я у себя дома, что хочу, то и делаю». Ок! Тогда твой сосед будет делать так же — он просто сверх шансона включит на полную рок. И будет всем танцплощадка. Кому от этого будет лучше?! Я все это говорю о нормальных людях, без отклонений в психике и антисоциальных элементов, — размышляет о менталитете читатель под ником так то.
— С этим ничего поделать невозможно. Хоть завызывай, хоть запереезжай. Всё зависит от культуры и работы полиции. С этим всё плохо. Первой нет, вторая не работает. Даже если вы переедете в деревню, там такая же ситуация. Полное игнорирование прав других людей, хамство и наплевательское отношение к окружающим. С этим везде борются по-разному. Например, в некоторых странах при малейшем звуковом загрязнении к вам в течение минуты-другой «нагрянут» полицейские, где-то ваши соседи по сообществу так вас затаскают судами, что вы сами от них побежите со всех ног. А тут вот полное беззаконие и всем на всех плевать с десятой колокольни. К слову, в Новосибирске очень высокий уровень не только физического загрязнения, но и шумового. Чадящие, пердящие, производящие неимоверный шум «машины» здоровья жителям не добавляют. Плюс к этому музыкальные вечеринки, долбёжки в домах, и на выходе вы имеете людей с серьезными психическими расстройствами. Шум для нас, людей, — это признак опасности, и организм на него реагирует так, как заложено природой — бей, беги, прячься. Всё это сопровождается выбросом адреналина, тестостерона. К сожалению, «властям» на всё это наплевать, хотя сами живут в этой же агрессивной среде, — делится своим мнением читатель под гостевым ником.
— Да, слышимость в домах знатная. У нас семья с ребенком жила сверху. Шум хоть и днем, но все равно это жутко бесит и изматывает нервную систему. С 7 утра до 22–23 вечера. Ребенок бегает, прыгает, с мячом играет, на машинках катается, визжит, отец гогочет, отхаркивается и знатно отрыгивается, мать на сына орет как дикая (пока папаши нет), ребенок бьется в истерике. Папаша — мужик рукастый, все 3 года делает ремонт, что-то там пилит, сверлит, забивает гвозди, дрелит. Всё расписание жизни их семейки нам было известно. Разговаривать, конечно, было бесполезно — «мы у себя дома, че хотим, то и делаем». Днем же можно шуметь. Еще откуда-то слышен многочасовой вой собаки (видимо, весь день в квартире одна). Натяжной потолок со звукоизоляцией не помог. В результате продали мы квартиру и купили на верхнем этаже, чтоб ни одна падла сверху не топала и не отрыгивалась. Под ламинатом у нас теперь дорогая звукоизоляция даже от ударных звуков. Тишина! Еще ни разу соседей не слышали. Кайф! — рассказывает о шумных соседях комментатор под ником Taka-taka.
— Беда всех новых новостроек. Особенно монолитные и каркасные с заполнением. Там слышимость превосходная, можно услышать всё. Перегородки сделаны из сибита — вообще не удерживают звук, тем более тоненькие стены. В панельках даже тише, чем в новостройках. И люди продолжают покупать это фуфло, себестоимость данной квартиры в 10 раз ниже заявленной, но продают как настоящие. К выбору квартиры нужно подходить очень требовательно и не отдавать кучу миллионов за квартиру из «фекалий и палок». Так как отдав кучу денег, вы еще и будете трепать себе нервы из-за сильной слышимости. Также вам соседи будут делать замечания, когда вы будете шуметь. Не будет спроса на это убогое жилье за большие деньги, застройщики начнут строить нормальное жилье, а не навариваться на вас, используя дешевые материалы и тонкие стены, — жалуется на новостройки читатель под ником 8076.
На что еще жалуются горожане?
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