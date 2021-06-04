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«У меня рука не поднимется их убирать»: в Новосибирске не разрушат песчаный карьер у ЛДС, пока он занят ласточками

Публикуем 10 кадров с оккупированными ласточками горами песка

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Сотни гнезд ласточек-береговушек оказались на территории строительства ЛДС на этой неделе

Сотни гнезд ласточек-береговушек оказались на территории строительства ЛДС на этой неделе

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Владельцы песчаного карьера возле ЛДС решили не убирать его из-за ласточек

В Новосибирске владельцы песчаного карьера возле стройки нового ЛДС решили не разрушать его, пока там гнездятся ласточки-береговушки. Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений, которому принадлежит этот песок, перенесет сроки разборки песка.

— Мы пока не беспокоим ласточек. Мы песок убирать будем, когда они уже улетят. У меня рука не поднимется их убирать, — поделился начальник службы организации строительства УЗСПТС Сергей Долгушин.

НГС сделал фоторепортаж, как сейчас поживают милые захватчики территории.

Возле нового дома ласточек стоит рабочая техника

Возле нового дома ласточек стоит рабочая техника

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У ласточек-береговушек сейчас гнездовой период. Они строят и углубляют норки, садятся на кладки

У ласточек-береговушек сейчас гнездовой период. Они строят и углубляют норки, садятся на кладки

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Скорее всего, в каждой такой норке к августу появится по четыре-пять птенчиков

Скорее всего, в каждой такой норке к августу появится по четыре-пять птенчиков

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Ласточек-береговушек в Новосибирской области можно встретить часто, особенно на песчаных берегах

Ласточек-береговушек в Новосибирской области можно встретить часто, особенно на песчаных берегах

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3 июня утром к ласточкам приезжал орнитолог Алексей Маслов и проверил их состояние

3 июня утром к ласточкам приезжал орнитолог Алексей Маслов и проверил их состояние

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Новосибирские орнитологи часто сталкиваются с похожими ситуациями. Очень уж любят ласточки-береговушки песчаные карьеры

Новосибирские орнитологи часто сталкиваются с похожими ситуациями. Очень уж любят ласточки-береговушки песчаные карьеры

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Если бы песок все-таки решили разбирать, то птички были бы замурованы заживо, так как самки сейчас сидят на кладках

Если бы песок все-таки решили разбирать, то птички были бы замурованы заживо, так как самки сейчас сидят на кладках

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Это доверчивые птицы и обычно подпускают человека довольно близко к гнездам

Это доверчивые птицы и обычно подпускают человека довольно близко к гнездам

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Сегодня должна состояться встреча орнитолога Алексея Маслова и Сергея Долгушина, они оценят обстановку и определят, до какого момента нельзя будет проводить работы

Сегодня должна состояться встреча орнитолога Алексея Маслова и Сергея Долгушина, они оценят обстановку и определят, до какого момента нельзя будет проводить работы

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Ласточек-береговушек на этой неделе обнаружила читательница НГС. Когда она узнала, что песок скоро будут убирать, испугалась и написала в редакцию.

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