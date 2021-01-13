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Власти рассказали, когда на площади Ленина уберут елку и закроют скандальный каток

Праздничное дерево стоит в центре Новосибирска уже месяц

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Елка простоит перед Оперным театром больше месяца

Елка простоит перед Оперным театром больше месяца

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Сандальный каток в Новосибирске закроют после 1 февраля

Сегодня, 13 января, в мэрии сообщили, что новогоднюю елку с площади Ленина в Новосибирске уберут в следующем месяце.

— Планируем демонтировать после 1 февраля, каток закроется в то же время, — рассказала НГС Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Елку в центре города установили вечером 13 декабря, тогда же на ней зажгли огни — рабочие сняли это на видео.

В этом году каток у Оперного театра сделали такой же неоднозначной формы, как и в прошлом. После этого ему посвятил песню телеведущий Иван Ургант. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что при проектировании больше внимания уделяли размерам катка, а не его форме.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

НГС готовил обзор самых нарядных мест в Новосибирске. Посмотрите, как в этом году украшали елки, улицы и здания.

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Новый годОперный театрелкакатокплощадь Ленина
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