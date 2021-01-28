В центр Новосибирска привезли ограждения — полиция не знает для чего

Вечером в четверг, 28 января, горожане заметили напротив Оперного театра большое количество ограждений.

— А тем временем в Новосибирске уже готовят ограждения для центральной площади, где 23 января после прохода по главной улице города собрались протестующие, — сообщает телеграм-канал «Третий город».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что у них пока нет информации, для чего привезли ограждения.

Ранее региональная прокуратура выпустила предостережение для жителей города: