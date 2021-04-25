«Саша, подвинься, нам тесно»: хозяйке 29 гигантских котов пришлось купить им отдельную квартиру

29 кошек самой большой породы в мире в одной квартире — что страшный сон для соседей, то рай для Александры Петреченко. Девушка уже несколько лет разводит мейн-кунов в обычной красноярской квартире. Бесконечно ласковые, герои самых умилительных видео и смешных мемов, захватили не только ее сердце, но и отдельную квартиру. Журналисты NGS24 побывали в гостях у заводчицы, погладили ее котиков и узнали, каково оставить офис ради котов, как дорого их содержать и сколько можно заработать на хвостатом бизнесе.
Мейн-кун — крупнейшая порода кошек, которая произошла от животных штата Мэн на северо-востоке США. Самцы могут весить до
Комната в квартире в спальном районе Красноярска вместила около 15 из
Александра по профессии — архитектор, но уже год работает на фрилансе. Всё остальное время проводит в своей «котокомпании». Для которой, кстати, выделена отдельная квартира на одной лестничной площадке — далеко ходить не надо.
— Просыпаемся, идем кормиться, убираться, далее какие-то вопросы от покупателей поступают, от потенциальных владельцев. Много времени уходит на оформление документов, выставки, ветеринарное обслуживание. Практически весь день подстроен под кошек, — объясняет с улыбкой заводчица Александра.
Призналась, что 6 лет назад, когда взяла первого котика, и не думала их разводить. Но потом «что-то пошло не так»: уговорила маму на второго кота. А дальше — всё как в тумане.
Кошачье дело
— Взяла котенка сначала без права разведения, просто как домашнего любимца. Потом эта тема заинтересовала нас, сходили на выставку, мне помогла моя первая заводчица. Дальше я уже открыла свой питомник спустя два года. Сначала появилась одна кошка, потом кот, а дальше мы перестали их считать, — смеясь, признается девушка. — Количество росло, и хотелось, чтобы у всех были помещения. Чтобы животным и нам было комфортно. И при этом чтобы всем хватало любви, ласки, заботы.
Животных отселили, и пошла работа — выставки, прививки, роды. Котиков покупают не только местные, многие уже давно получили заграничный ветеринарный паспорт.
— Наши котята уже живут в Америке, в Италии, во Франции и Англии. И сейчас вот еще три девочки уезжают в Англию скоро. Иностранным заводчикам интересен обмен кровями, нельзя постоянно работать автономно. Постоянно нужны новые вливания кровей, чтобы животные становились интереснее. Мы отдалены от всего мира в Сибири, поэтому все отправки происходят через Москву. Там уже есть свои курьеры, которые встречают животных и перевозят за границу. Расходы в этом случае берет на себя покупатель.
Котейка рубль бережет
По словам Александры, питомники держат среднюю цену по Красноярску от 20 до
— Поймите, дешевле породистое животное стоить не может. Экономя на цене котенка, покупатель экономит не на документах, а на работе заводчика, которая происходит поколениями. Мы годами ведем качественный отбор не только внешне, но и внутренне — вывести и закрепить определенный темперамент, с которым будет комфортно жить. То есть трусливые, агрессивные животные из разведения выводятся, — рассуждает Александра.
Содержать такую «стаю» недешево — только в этом месяце ушло
— Это не бизнес все-таки, а дорогое хобби с очень нестабильным заработком. У нас может кошка не родить, котята не продаться. Стабильности здесь нет. Сейчас у меня два помета в питомнике, а бывало так, что не было котят на продажу. По-разному всегда. Если попробовать посчитать средний уровень продаж, то это 2–3 котенка в месяц (средний чек —
«Саша, вставай! Мы уже всё уронили!»
Александра заверила нас, что ей ни разу не попадались агрессивные мейн-куны. Совсем наоборот — это общительные и уравновешенные коты, ласковые и любопытные.
— У них очень интересная иерархия в прайде. Когда у вас 1–2 кошки, этого не видно, а когда уже подрастают котята, тогда становится очевидно. Есть старшая кошка в питомнике — Ева. Она решает, кто первый ест, кто где может лежать, где сидеть, кто может подойти ко мне понежиться. Так же дисциплину держит в питании: сначала всегда едят беременные кошки, потом котята, потом кошки, и только потом коты. Если им что-то достается (смеется). Так же она первая бежит разнимать, если кто-то решил подраться.
Заводчица заверила, что существенного отличия в содержании мейн-кунов от обычных, скажем, сибирских котов нет. Разве что лоток нужен побольше. Ну, и надо не забывать про шерсть — чтобы по углам не собирать «перекати-поле», нужен профессиональный уход.
— Роды я принимаю сама, уже около десятка точно. Мой рекорд —
Честно призналась, что может отказать покупателю, который не готов взять на себя ответственность за большую кошку.
— Особенно это касается окон. Я очень фанатично боюсь того, что кошка может выпасть в окно. Я спрашиваю, готов ли человек поставить защитные сетки на окна. И если он отвечает, что, мол, у меня кошка
— Расставаться с котятками всегда тяжело. Животные заканчивают «племенную карьеру» через 2–4 года, стерилизуются и пристраиваются в добрые руки. Я стараюсь отдавать по знакомым, по близким родственникам. Подбирать хорошие, любящие руки. Бывает, котята задерживаются у нас до полугода, ты уже к ним прикипаешь, — с грустью говорит «мама» кошек.
После университета Александра год проработала в международной текстильной компании дизайнером, но признается, что возвращаться на пятидневку сейчас не собирается — селекция и усатая компания преданных пушистых комочков пока побеждают желание работать в офисе.
Мы писали и о других умилительных историях про кошек. Например, о том, как кот вернулся к хозяину спустя 2 года скитаний.