Дожди с грозами нон-стоп и весьма прохладно — какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

Как и обещали синоптики, на смену жаркой погоде в Новосибирск пришло резкое похолодание. Уже третьи выходные подряд в регионе выдаются прохладными. Тенденция сохранится и на следующей неделе. Мы изучили прогнозы погоды на неделю, и они оказались неутешительными.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», всю неделю дневные температуры максимум составят
Аналогичный прогноз дает «Гисметео». Также, по информации сервиса, дожди с грозами будут идти всю неделю, а четверг,
Центр погоды «Фобос» дает такой же неутешительный прогноз. По информации сервиса, самым холодным днем недели станет понедельник,
Несмотря на не летнюю погоду, лето остается временем отпусков. Если ехать далеко не хочется, а отдохнуть и поправить здоровье нужно — мы публиковали
Напомним, из-за коронавируса в этом году отменили массовые мероприятия в школах, вузах и на День города. В этом году городской праздник выпал