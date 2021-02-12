Аквапарк снова работает. Что там происходит после скандала со сменой арендатора? Фоторепортаж

Аквапарк в Новосибирске открылся с реконструированной вентиляцией
В Новосибирске сегодня,
Изменились ли правила посещения аквапарка?
Аквапарк начал сегодня свою работу в 10:00. В это время на парковке была лишь пара машин, а посетителей еще не было. Вход в здание не изменился, как и его вывеска. Внутри чисто, встречают охранники, просят надеть маску и дать руку, чтобы проверить температуру.
Правила аквапарка никак не изменились. Вы проходите в гардероб, подписываете документ, что ознакомлены с правилами, покупаете билет и отправляетесь в раздевалку и душевые.
Вопрос с билетами до сих пор остается самым главным для гостей. Те, что куплены у предыдущего арендатора, не работают.
— Прайс на посещение аквапарка останется тем же, как и все скидки. В дальнейшем планируется разработка специальных предложений и акций. Билеты, которые куплены заранее — недействительны, потому что они были приобретены у предыдущего арендатора, — рассказал Денис Сурков, главный администратор аквапарка «Аквамир». — Если будут приезжать посетители из других городов с уже купленными билетами или абонементами, то такие ситуации будут рассматриваться в индивидуальном порядке, и мы будем максимально идти навстречу посетителям.
Он также заверил, что со всеми сотрудниками компания перезаключила договор и никаких сокращений не проводилось. Корреспонденту НГС удалось поговорить с несколькими сотрудниками аквапарка без присутствия их руководителей. Все они были немногословны и кратко сказали, что их всё устраивает и массово увольняться из-за смены арендатора никто не планирует.
«Сделали климат мягче»
В декабре прошлого года в аквапарке начался ремонт, который сегодня уже на финальной стадии. Для посетителей он незаметен.
— Проводится реконструкция системы вентиляции. Работы почти завершены. Уже сейчас все системы работают в проектном режиме. Это позволило сделать климат мягче и приятнее для гостей, — сообщил Алексей Назаров, руководитель службы эксплуатации аквапарка.
Также были проведены плановые работы на куполе.
Почему сменился арендатор аквапарка?
В августе 2019 года «Аквамир» был признан банкротом, а его долги выставили на торги. Почти за месяц до этого имущество аквапарка было предано в аренду компании «Глобал». Спустя год конкурсный управляющий по банкротству аквапарка принял решение разорвать договор с фирмой-арендатором «Глобал» и заключил контракт с московской компанией «Белая Сфера-Констракшн».
Утром
Вчера Арбитражный суд Новосибирской области признал законным прекращение договора с «Глобал», и новая компания уже сегодня начала работать.
Что за компания стала новым арендатором аквапарка?
Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «Белая Сфера-Констракшн» — московская компания, которая была зарегистрирована в 2011 году. За 2019 год она заработала 85,6 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 22 миллиона рублей. Основное направление компании — строительство жилых и нежилых помещений, а также их обслуживание.
Генеральный директор и главный учредитель — Дмитрий Николаевич Ивлев. Он также руководит еще одной московской компанией — «ДАЛЕКС», которая занимается торговлей, в том числе лекарствами.
Ранее в учредителях «Белая Сфера-Констракшн» был указан Кирилл Михайлов, владелец «Сочинского дельфинария», который оказался в центре скандала с «китовой тюрьмой». Запись о его участии и в этой компании также сейчас удалена.
Как вернуть деньги за уже ранее купленные билеты в аквапарк?
Если у вас есть билет, который вы покупали у старого арендатора, вам необходимо обратиться в службу возвратов, с которой можно связаться по телефону: 8 963 949 97 14, e-mail: 9137016431@mail.ru. Режим работы отдела возвратов: понедельник — пятница с 09:00 до 16:00. Заявления на возврат нужно направить по адресу: 630029,
Что стало с местом, где утонул подросток в 2020 году?
В аквапарке изменилось место, где в прошлом году захлебнулся подросток. Оно называется «Пролив водного аттракциона «Медленная река»». Но посетители зовут его чаще «Джакузи». Здесь мощно бурлит вода и очень сильное течение, так что народное название вполне оправдано. Реконструкцию выполнил предыдущий арендатор.
Напомним, как оно выглядело раньше.
Сейчас «Пролив водного аттракциона «Медленная река»» выглядит совсем по-другому. Здесь установили длинную решетку, на которой категорически нельзя сидеть, тем более нырять. Теперь на этом месте стоит пост спасателя. Решетка внизу вдоль стены сохранилась. Убрать ее нельзя, так как через нее подается вода для течения реки.
Прямо на решетку поставили предупреждение.
О трагедии с подростком в аквапарке вспоминают очень неохотно. Новый арендатор справедливо замечает, что это дело с ним не связано, а руководитель спасателей недоволен тем, кого следствие обвиняет в произошедшем — старшего инспектора.
— Уголовное дело завершено, но пока нет окончательного решения. Обвинили нашего сотрудника. Мы, конечно, это будем оспаривать, потому что всё, что нужно было с нашей стороны — оказали всю необходимую первую помощь, как положено. От нас уехал пострадавший в реанимацию, сердце завели. Сотрудник, которого обвиняют, выполнил все свои должностные инструкции. Он их не нарушал, — убежден Дмитрий Кирсанов, директор «Аквасейф» (обеспечивает безопасность посетителей аквапарка в мокрой зоне). В аквапарке сейчас работают 88 инструкторов в две смены.
В начале этой недели стало известно, что под Новосибирском готовят к открытию огромный частный парк за 200 миллионов. В нем будут необычные локации, множество арт-объектов и пляжная зона. Его строит основатель сети «Вилка-Ложка» Андрей Алексеев рядом с другим своим проектом — «Деревней Мира». Открыть парк планировали еще летом 2020 года, но помешала пандемия, и искать тех, кто будет здесь работать, начали только сейчас. Где находится новый частный парк, что там будет и почему его называют экспериментом — в материале НГС.