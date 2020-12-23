Слава Степанов снова снял с высоты скандальный каток у оперного — посмотрите, как он выглядит в этом году

Новосибирский фотограф Слава Степанов в этом году вновь снял скандальный каток, который залили напротив Оперного театра. Его форму в мэрии решили не менять, но всё же в оформлении площади есть некоторые отличия.

— В прошлом году всё было праздничнее. Сейчас лампочек поменьше. И я подметил, что цветовое выделение катка не так ярко выраженно, как в прошлом году. Мне нравится, что и форму, и затею так оставили. Не стали обращать внимание на какие-то комментарии и сохранили такое уютное местечко для горожан. Это такая новая новогодняя площадка, где возникает праздничное настроение. И здорово, что оно появилось, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.