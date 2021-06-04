«У меня рука не поднимется их убирать»: в Новосибирске не разрушат песчаный карьер у ЛДС, пока он занят ласточками

В Новосибирске владельцы песчаного карьера возле стройки нового ЛДС решили не разрушать его, пока там гнездятся ласточки-береговушки. Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений, которому принадлежит этот песок, перенесет сроки разборки песка.



— Мы пока не беспокоим ласточек. Мы песок убирать будем, когда они уже улетят. У меня рука не поднимется их убирать, — поделился начальник службы организации строительства УЗСПТС Сергей Долгушин.

НГС сделал фоторепортаж, как сейчас поживают милые захватчики территории.