Мэрия отсудила у гипермаркета «Гигант» 3 миллиона за аренду земли на Мочищенском шоссе

Мэрия Новосибирска отсудила у «Гиганта» почти
11 августа арбитражный суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска о взыскании задолженности с торгового холдинга «Сибирский Гигант». Компанию обязали выплатить задолженность за аренду земельного участка на Мочищенском шоссе в размере почти
Что за долг?
В октябре 2019 года «Сибирский Гигант» заключил договор с мэрией Новосибирска об аренде земельного участка с кадастровым номером
Ни сам ответчик, ни его представители в судебное заседание не явились. Также ответчик не представил отзыв на исковое заявление, хотя был извещен о времени и месте судебного заседания. Поэтому вопрос о взыскании задолженности суд решал без них.
Задолженность за аренду земельного участка с июня 2020 года по март 2021 года составила 2,8 миллиона рублей, а также неустойка — 198 тысяч рублей за период с
— Факт наличия задолженности по арендной плате подтвержден материалами дела, ответчиком не оспорен. Информационная справка о начисленной сумме арендной платы с указанием порядка определения размера годовой арендной платы за просроченный период, расчет задолженности, представленные истцом, судом проверены и признаны арифметически верными. Доказательств внесения арендной платы в обусловленные договором сроки и размере ответчиком в материалы дела не представлено. Каких-либо письменных возражений относительно обоснованности заявленных по делу требований от ответчика не поступило, мотивированный отзыв на исковое заявление не представлен, по существу заявленные мэрией города Новосибирска к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» требования не оспорены, — сообщается в материалах дела.
Суд решил удовлетворить иск мэрии Новосибирска и взыскать с торгового холдинга «Сибирский Гигант» почти
По данным «Контур.Фокус», с первого июня 2020 года единственным владельцем компании «Торговый холдинг «Сибирский Гигант»» (которая управляла торговой сетью) был Александр Манцуров. Его прежний многолетний партнер и один из создателей компании Андрей Кузнецов вышел из большинства российских бизнесов и теперь живет в Канаде.
Сейчас в базе «Контур.Фокуса» есть информация об 11 действующих предприятиях Манцурова с общим объемом средств на балансе в 7 с лишним млрд рублей и
Журналист НГС направила запрос с просьбой прокомментировать, намерена ли компания «Сибирский Гигант» обжаловать решение арбитражного суда и будет ли выплачивать задолженность.
На Мочищенском шоссе, где ранее работал гипермаркет «Гигант», сейчас открылась томская сеть дискаунтеров «Первоцен».
Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». О том, что «Сибирский Гигант» может уйти с рынка, мы писали еще в конце марта. Тогда корреспондент НГС обнаружил в магазинах компании пустующие пространства и очевидные пробелы в ассортименте.