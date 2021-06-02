Возле нового ЛДС сотни ласточек поселились в огромном песчаном карьере, который хотели убрать с берега

В песчаном карьере рядом со стройкой нового ЛДС ласточки устроили гнезда — птицы оказались в опасности: песок собирались летом убирать.
«Птиц там сотни»
Вечером 1 июня птиц заметила местная жительница Наталья Плотникова, по её словам, ещё неделю назад их там не было.
— Там два года назад сделали дамбу от острова Отдых и так как пляжи все закрытые, местное население часто ходит гулять на эту косу. Я там бываю второй год. Вчера там столько криков было, птиц там сотни, — объяснила читательница.
Женщина сделала фотографии ласточек, а потом пошла разговаривать с рабочими, которые рассказали, что песок должны убрать.
— Перед закатом по берегу прошла, спросила у рабочих, что делать. Они смеются, говорят: «какие птицы? О чем вы? У нас стройка, никогда нам птички не мешали». И это крик души. SOS. Я в первый раз вижу в таком огромном количестве такие гнезда. А это ведь песчаная куча, она и так зыбкая и ненадежная. Никогда у нас тут птиц таких не было, — рассказала Наталья.
Чьи это карьеры
Песок принадлежит Управлению заказчика по строительству подземных транспортных сооружений. НГС связался с начальником службы организации строительства УЗСПТС Сергеем Долгушиным. Он о поселившихся ласточках не знал и подтвердил корреспонденту НГС, что этим летом песочные карьеры собирались убирать.
— Карьеры были нужны, чтобы у нас заходили баржи с песком и перекачивали песок на берег. Они там стояли, чтобы муть не уходила на пляж, чтобы пляж мог функционировать. Тогда пляж у нас работал ещё. В этом году пляж не работает и мы песок собирались убрать, чтобы все привести в первозданный вид, — рассказал Сергей Долгушин.
Начальник службы организации строительства, узнав о проблеме, согласился встретиться с орнитологами Новосибирска.
Разрытый песок привлекает ласточек
По словам новосибирского орнитолога Елены Шнайдер, сейчас у ласточек начался гнездовой период. Они строят, углубляют норки, садятся на кладки. Это доверчивые птицы и обычно подпускают человека довольно близко к гнездам. Ласточек-береговушек в Новосибирской области можно встретить часто, особенно на песчаных берегах.
— Если котлованы разрывают, оставляют на полгода, этот песок обязательно станет объектом внимания ласточек, они начинают строить там норки. А если котлован брошен на год, то точно образуется колония, норки будут глубокие. Сейчас время размножения, вскопайте вы этот котлован зимой, вскопайте его поздно осенью. Но в гнездовой сезон, когда там огромная колония, уничтожать птиц не нужно, — говорит Елена Шнайдер.
Орнитологи планируют пересчитать гнезда
Новосибирские орнитологи с такой ситуацией сталкиваются не в первый раз. Но чаще всего, по словам Елены Шнайдер, владельцы песка реагируют нормально. Им самим становится жалко птиц.
— Они даже не представляет, что у него на территории есть гнездовая колония ласточек. Он ищет все варианты, чтобы попытаться этих птиц спасти. Прецеденты уже были в Новосибирске, — делится опытом Елена.
Орнитологи предупреждают, что готовы бороться за сохранение птиц. Елена Шнайдер, которая сейчас в экспедиции, договорилась с местным орнитологом Алексеем Масловым, чтобы он съездил, оценил колонию ласточек и сосчитал гнезда. Она заявляет, что если птицы пострадают, это может привести к штрафам. Елена Шнайдер также предлагает местным жителям подключиться к защите птиц.
— Этим может заниматься каждый. По сути этим заниматься должно Министерство природы. Нужно написать претензию владельцу песка, предупредить, что ведется наблюдение за колонией. И сообщить, что в случае уничтожения будет подано заявление природоохранную прокуратуру, что вот такой ущерб нанесли. Нужно перед этим фотофиксацию провести, посчитать гнезда, — объяснила орнитолог Елена Шнайдер.
НГС отправил запрос в Министерство природы НСО по ситуации с ласточками.
Мы писали про экспедицию, в которой сейчас находятся новосибирские орнитологи. Целый месяц они на Алтае собираются спасать соколов, подсаживая их в чужие гнезда.