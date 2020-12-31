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Город сияет: обзор самых нарядных мест в Новосибирске (почему так красиво только под Новый год?)

25 кадров, как столицу Сибири украсили к Новому году

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Главную елку города, как и в прошлом году, поставили рядом с оперным театром

Главную елку города, как и в прошлом году, поставили рядом с оперным театром

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Новосибирск украсили к Новому году яркими гирляндами

Зимой в Новосибирске сложно найти улицу, где нет хотя бы маленькой гирлянды в окне или снежинок на стеклах. А некоторые районы (особенно Центральный) выглядят так, будто их украсили всеми фонариками и елочными игрушками, какие только были в продаже. Особенно хорошо это заметно ночью, но и днем есть места, на фоне которых можно сделать праздничные селфи. Посмотрите на снимки фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова и убедитесь в этом сами.

Некоторые организации приняли участие в украшении Новосибирска. Вот, например, арт-объект в виде лампочки с гирляндами от энергетической компании

Некоторые организации приняли участие в украшении Новосибирска. Вот, например, арт-объект в виде лампочки с гирляндами от энергетической компании

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Вечером театральный сквер сверкает яркими огоньками. А вы уже были этой зимой на площади перед НОВАТом?

Вечером театральный сквер сверкает яркими огоньками. А вы уже были этой зимой на площади перед НОВАТом?

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Перед оперным театром горожане гуляют даже в мороз&nbsp;

Перед оперным театром горожане гуляют даже в мороз 

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Днем здесь тоже очень красиво. Вы только посмотрите на эти разноцветные шары!

Днем здесь тоже очень красиво. Вы только посмотрите на эти разноцветные шары!

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Из-за фонариков кажется, что здесь поставили декорации для сказки. Еще немного, и начнется настоящее волшебство

Из-за фонариков кажется, что здесь поставили декорации для сказки. Еще немного, и начнется настоящее волшебство

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А вот они уже при свете дня

А вот они уже при свете дня

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Пройти мимо такой красоты и не сделать фотографию довольно сложно

Пройти мимо такой красоты и не сделать фотографию довольно сложно

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Каток перед оперным театром уже стал легендарным благодаря своей форме. Во время недавних аномальных морозов он треснул, но сейчас уже вовсю работает. Пойдете туда кататься на каникулах?

Каток перед оперным театром уже стал легендарным благодаря своей форме. Во время недавних аномальных морозов он треснул, но сейчас уже вовсю работает. Пойдете туда кататься на каникулах?

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Яркие шарики напоминают о лете, хотя до него еще долго-долго

Яркие шарики напоминают о лете, хотя до него еще долго-долго

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А вот до Нового года осталось совсем чуть-чуть (буквально несколько часов)

А вот до Нового года осталось совсем чуть-чуть (буквально несколько часов)

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В сквере на улице Орджоникидзе по традиции украшают фонтан

В сквере на улице Орджоникидзе по традиции украшают фонтан

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«Победа» тоже сияет золотом

«Победа» тоже сияет золотом

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Исторический дом на улице Урицкого, где раньше была женская гимназия, часто попадает на зимние фотографии новосибирцев

Исторический дом на улице Урицкого, где раньше была женская гимназия, часто попадает на зимние фотографии новосибирцев

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Каток за зданием на улице Ленина, 3 открылся одним из первых в этом году

Каток за зданием на улице Ленина, 3 открылся одним из первых в этом году

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Мэрию украсили довольно лаконично

Мэрию украсили довольно лаконично

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Не только посетители филармонии, но и другие горожане не могут не заметить красивых фонариков на колоннах здания

Не только посетители филармонии, но и другие горожане не могут не заметить красивых фонариков на колоннах здания

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Поздравления получают и автомобилисты

Поздравления получают и автомобилисты

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Рядом со зданием правительства Новосибирской области гирлянды повесили на все елочки

Рядом со зданием правительства Новосибирской области гирлянды повесили на все елочки

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Теперь деревья выглядят так, будто покрылись сияющим инеем

Теперь деревья выглядят так, будто покрылись сияющим инеем

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Концертный зал имени Каца не отстает от соседних зданий — его украшают ярко-синие гирлянды

Концертный зал имени Каца не отстает от соседних зданий — его украшают ярко-синие гирлянды

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Фасад краеведческого музея украсили одним из главных символов зимы — снежинками

Фасад краеведческого музея украсили одним из главных символов зимы — снежинками

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А теперь посмотрим на елки, которые стоят в разных районах города. Эта, например, находится на площади Калинина

А теперь посмотрим на елки, которые стоят в разных районах города. Эта, например, находится на площади Калинина

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Если бы в Новосибирске не запретили массовые мероприятия, то здесь точно бы играли толпы детей. Но придется подождать&nbsp;

Если бы в Новосибирске не запретили массовые мероприятия, то здесь точно бы играли толпы детей. Но придется подождать 

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Крупные торговые центры тоже нарядились перед Новым годом

Крупные торговые центры тоже нарядились перед Новым годом

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В середине декабря в Новосибирске начал работать каток перед оперным театром, который известен своей необычной формой. НГС рассказывал, сколько там стоит прокат коньков. Там также побывали наши корреспонденты — посмотрите, как это было.

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