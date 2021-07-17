Кот несколько ночей поднимал по тревоге сотрудников магазина под Новосибирском

Кот из кальянной в Искитиме не давал спать по ночам сотрудникам магазина
В Искитиме задержали кота, из-за которого по ночам срабатывала сигнализация в местном магазине.
Как сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия», на протяжении нескольких ночей срабатывала охранная сигнализация, а в одном из случаев была активирована химическая ловушка — устройство, распыляющее слезоточивое вещество. Но никаких следов проникновения на объект при осмотре обнаружить не удавалось.
Тем не менее сотрудники магазина каждую ночь приезжали вместе с гвардейцами после сигнала о вторжении.
— На вызов отвлекалась группа быстрого реагирования, которая в этот момент могла потребоваться в другом месте. Но игнорировать поступавшую на пульт централизованного наблюдения тревогу оперативные дежурные не могли — определить, ложная тревога или боевая, без осмотра объекта невозможно, — пояснили в Агентстве безопасности «Гвардия».
Разгадать задачу удалось после тщательного просмотра материалов видеозаписи с камер наблюдения. Пересмотрев несметное количество кадров, сотрудники увидели, как ночью в торговый зал зашел серый пушистый кот. Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно, от звука активировавшейся химловушки, но всё же не остановился, а важно и невозмутимо продолжил свой путь.
— Виновник был опознан сотрудниками магазина. Им оказался кот Чешир — завсегдатай кальянной, расположенной по соседству. Теперь остается ответить только на один вопрос: что делать для предотвращения несанкционированного доступа на объект посторонних лиц (а точнее, мордочек)? В настоящее время проводится анализ инженерных уязвимостей магазина, — добавили в «Гвардии».
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