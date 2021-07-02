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Новосибирские спасатели освободили маленького пса, застрявшего в батарее — видео спасения

Собака породы фокстерьер упала в зазор между батареей и стеной и не смогла оттуда выбраться

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Чтобы спасти маленького фокстерьера, понадобилось около минуты

Чтобы спасти маленького фокстерьера, понадобилось около минуты

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Новосибирские спасатели освободили маленького пса, застрявшего в батарее

Спасатели «МАСС» освободили фокстерьера, застрявшего за батареей отопления. Как сообщается в группе спасателей в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел вчера, 1 июля, в доме по улице Сибиряков-Гвардейцев.

— Прибыв на место, спасатели осмотрели батарею, за которую завалился незадачливый пес. К приезду спасателей хозяйка собаки успела надеть на нее намордник, чтобы она не покусала спасателей, и даже нашла деревянный брусок. Спасатели с помощью монтажки и бруска немного отодвинули батарею от стены и вытащили собаку, которая в это время злобно рычала и пыталась укусить спасателей за перчатки. Освобожденное животное было передано женщине, — говорится в сообщении.

Вся работа по освобождению собаки заняла меньше минуты.

Новосибирские спасатели часто выезжают к попавшим в западню животным. Так, в мае они освободили кошку, застрявшую задней лапой в раме окна. Животное получило серьезную травму.

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