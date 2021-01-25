Дело об утонувшем в аквапарке подростке: следователи обвиняют сотрудника службы инструкторов

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о гибели 16-летнего подростка — мальчик захлебнулся в аквапарке на январских каникулах в 2020 году.

— В настоящее время расследование по уголовному делу завершено. Следствием предъявлено обвинение старшему инспектору службы инструкторов в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), — ответила на официальный запрос НГС старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.