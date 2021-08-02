Остановки «Автовокзал» в Новосибирске получили новые названия

Мэрия Новосибирска решила переименовать остановку «Автовокзал» на Красном проспекте.



— В рамках мероприятий по приведению в соответствие наименований остановочных пунктов общественного транспорта с 2 августа 2021 года переименованы остановочные пункты общественного транспорта «Автовокзал» в прямом и обратном направлениях, — сообщили в пресс-центре мэрии.



На Красном проспекте бывшая остановка «Автовокзал» теперь будет называться «Колыванская».

Кроме того, на улице Серебренниковской, где ходит трамвай, эта остановка будет называться «Ул. Мостовая».