Главную елку в центре Новосибирска начнут демонтировать 31 января

Главную елку в Новосибирске уберут 31 января
Сегодня, 29 января, стало известно, когда начнут демонтировать новогоднюю елку и скандальный каток с площади Ленина в Новосибирске.
— Скорее всего, 31 января, потому что по постановлению елка должна стоять до 1 февраля. Демонтаж катка также официально начнется 31 января, — рассказала НГС глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.
Елку в центре города установили вечером 13 декабря, тогда же на ней зажгли огни — рабочие сняли это на видео.
Вчера вечером горожане заметили напротив Оперного театра большое количество ограждений — полиция не знает, для чего они.