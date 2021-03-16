Бывший арендатор аквапарка попытался оспорить штраф, наложенный после гибели подростка. Что решил суд

Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду, но сам выбраться на поверхность не смог — рука застряла между прутьями лавочки. Он скончался в реанимации 13 января .

Какие нарушения нашли специалисты

14 января 2020 года лавочку осмотрели эксперты.

— Установлено, что расстояние между дном бассейна и нижней трубой третьей ступени (скамейки) составляет 120 миллиметров, что, как следует из заключения строительно-технической судебной экспертизы, позволяет стопе ноги, расположенной параллельно и вплотную к поверхности дна аттракциона, проникнуть во внутреннее пространство под скамьей. Однако при небольшом повороте стопы в вертикальной плоскости от положения, параллельного поверхности дна, возникает застревание стопы в конструкции скамьи, — говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области.

Среди нарушений было и то, что на полу в досягаемости посетителей было отверстие для отвода воды, закрытое большой крышкой.