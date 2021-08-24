Почтовый коллапс: новосибирцы массово не могут получить посылки

Новосибирцы массово столкнулись со сбоем в получении посылок на «Почте России»
Новосибирцы массово столкнулись со сбоем в работе сортировочного центра «Почты России». Огромное количество жалоб жители города пишут в группу почты в социальной сети «ВКонтакте». Проблема у всех одна — посылки уже несколько недель остаются в сортировочном центре и до мест назначения не доходят. В пресс-службе «Почты России» НГС прокомментировали происходящее.
«Посылка с 12 августа на сортировке»
За день в редакцию НГС обратились сразу несколько новосибирцев, которые столкнулись с проблемой.
— Произошел коллапс с получением и отправлением через «Почту России». Около двух недель почтовая корреспонденция зависла на новом сортировочном центре. Масса людей не понимает что происходит и как с этим бороться.« Почта России» отказывается констатировать факт, что эта ситуация вопиющая и не решают возникшую проблему. Лично у меня посылка находится с 12 числа на сортировке. И таких, как я, десятки только в группе «ВКонтакте» у «Почты» — все пытаются понять что происходит. А тех, кто молча ждет, я думаю, тысячи, потому что сотрудники отделений говорят, что почти две недели они сидят без корреспонденции — им просто ничего не привозят. На Главпочтампте мне подтвердили, что новый хаб не работает — там что-то с техникой, — сообщила читательница Юлия Чечулина.
— Новосибирск накрыла волна негодования относительно работы сортировочного центра 630302. Огромные задержки, утери отправлений. Сегодня группа «Почта России» гудит, как улей. И проблема у всех одна, — подтверждает еще одна жительница Новосибирска.
— Сделайте, пожалуйста, материал о практически полной остановке сортировки почты в Новосибирске из-за переезда сортировочного центра и поломки оборудования, чтобы привлечь внимание к проблеме. «Почта России» официально проблемы не признает, хотя сотрудники в отделениях о ней говорят. Тех кого это коснулось сотни, если не тысячи, — добавляет другой читатель.
«Доставим все отправления». Комментарий «Почты России»
Руководитель пресс-службы ФГУП «Почта России» Галина Гордиенко сообщает, что сейчас действительно идет процесс объединения сортировочных объектов Новосибирска, но замедление в работе почты составляет только 20%.
— Все сортировочные линии и оборудование ЛПЦ исправны и работают. Мы приносим клиентам извинения за доставленные неудобства, это временная ситуация. Сейчас мы завершаем процесс объединения всех сортировочных почтовых объектов Новосибирска в одном месте — нашем новом логистическом почтовом центре. Напомним: раньше в Новосибирске у нас было несколько разрозненных и удаленных друг от друга сортировочных подразделений. На прошлой неделе мы физически разместили все производственные участки, задействованные в сортировке, на площадях нового ЛПЦ. Стадия синхронизации всех объектов в единую систему займет еще несколько дней, — пояснила Галина Гордиенко.
В ближайшее время, по словам руководителя пресс-службы, «сортировочный гигант» войдет в полноценный рабочий режим. Считается, что это повысит качество работы. В штат рабочих также готовы принять до 100 сортировщиков и 40 водителей дополнительно.
— Это повысит качество и скорость обработки почтовых отправлений, обеспечит более высокий уровень сохранности почты, сократит сроки сортировки и доставки. Все отправления мы доставим получателям, речь идет лишь о временном замедлении процесса сортировки. Из общего среднесуточного объема замедляется процесс сортировки не более 20% отправлений, — заключила Галина Гордиенко.
Жительница Новосибирска Алина Ткаченко вместе с юристом-третьекурсником НГУ Даниилом Крейсом выиграли суд против «Почты России» и вернули деньги за недоставленную во Францию посылку.