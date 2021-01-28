В центр Новосибирска привезли ограждения — полиция не знает для чего

Ограждения привезли в центр Новосибирска
Вечером в четверг, 28 января, горожане заметили напротив Оперного театра большое количество ограждений.
— А тем временем в Новосибирске уже готовят ограждения для центральной площади, где
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что у них пока нет информации, для чего привезли ограждения.
Ранее региональная прокуратура выпустила предостережение для жителей города:
— Прокуратура предостерегает от участия в несогласованных массовых (публичных) мероприятиях. В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, где планируется использовать такое количество ограждений.
В прошлую субботу, 23 января, тысячи новосибирцев вышли на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального. О том, как проходило шествие, читайте в нашем репортаже.