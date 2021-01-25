Дело об утонувшем в аквапарке подростке: следователи обвиняют сотрудника службы инструкторов

Следователи закончили расследовать дело о гибели подростка в новосибирском аквапарке
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о гибели 16-летнего подростка — мальчик захлебнулся в аквапарке на январских каникулах в 2020 году.
— В настоящее время расследование по уголовному делу завершено. Следствием предъявлено обвинение старшему инспектору службы инструкторов в совершении преступления, предусмотренного
Сотруднику грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело уже направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ранее следователи рассказывали, что у экспертов возникли вопросы к лавочке, в которой застряла рука подростка, но подробности не сообщали.
— К техническому устройству аквапарка у следственных органов по результатам расследования не возникло никаких вопросов. Дело в настоящее время находится в следственном отделе СУ СК по Ленинскому району. На месте лавочки оборудовано заграждение. К самой лавочке, ее устройству вопросов у органов следствия не возникло, в том числе и по результатам экспертиз, — заверили корреспондента НГС в аквапарке «Аквамир».
Трагедия в аквапарке «Аквамир» произошла в последний выходной день январских каникул в 2020 году. Семья с двумя детьми приехала из Кемерово в Новосибирск, чтобы отдохнуть и развлечься в аквапарке. 16-летний подросток нырнул под воду и сам выбраться на поверхность уже не смог. Он скончался в реанимации 13 января. Всю информацию о гибели подростка мы собрали здесь.