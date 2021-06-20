Дожди с грозами нон-стоп и весьма прохладно — какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Как и обещали синоптики, на смену жаркой погоде в Новосибирск пришло резкое похолодание. Уже третьи выходные подряд в регионе выдаются прохладными. Тенденция сохранится и на следующей неделе. Мы изучили прогнозы погоды на неделю, и они оказались неутешительными.