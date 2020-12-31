Город сияет: обзор самых нарядных мест в Новосибирске (почему так красиво только под Новый год?)

Зимой в Новосибирске сложно найти улицу, где нет хотя бы маленькой гирлянды в окне или снежинок на стеклах. А некоторые районы (особенно Центральный) выглядят так, будто их украсили всеми фонариками и елочными игрушками, какие только были в продаже. Особенно хорошо это заметно ночью, но и днем есть места, на фоне которых можно сделать праздничные селфи. Посмотрите на снимки фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова и убедитесь в этом сами.