«Продали квартиру, чтоб ни одна падла сверху не топала». 5 гневных рассказов новосибирцев о шуме соседей и города

И еще 4 мнения о шуме

— Вся проблема в том, что у нас очень много умников, живущих с понятием о своих правах. При этом они забывают о том, что с правами есть еще и обязанности. Зачастую и детей так воспитывают, а потом удивляются, что на них жалобы пишут. Да, у всех бывают праздники или просто душевное состояние — отдохнуть «по полной», ну или почти у всех. Но, это не значит, что каждый день. Всем иногда необходимо сделать ремонт, но потом за собой в подъезде надо просто убрать и не шуметь поздно... Иногда нужно просто понять, что соседу надо вбить гвоздь в стену, и это не значит, что нужно тут же бежать к нему с разборками. Нет у нас терпимости и уважения друг к другу, не учат у нас детей сейчас жить по нормам социального существования. «Если я громко разговариваю, это мое право, я у себя дома, что хочу, то и делаю». Ок! Тогда твой сосед будет делать так же — он просто сверх шансона включит на полную рок. И будет всем танцплощадка. Кому от этого будет лучше?! Я все это говорю о нормальных людях, без отклонений в психике и антисоциальных элементов, — размышляет о менталитете читатель под ником так то.