«Он больше года в детдоме»: в Новосибирске учительница пытается взять под опеку 13-летнего ученика. От него отказались родители

Корреспондент НГС попыталась связаться с биологическими родителями подростка. Отец мальчика никак не ответил на сообщения, а вот мать ребенка отреагировала на вопросы очень агрессивно. Она сообщила, что является инвалидом второй группы, у нее есть еще один ребенок и если у нее заболит голова, она обратится в полицию.

— Мы не хотим никаких публикаций и не согласны позориться на весь город. Поверьте, любви к герою вашего материала (к Мише) нам это не прибавит. Вы ему сделаете хуже и не оставите никаких шансов на восстановление отношений. Так вот знайте, у каждого найдется ситуация в жизни, о которой даже самому вспоминать страшно/неприятно, и никому не хочется о ней рассказывать. Именно поэтому Миша оказался в детском доме, а не потому что я напиваюсь и валяюсь под лавкой без штанов, — ответила женщина.

«Учительнице удалось стать наставником»

Сейчас добиться опеки Екатерине помогает общественница Анна Тажеева.

— Для меня лично сложно понять, как добровольно можно отказаться от своего ребенка матери и отцу. У меня нет этому логического объяснения. Нет плохих детей. Что значит «мы с ним не справлялись, поэтому отказались от него и сдали в детский дом»? Идти по легкому пути своего личного комфорта — вот путь, который выбрали родители подростка. Очень здорово и прекрасно, что в жизни Миши появилась женщина, которая любит его как родная мать, и есть такая семья, где его любят, ждут и понимают. Я очень надеюсь, что у семьи Екатерины благодаря огласке НГС получится побыстрее взять под опеку мальчика, несмотря на все препятствия. И ребенок будет счастлив, — рассказала Анна.

Родственники подростка жалуются, что мальчик ведет себя плохо, не слушается, грубит и не учится как положено. Но Екатерина стоит на своем: ребенок хороший, но просто находится в стрессовой ситуации.

— Получается, что учительница смогла стать таким стабильным объектом для мальчика, если он ее слушается и ведет себя хорошо. Ребенку подобные стабильные отношения дают опору в жизни. Есть еще такое понятие, как родительская функция, и она меняется со временем. Пока ребенок маленький, родитель выполняет роль няньки, заботится о его физическом благополучии. Потом родитель приобретает функцию воспитателя. Он ставит границы, что можно и нельзя. И лет с шести до подросткового возраста принимает роль учителя, в том числе объясняет, что представляет из себя мир. А начиная с подросткового возраста родитель должен взять функцию наставника. Это общение с позиции равных. Наставник — равный, но более умный и опытный друг. Он помогает не директивно, не настойчиво, а поддерживающе. И здесь учительнице удалось стать таким наставником, — объясняет клинический психолог Дмитрий Клочков.

Сейчас, по словам специалиста, мальчику требуются помощь, внимание и забота, чтобы он мог справиться с полученными психологическими травмами.