У ЛДС все-таки разрушили гнезда ласточек (хотя обещали этого не делать). Колонка о равнодушии

Гнезда ласточек у ЛДС в Новосибирске засыпали песком
Этим летом в песчаном карьере рядом со стройкой нового ЛДС ласточки устроили гнезда. Из-за этого птицы оказались в опасности, потому что песок собирались летом убирать. Позже начальник службы организации строительства УЗСПТС Сергей Долгушин пообещал, что песок не станут убирать — чтобы не потревожить пернатых гостей. Обещание в итоге не сдержали. На днях неравнодушная сибирячка Наталья Плотникова увидела, что гнезда ласточек засыпали новым песком, и написала письмо в редакцию НГС. Публикуем его без сокращений.
Самой доброй и необычной достопримечательности у столицы Сибири больше нет. В «ласточкиной истории» поставлена точка. Нет. Их многоквартирный дом не рухнул и не рассыпался, как пророчили диванные эксперты. Напротив, он выстоял под тяжестью сотен пернатых жильцов и их непрошенных человеко-гостей. Он спокойно пережил все летние капризы погоды. А вот перед техникой сдался. Люди сами избавились от неожиданного подарка природы. Завалили его новым песком. А ведь могли бы сохранить «ласточкину гору». И поводов для этого была масса.
В первую очередь, для самих же себя. Ведь, судя по комментариям к июньским новостям, не я одна не знала, что в Сибири вообще есть ласточки-береговушки. Наблюдение за живой природой для многих сводится к посещению парка и кормлению синичек. Где и как эти птицы живут вне кормушек, горожане даже и не задумываются. А здесь — целый дом из сотен ласточкиных семей. Можно наблюдать часами и за их играми, и за охотой, и за кормлением малышей. Слушать, как они между собой новости перечирикивают — всегда по-разному. На каждый случай свои трели. Кроме того, ласточки — потрясающий антидепрессант. Несколько минут в их компании, и улыбка вам обеспечена. И за этим удовольствием не нужно ехать за тридевять земель. Или платить какие-то деньги, как в зоопарке, например.
Во-вторых, Новосибирск мог внести свою лепту в сохранение краснокнижных пернатых. Их популяция стремительно уменьшается. С ростом городов им всё сложнее найти себе место жительства. Исследования прошлых лет показали, что с 1990 по 2011 год количество птиц сократилось на 35%. А про последние 10 лет и думать страшно. И естественный отбор тоже никто не отменял. По данным орнитологов, до второго года доживают всего
В-третьих, у города была возможность прославиться чем-то добрым и уникальным. Не только же дорогами и пробками гостей удивлять. Ни один мегаполис не может сегодня похвастаться таким поселением. В Москве, например, береговушек лет 15 не видели. Да и тех, последних, было не больше
Разве это не причины сохранить гору? Представьте, в Европе целые программы существуют по привлечению ласточек на гнездования в города. Их приглашают, зазывают, заманивают. Едва ли не красные ковровые дорожки в небе прокладывают, чтоб те с пути не сбились. Даже жильем обеспечивают.
Ласточкам-береговушкам британцы, например, построили целый замок из 400 тонн песка в графстве Суррей. Сотрудники Surrey Wildlife Trust (Суррейский фонд дикой природы) рассчитывают таким образом привлечь сотни пернатых и хоть частично восстановить исчезающую популяцию. Об этом писала весной The Guardian.
Городским ласточкам (воронкам) жители европейских городов старые гнезда ремонтируют, пока птицы на зимовке в теплых странах загорают. Искусственные домики крепят на фасадах зданий. А во французском регионе Эльзас целые приюты для воронков организовали. Отдельно стоящие «отели» на несколько семей.
Обидно… В то время пока в других странах разрабатывают новые способы привлечения ласточек на гнездование, в Новосибирске придумали, как избавиться от этого «недоразумения». Теперь, когда всё закончилось, мне не дает покоя мысль о законности этого мероприятия. Есть в КоАП РФ статья 8.35. Согласно ей, наказуемо не только уничтожение редких видов животных или растений, занесенных в Красную книгу РФ, но и «действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных». За два месяца гнездования было только бездействие.
Я навещала птиц по нескольку раз в неделю, одна или с экскурсиями. Даже незнакомые люди находили меня через соцсети с просьбой проводить и рассказать. Но на берегу приходилось объяснять и загорающим, почему не нужно играть на этой горе или пытаться добыть ласточкины яйца на обед.
— Если это редкие птицы, почему нет никакой информации, ни табличек, ни предупреждений? — задавали мне логичный вопрос.
Что ответить, если городу это не нужно? Спасибо строителям — в начале июля поделились сигнальной лентой и колышками. Любопытствующих тогда немного остановила наша самодеятельность — количество следов на горе уменьшилось. Но теперь экологический эксперимент завершился. Бездействие сменилось активными действиями. Победил человек... А, может, попробовать сохранить хотя бы ту часть горы, что еще не сломали? Вдруг ласточки забудут обиду и вернутся сюда весной.
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