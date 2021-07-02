Новосибирские спасатели освободили маленького пса, застрявшего в батарее — видео спасения

— Прибыв на место, спасатели осмотрели батарею, за которую завалился незадачливый пес. К приезду спасателей хозяйка собаки успела надеть на нее намордник, чтобы она не покусала спасателей, и даже нашла деревянный брусок. Спасатели с помощью монтажки и бруска немного отодвинули батарею от стены и вытащили собаку, которая в это время злобно рычала и пыталась укусить спасателей за перчатки. Освобожденное животное было передано женщине, — говорится в сообщении.

