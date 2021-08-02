Остановки «Автовокзал» в Новосибирске получили новые названия

Мэрия Новосибирска решила переименовать остановку «Автовокзал» на Красном проспекте.
— В рамках мероприятий по приведению в соответствие наименований остановочных пунктов общественного транспорта с
На Красном проспекте бывшая остановка «Автовокзал» теперь будет называться «Колыванская».
Кроме того, на улице Серебренниковской, где ходит трамвай, эта остановка будет называться «Ул. Мостовая».
С Красного проспекта на Гусинобродское шоссе автовокзал переехал в апреле прошлого года. Здание автовокзала до сих пор не достроено. Власти не знают, что с ним делать, так как зданием владеют десятки собственников, которые не могут прийти к одному решению. Теперь главный автовокзал находится на Гусинке. Кроме него, в городе есть несколько автостанций, в том числе на ж/д вокзале.