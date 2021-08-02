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Тема дняКто владеет автосалонами, где разводят на деньги?

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Остановки «Автовокзал» в Новосибирске получили новые названия

Их переименовали с 2 августа

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Рядом с бывшим зданием автовокзала на Красном проспекте проходит улица Колыванская

Рядом с бывшим зданием автовокзала на Красном проспекте проходит улица Колыванская

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Мэрия Новосибирска решила переименовать остановку «Автовокзал» на Красном проспекте.

— В рамках мероприятий по приведению в соответствие наименований остановочных пунктов общественного транспорта с 2 августа 2021 года переименованы остановочные пункты общественного транспорта «Автовокзал» в прямом и обратном направлениях, — сообщили в пресс-центре мэрии.

На Красном проспекте бывшая остановка «Автовокзал» теперь будет называться «Колыванская».

Кроме того, на улице Серебренниковской, где ходит трамвай, эта остановка будет называться «Ул. Мостовая».

С Красного проспекта на Гусинобродское шоссе автовокзал переехал в апреле прошлого года. Здание автовокзала до сих пор не достроено. Власти не знают, что с ним делать, так как зданием владеют десятки собственников, которые не могут прийти к одному решению. Теперь главный автовокзал находится на Гусинке. Кроме него, в городе есть несколько автостанций, в том числе на ж/д вокзале.

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автовокзалостановки
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