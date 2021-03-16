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Бывший арендатор аквапарка попытался оспорить штраф, наложенный после гибели подростка. Что решил суд

Гостехнадзор нашел целый ряд нарушений в конструкции аттракциона, где захлебнулся посетитель

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ООО «Глобал» оштрафовано за опасную лавочку

ООО «Глобал» оштрафовано за опасную лавочку

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Бывший арендатор аквапарка попытался оспорить штраф за опасную лавочку

Арбитражный суд Новосибирской области отказал бывшему арендатору аквапарка ООО «Глобал» в отмене штрафа за опасную лавочку, из-за которой захлебнулся подросток. Компания пыталась отменить постановление о штрафе в 300 тысяч рублей, который выписали после проверки Гостехнадзора. Ведомство нашло несколько нарушений в конструкции аттракциона.

Из-за чего началась проверка

Гостехнадзор Новосибирской области начал проверку аттракциона аквапарка «Медленная река» после трагедии с 16-летним подростком. Она произошла 8 января 2020 года.

Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду, но сам выбраться на поверхность не смог — рука застряла между прутьями лавочки. Он скончался в реанимации 13 января.

Какие нарушения нашли специалисты

14 января 2020 года лавочку осмотрели эксперты.

— Установлено, что расстояние между дном бассейна и нижней трубой третьей ступени (скамейки) составляет 120 миллиметров, что, как следует из заключения строительно-технической судебной экспертизы, позволяет стопе ноги, расположенной параллельно и вплотную к поверхности дна аттракциона, проникнуть во внутреннее пространство под скамьей. Однако при небольшом повороте стопы в вертикальной плоскости от положения, параллельного поверхности дна, возникает застревание стопы в конструкции скамьи, — говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области.

Среди нарушений было и то, что на полу в досягаемости посетителей было отверстие для отвода воды, закрытое большой крышкой.

— При условии нахождения обеих ступней ног на поверхности крышки возникает значительная прижимная сила — требуется приложить заметное усилие для освобождения ног с ее поверхности. Таким образом, установлен факт высокой вероятности опасного воздействия прижимной силы на находящееся под водой тело пользователя — ребенка.

В итоге Гостехнадзор 17 ноября 2020 года вынес постановление о привлечении ООО «Глобал» к ответственности за эти нарушения по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Компании назначили штраф в 300 тысяч рублей, с чем она не согласилась и обратилась в арбитражный суд.

Что решил суд

Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону Гостехнадзора. В объяснении своего решения он говорит, что конструкции аквапарка должны по ГОСТу исключать любую возможность застревания и защемления одежды, частей тела человека. А выявленные нарушения были опасны для посетителей.

Также суд указал, что «Глобал» не предоставил в суд никаких документов, которые бы подтверждали, что аттракцион «Медленная река» проходил испытания и был безопасен.

— Суд пришел к выводу, что «Глобал» не приняло достаточных мер к исполнению требований ГОСТ и допустило эксплуатацию водного аттракциона «Медленная река» с нарушением указанных требований, поставив под угрозу жизнь и здоровье посетителей «Аквамира», в том числе несовершеннолетних.

Суд не усмотрел также возможности замены штрафа на устное замечание и предупреждение, которые могли быть сделаны по ст. 2.9 КоАП РФ. В итоге «Глобал» должен будет оплатить назначенный Гостехнадзором штраф.

Решение арбитража может быть обжаловано.

Как сейчас выглядит место трагедии и почему сменился арендатор

Утром 25 января 2021 года сотрудники «Аквамира» сообщили о том, что в аквапарк пришли полицейские и «неизвестные мужчины спортивного вида». Персонал не пускали на работу, а затем аквапарк закрыли и для посетителей. Мы следили за развитием ситуации в режиме онлайн. Оказалось, что скандал произошел как раз из-за смены арендатора. С того дня аквапарк не работал. Арбитражный суд Новосибирской области признал законным прекращение договора с «Глобал», и новая компания «Белая Сфера-Констракшн» с 12 февраля начала работать.

Сейчас «Пролив водного аттракциона "Медленная река"» выглядит совсем по-другому. Здесь установили длинную решетку, на которой категорически нельзя сидеть, тем более нырять. Теперь на этом месте стоит пост спасателя. Решетка внизу вдоль стены сохранилась. Убрать ее нельзя, так как через нее подается вода для течения реки.

Прямо на решетку поставили предупреждение.

Сейчас место, в котором захлебнулся подросток, реконструировано. Решетка стала намного длиннее, а прутья расположены очень близко друг к другу

Сейчас место, в котором захлебнулся подросток, реконструировано. Решетка стала намного длиннее, а прутья расположены очень близко друг к другу

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С директором «Глобал» Ильей Ходосом на момент публикации корреспонденту НГС связаться не удалось.

Кто еще понес и может понести ответственность за трагедию

В решении арбитражного суда говорится, что еще в сентябре 2020 года к ответственности был привлечен директор по эксплуатации «Глобал» Клименко Д. В. Мировой суд Ленинского района оштрафовал его по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов) на 20 тысяч рублей.

В конце января стало известно, что в Новосибирске завершено расследование уголовного дела о гибели подростка. В трагедии обвиняют начальника инструкторов безопасности.

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