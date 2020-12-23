Слава Степанов снова снял с высоты скандальный каток у оперного — посмотрите, как он выглядит в этом году

Новосибирский фотограф снова снял с высоты скандальный каток у оперного
Новосибирский фотограф Слава Степанов в этом году вновь снял скандальный каток, который залили напротив Оперного театра. Его форму в мэрии решили не менять, но всё же в оформлении площади есть некоторые отличия.
— В прошлом году всё было праздничнее. Сейчас лампочек поменьше. И я подметил, что цветовое выделение катка не так ярко выраженно, как в прошлом году. Мне нравится, что и форму, и затею так оставили. Не стали обращать внимание на какие-то комментарии и сохранили такое уютное местечко для горожан. Это такая новая новогодняя площадка, где возникает праздничное настроение. И здорово, что оно появилось, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.
В прошлом году каток выглядел вот так.
Полюбуйтесь на каток этого года с других ракурсов.
В прошлом году каток перед Оперным театром открыли 20 декабря вместе с ледовым городком. Вскоре после этого каток с высоты сфотографировал новосибирский фотограф Слава Степанов, после чего горожане стали массово обмениваться его снимками. Анна Терешкова прокомментировала фотографии словами: «Настоящее искусство должно возбуждать!»
Шум вокруг катка не стихает и в этом году. Недавно в выпуске «Редакция. News» от 29 ноября журналист Алексей Пивоваров высказался о катке перед НОВАТом. После этого Анна Терешкова прислала Пивоварову приглашение на новосибирский каток.