Суд в Новосибирске признал законной передачу аквапарка новому арендатору

Заместитель конкурсного управляющего по банкротству рассказывал НГС, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости, а в фирме прослеживалась связь с группой «Кварсис». Кроме того, по его словам, у «Глобал» была задолженность по коммунальным услугам.

В «Глобал» же заявили, что расторгнуть договор в одностороннем порядке нельзя, а задолженность фирмы появилась из-за пандемии. Несколько месяцев аквапарк не работал и, соответственно, не получал доход. Подробности ситуации можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

НГС обратился за комментарием в ООО «Глобал», чтобы выяснить, намерена ли компания обжаловать решение арбитража.

