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Дожди с грозами нон-стоп и весьма прохладно — какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В один из дней выпадет половина месячной нормы осадков

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Куртки и зонты надолго обоснуются в гардеробе новосибирцев

Куртки и зонты надолго обоснуются в гардеробе новосибирцев

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Как и обещали синоптики, на смену жаркой погоде в Новосибирск пришло резкое похолодание. Уже третьи выходные подряд в регионе выдаются прохладными. Тенденция сохранится и на следующей неделе. Мы изучили прогнозы погоды на неделю, и они оказались неутешительными.

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По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю дневные температуры максимум составят +16 градусов, и лишь к выходным обозначится небольшое потепление — до +19 градусов в субботу, 26 июня, и до +22 градусов в воскресенье, 27 июня.

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Аналогичный прогноз дает «Гисметео». Также, по информации сервиса, дожди с грозами будут идти всю неделю, а четверг, 24 июня, будет самым дождливым — за сутки выпадет аж 27 мм осадков (это половина нормы осадков июня). В ночное время температура воздуха будет колебаться в пределах от +9 до +12 градусов.

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Центр погоды «Фобос» дает такой же неутешительный прогноз. По информации сервиса, самым холодным днем недели станет понедельник, 21 июня. Столбики термометров максимум поднимутся до +10 градусов. Вторым холодным днем станет среда, 23 июня, — днем будет всего +13 градусов.

Несмотря на не летнюю погоду, лето остается временем отпусков. Если ехать далеко не хочется, а отдохнуть и поправить здоровье нужно — мы публиковали топ-5 санаториев в Новосибирской области. Смотрите, как они выглядят и сколько стоит в них отдохнуть.

Напомним, из-за коронавируса в этом году отменили массовые мероприятия в школах, вузах и на День города. В этом году городской праздник выпал на 27 июня.

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летопрогноз погоды
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