«Саша, подвинься, нам тесно»: хозяйке 29 гигантских котов пришлось купить им отдельную квартиру

Комната в квартире в спальном районе Красноярска вместила около 15 из 29 кошек — точно подсчитать не удалось. Честь попозировать перед фотографом NGS24.RU выпала только привитым и не беременным. Остальных беречь надо, объяснила владелица питомника мейн-кунов Alba Ruthenia . Но даже от вида этих котиков уровень мимишности зашкаливает — руки так и тянутся потискать и погладить пушистиков.



Александра по профессии — архитектор, но уже год работает на фрилансе. Всё остальное время проводит в своей «котокомпании». Для которой, кстати, выделена отдельная квартира на одной лестничной площадке — далеко ходить не надо.