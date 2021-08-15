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Мэрия отсудила у гипермаркета «Гигант» 3 миллиона за аренду земли на Мочищенском шоссе

Владельцы гипермаркета не платили за землю около года

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Мэрия Новосибирска отсудила у компании почти <nobr class="_">3 миллиона</nobr>

Мэрия Новосибирска отсудила у компании почти 3 миллиона

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Мэрия Новосибирска отсудила у «Гиганта» почти 3 миллиона

11 августа арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска о взыскании задолженности с торгового холдинга «Сибирский Гигант». Компанию обязали выплатить задолженность за аренду земельного участка на Мочищенском шоссе в размере почти 3 миллионов.

Что за долг?


В октябре 2019 года «Сибирский Гигант» заключил договор с мэрией Новосибирска об аренде земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:1497. Участок располагается на 1-м Мочищенском шоссе. Согласно материалам дела, здесь компания возвела и эксплуатировала гипермаркет «Гигант», а также распределительные пункты и газовую котельную. Участок предоставлялся для размещения объектов торговли.

Площадь арендуемого ООО «ТК "Сибирский Гигант"» земельного участка составляет <nobr class="_">31,1 тыс</nobr>. <nobr class="_">кв. метров</nobr>

Площадь арендуемого ООО «ТК "Сибирский Гигант"» земельного участка составляет 31,1 тыс. кв. метров

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Ни сам ответчик, ни его представители в судебное заседание не явились. Также ответчик не представил отзыв на исковое заявление, хотя был извещен о времени и месте судебного заседания. Поэтому вопрос о взыскании задолженности суд решал без них.

Задолженность за аренду земельного участка с июня 2020 года по март 2021 года составила 2,8 миллиона рублей, а также неустойка — 198 тысяч рублей за период с 19 июля 2020 года по 15 апреля 2021 года.

— Факт наличия задолженности по арендной плате подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен. Информационная справка о начисленной сумме арендной платы с указанием порядка определения размера годовой арендной платы за просроченный период, расчет задолженности, представленные истцом, судом проверены и признаны арифметически верными. Доказательств внесения арендной платы в обусловленные договором сроки и размере ответчиком в материалы дела не представлено. Каких-либо письменных возражений относительно обоснованности заявленных по делу требований от ответчика не поступило, мотивированный отзыв на исковое заявление не представлен, по существу заявленные мэрией города Новосибирска к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» требования не оспорены, — сообщается в материалах дела.

Суд решил удовлетворить иск мэрии Новосибирска и взыскать с торгового холдинга «Сибирский Гигант» почти 3 млн руб. Решение может быть оспорено в течение двух месяцев, пока не вступило в законную силу.

По данным «Контур.Фокус», с первого июня 2020 года единственным владельцем компании «Торговый холдинг «Сибирский Гигант»» (которая управляла торговой сетью) был Александр Манцуров. Его прежний многолетний партнер и один из создателей компании Андрей Кузнецов вышел из большинства российских бизнесов и теперь живет в Канаде.

Сейчас в базе «Контур.Фокуса» есть информация об 11 действующих предприятиях Манцурова с общим объемом средств на балансе в 7 с лишним млрд рублей и 10 млрд рублей оборота в 2020 году.

Журналист НГС направила запрос с просьбой прокомментировать, намерена ли компания «Сибирский Гигант» обжаловать решение арбитражного суда и будет ли выплачивать задолженность.

На Мочищенском шоссе, где ранее работал гипермаркет «Гигант», сейчас открылась томская сеть дискаунтеров «Первоцен».

Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». О том, что «Сибирский Гигант» может уйти с рынка, мы писали еще в конце марта. Тогда корреспондент НГС обнаружил в магазинах компании пустующие пространства и очевидные пробелы в ассортименте.

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задолженностьмэрия НовосибирскагигантАрбитражный суд
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