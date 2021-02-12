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Суд в Новосибирске признал законной передачу аквапарка новому арендатору

Арбитраж отказал ООО «Глобал» в иске

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Из-за смены арендатора аквапарк не работал с <nobr class="_">25 января</nobr> по <nobr class="_">12 февраля</nobr>&nbsp;

Из-за смены арендатора аквапарк не работал с 25 января по 12 февраля 

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Суд признал законным расторжение договора аренды новосибирского аквапарка

Арбитражный суд Новосибирской области признал законным прекращение договора с прежним арендатором новосибирского аквапарка ООО «Глобал».

Суд рассмотрел заявление «Глобал» 11 февраля. Компания требовала признать незаконным отказ от договора аренды с ней — арбитраж отказал в иске.

До этого «Аквамир» был признан банкротом, а его долги выставили на торги. Конкурсный управляющий по банкротству аквапарка принял решение разорвать договор с фирмой-арендатором «Глобал» и заключил контракт с московской фирмой «Белая Сфера Констракшн».

Заместитель конкурсного управляющего по банкротству рассказывал НГС, что во время процедуры банкротства выяснилось, что аквапарк сдавался в аренду компании ООО «Глобал» по заниженной стоимости, а в фирме прослеживалась связь с группой «Кварсис». Кроме того, по его словам, у «Глобал» была задолженность по коммунальным услугам.

В «Глобал» же заявили, что расторгнуть договор в одностороннем порядке нельзя, а задолженность фирмы появилась из-за пандемии. Несколько месяцев аквапарк не работал и, соответственно, не получал доход. Подробности ситуации можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

НГС обратился за комментарием в ООО «Глобал», чтобы выяснить, намерена ли компания обжаловать решение арбитража.

Из-за смены арендатора аквапарк не работал с 25 января по 12 февраля. Сегодня он начал принимать посетителей. В «Белой Сфере Констракшн» объяснили, что ситуации с иногородними клиентами, которые купили билеты ранее, будут решаться индивидуально. «Разворачивать» посетителей учреждение не собирается. Ранее в компании говорили, что по билетам, купленным у старого арендатора, пройти будет нельзя. Также в компании заверили, что все сотрудники сохранили свои рабочие места, в том числе компания-подрядчик, в которой работают инструкторы, обеспечивающие безопасность посетителей.

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банкротстводолги
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