Сколько денег потратили в НСО на борьбу с ковидом в 2020 году — показываем расходы в одной картинке

НСО потратила более 5 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 в 2020 году
Министерство здравоохранения Новосибирской области рассказало, сколько регион потратил на борьбу с коронавирусом в 2020 году.
Деньги на противодействие ковиду выделялись из областного бюджета (всего 1,07 миллиарда) и федерального (это 4,24 миллиарда). Таким образом, общая сумма составила 5,31 миллиарда рублей.
Большая часть бюджета была потрачена на выплаты медицинским работникам, которые работали с ковидными больными, — 3,01 миллиарда рублей.
Показываем в одной картинке, куда еще тратили деньги в пандемию.
На оснащение коечного фонда было потрачено 2,3 миллиарда рублей. Среди крупных расходов более 440 миллионов было израсходовано на покупку аппаратов ИВЛ. На средства индивидуальной защиты — 268 миллионов.
Также регион закупал лекарства, на которые было потрачено около 173 миллионов рублей.
Согласно данным «Контур.Закупки», для борьбы с коронавирусом регион закупил на 138 миллионов рублей более 55 тысяч комплектов медицинской одежды для врачей-инфекционистов. Также в прошлом году область приобрела около 800 концентраторов кислорода двух разных видов — из бюджета было потрачен 51 миллион рублей.
В начале февраля стало известно, что Новосибирская область получит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Региону выделили еще 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова заявила, что в регионе сворачивают свою работу три ковидных госпиталя.