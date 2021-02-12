Суд в Новосибирске признал законной передачу аквапарка новому арендатору

Суд признал законным расторжение договора аренды новосибирского аквапарка
Арбитражный суд Новосибирской области признал законным прекращение договора с прежним арендатором новосибирского аквапарка ООО «Глобал».
Суд рассмотрел заявление «Глобал»
До этого «Аквамир» был признан банкротом, а его долги выставили на торги. Конкурсный управляющий по банкротству аквапарка принял решение разорвать договор с фирмой-арендатором «Глобал» и заключил контракт с московской фирмой «Белая Сфера Констракшн».
Заместитель конкурсного управляющего по банкротству рассказывал НГС, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости, а в фирме прослеживалась связь с группой «Кварсис». Кроме того, по его словам, у «Глобал» была задолженность по коммунальным услугам.
В «Глобал» же заявили, что расторгнуть договор в одностороннем порядке нельзя, а задолженность фирмы появилась из-за пандемии. Несколько месяцев аквапарк не работал и, соответственно, не получал доход. Подробности ситуации можно почитать в нашей онлайн-трансляции.
НГС обратился за комментарием в ООО «Глобал», чтобы выяснить, намерена ли компания обжаловать решение арбитража.
Из-за смены арендатора аквапарк не работал с