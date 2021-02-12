Аквапарк снова работает. Что там происходит после скандала со сменой арендатора? Фоторепортаж

Правила аквапарка никак не изменились. Вы проходите в гардероб, подписываете документ, что ознакомлены с правилами, покупаете билет и отправляетесь в раздевалку и душевые.



Вопрос с билетами до сих пор остается самым главным для гостей. Те, что куплены у предыдущего арендатора, не работают.



— Прайс на посещение аквапарка останется тем же, как и все скидки. В дальнейшем планируется разработка специальных предложений и акций. Билеты, которые куплены заранее — недействительны, потому что они были приобретены у предыдущего арендатора, — рассказал Денис Сурков, главный администратор аквапарка «Аквамир». — Если будут приезжать посетители из других городов с уже купленными билетами или абонементами, то такие ситуации будут рассматриваться в индивидуальном порядке, и мы будем максимально идти навстречу посетителям.

