Сколько денег потратили в НСО на борьбу с ковидом в 2020 году — показываем расходы в одной картинке

Министерство здравоохранения Новосибирской области рассказало, сколько регион потратил на борьбу с коронавирусом в 2020 году.



Деньги на противодействие ковиду выделялись из областного бюджета (всего 1,07 миллиарда) и федерального (это 4,24 миллиарда). Таким образом, общая сумма составила 5,31 миллиарда рублей.



Большая часть бюджета была потрачена на выплаты медицинским работникам, которые работали с ковидными больными, — 3,01 миллиарда рублей.

Показываем в одной картинке, куда еще тратили деньги в пандемию.