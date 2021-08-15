Мэрия отсудила у гипермаркета «Гигант» 3 миллиона за аренду земли на Мочищенском шоссе

11 августа арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска о взыскании задолженности с торгового холдинга «Сибирский Гигант». Компанию обязали выплатить задолженность за аренду земельного участка на Мочищенском шоссе в размере почти 3 миллионов .



Что за долг?