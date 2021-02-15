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Сколько денег потратили в НСО на борьбу с ковидом в 2020 году — показываем расходы в одной картинке

Больше всего в регионе ушло на выплаты медработникам

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Медикам платили за особые условия труда и дополнительную нагрузку

Медикам платили за особые условия труда и дополнительную нагрузку

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НСО потратила более 5 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 в 2020 году

Министерство здравоохранения Новосибирской области рассказало, сколько регион потратил на борьбу с коронавирусом в 2020 году.

Деньги на противодействие ковиду выделялись из областного бюджета (всего 1,07 миллиарда) и федерального (это 4,24 миллиарда). Таким образом, общая сумма составила 5,31 миллиарда рублей.

Большая часть бюджета была потрачена на выплаты медицинским работникам, которые работали с ковидными больными, — 3,01 миллиарда рублей.

Показываем в одной картинке, куда еще тратили деньги в пандемию.

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На оснащение коечного фонда было потрачено 2,3 миллиарда рублей. Среди крупных расходов более 440 миллионов было израсходовано на покупку аппаратов ИВЛ. На средства индивидуальной защиты — 268 миллионов.

Также регион закупал лекарства, на которые было потрачено около 173 миллионов рублей.

Согласно данным «Контур.Закупки», для борьбы с коронавирусом регион закупил на 138 миллионов рублей более 55 тысяч комплектов медицинской одежды для врачей-инфекционистов. Также в прошлом году область приобрела около 800 концентраторов кислорода двух разных видов — из бюджета было потрачен 51 миллион рублей.

СЮЖЕТ

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В начале февраля стало известно, что Новосибирская область получит дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Региону выделили еще 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова заявила, что в регионе сворачивают свою работу три ковидных госпиталя.

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COVID-19Новосибирскфедеральный бюджеткоронавирус
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