Кот несколько ночей поднимал по тревоге сотрудников магазина под Новосибирском

В Искитиме задержали кота, из-за которого по ночам срабатывала сигнализация в местном магазине.



Как сообщили в пресс-службе Агентства безопасности «Гвардия», на протяжении нескольких ночей срабатывала охранная сигнализация, а в одном из случаев была активирована химическая ловушка — устройство, распыляющее слезоточивое вещество. Но никаких следов проникновения на объект при осмотре обнаружить не удавалось.



Тем не менее сотрудники магазина каждую ночь приезжали вместе с гвардейцами после сигнала о вторжении.

