Возле нового ЛДС сотни ласточек поселились в огромном песчаном карьере, который хотели убрать с берега

В песчаном карьере рядом со стройкой нового ЛДС ласточки устроили гнезда — птицы оказались в опасности: песок собирались летом убирать.



«Птиц там сотни»

Вечером 1 июня птиц заметила местная жительница Наталья Плотникова, по её словам, ещё неделю назад их там не было.

— Там два года назад сделали дамбу от острова Отдых и так как пляжи все закрытые, местное население часто ходит гулять на эту косу. Я там бываю второй год. Вчера там столько криков было, птиц там сотни, — объяснила читательница.