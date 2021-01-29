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Главную елку в центре Новосибирска начнут демонтировать 31 января

Праздничное дерево появилось в центре города 13 декабря

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В этом году каток у Оперного театра сделали такой же неоднозначной формы, как и в прошлом<br>

В этом году каток у Оперного театра сделали такой же неоднозначной формы, как и в прошлом

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Главную елку в Новосибирске уберут 31 января

Сегодня, 29 января, стало известно, когда начнут демонтировать новогоднюю елку и скандальный каток с площади Ленина в Новосибирске.

— Скорее всего, 31 января, потому что по постановлению елка должна стоять до 1 февраля. Демонтаж катка также официально начнется 31 января, — рассказала НГС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Елку в центре города установили вечером 13 декабря, тогда же на ней зажгли огни — рабочие сняли это на видео.

Вчера вечером горожане заметили напротив Оперного театра большое количество ограждений — полиция не знает, для чего они.

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Новый годОперный театрплощадь Ленина
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