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В центр Новосибирска привезли ограждения — полиция не знает для чего

Ранее прокуратура предостерегла горожан от участия в несогласованных акциях

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В воскресенье, <nobr class="_">31 января</nobr>, в Новосибирске может пройти еще одна несогласованная акция

В воскресенье, 31 января, в Новосибирске может пройти еще одна несогласованная акция

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Ограждения привезли в центр Новосибирска

Вечером в четверг, 28 января, горожане заметили напротив Оперного театра большое количество ограждений.

— А тем временем в Новосибирске уже готовят ограждения для центральной площади, где 23 января после прохода по главной улице города собрались протестующие, — сообщает телеграм-канал «Третий город».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что у них пока нет информации, для чего привезли ограждения.

Ранее региональная прокуратура выпустила предостережение для жителей города:

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— Прокуратура предостерегает от участия в несогласованных массовых (публичных) мероприятиях. В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию 31 января текущего года в г. Новосибирске в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона, органами прокуратуры принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, где планируется использовать такое количество ограждений.

В прошлую субботу, 23 января, тысячи новосибирцев вышли на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального. О том, как проходило шествие, читайте в нашем репортаже.

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Алексей Навальныйогражденияполиция
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