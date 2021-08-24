Почтовый коллапс: новосибирцы массово не могут получить посылки

— Произошел коллапс с получением и отправлением через «Почту России». Около двух недель почтовая корреспонденция зависла на новом сортировочном центре. Масса людей не понимает что происходит и как с этим бороться.« Почта России» отказывается констатировать факт, что эта ситуация вопиющая и не решают возникшую проблему. Лично у меня посылка находится с 12 числа на сортировке. И таких, как я, десятки только в группе «ВКонтакте» у «Почты» — все пытаются понять что происходит. А тех, кто молча ждет, я думаю, тысячи, потому что сотрудники отделений говорят, что почти две недели они сидят без корреспонденции — им просто ничего не привозят. На Главпочтампте мне подтвердили, что новый хаб не работает — там что-то с техникой, — сообщила читательница Юлия Чечулина.