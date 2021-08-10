У ЛДС все-таки разрушили гнезда ласточек (хотя обещали этого не делать). Колонка о равнодушии

Самой доброй и необычной достопримечательности у столицы Сибири больше нет. В «ласточкиной истории» поставлена точка. Нет. Их многоквартирный дом не рухнул и не рассыпался, как пророчили диванные эксперты. Напротив, он выстоял под тяжестью сотен пернатых жильцов и их непрошенных человеко-гостей. Он спокойно пережил все летние капризы погоды. А вот перед техникой сдался. Люди сами избавились от неожиданного подарка природы. Завалили его новым песком. А ведь могли бы сохранить «ласточкину гору». И поводов для этого была масса.

В первую очередь, для самих же себя. Ведь, судя по комментариям к июньским новостям, не я одна не знала, что в Сибири вообще есть ласточки-береговушки. Наблюдение за живой природой для многих сводится к посещению парка и кормлению синичек. Где и как эти птицы живут вне кормушек, горожане даже и не задумываются. А здесь — целый дом из сотен ласточкиных семей. Можно наблюдать часами и за их играми, и за охотой, и за кормлением малышей. Слушать, как они между собой новости перечирикивают — всегда по-разному. На каждый случай свои трели. Кроме того, ласточки — потрясающий антидепрессант. Несколько минут в их компании, и улыбка вам обеспечена. И за этим удовольствием не нужно ехать за тридевять земель. Или платить какие-то деньги, как в зоопарке, например.