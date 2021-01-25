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Дело об утонувшем в аквапарке подростке: следователи обвиняют сотрудника службы инструкторов

Ему грозит до шести лет лишения свободы

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Трагедия в аквапарке произошла 8 января 2020 года. Врачам удалось вернуть захлебнувшемуся мальчику дыхание и сердцебиение, но 13 января он скончался в реанимации

Трагедия в аквапарке произошла 8 января 2020 года. Врачам удалось вернуть захлебнувшемуся мальчику дыхание и сердцебиение, но 13 января он скончался в реанимации

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Следователи закончили расследовать дело о гибели подростка в новосибирском аквапарке

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о гибели 16-летнего подростка — мальчик захлебнулся в аквапарке на январских каникулах в 2020 году.

— В настоящее время расследование по уголовному делу завершено. Следствием предъявлено обвинение старшему инспектору службы инструкторов в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), — ответила на официальный запрос НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

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Сотруднику грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее следователи рассказывали, что у экспертов возникли вопросы к лавочке, в которой застряла рука подростка, но подробности не сообщали.

— К техническому устройству аквапарка у следственных органов по результатам расследования не возникло никаких вопросов. Дело в настоящее время находится в следственном отделе СУ СК по Ленинскому району. На месте лавочки оборудовано заграждение. К самой лавочке, ее устройству вопросов у органов следствия не возникло, в том числе и по результатам экспертиз, — заверили корреспондента НГС в аквапарке «Аквамир».

СЮЖЕТ

Из аквапарка на скорой увезли подростка

Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул в 2020 году. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду и сам выбраться на поверхность уже не смог. Он скончался в реанимации 13 января. Всю информацию о гибели подростка мы собрали здесь.

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аквапаркзахлебнулся
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