Как ковид выкашивает семьи. Монологи людей, которые стоят в очередях за документами на умерших родных

К отделу ЗАГСа на Потанинской подъезжает черная «Газель». За углом в этом же здании находится контора ритуальных услуг, из которой мужчины задорно выносят гробы и ставят их в салон машины.

Седой старик тяжелым взглядом провожает снующих туда-сюда гробовщиков. Громко вздыхает и достает пачку сигарет. Его зовут Юрий, несколько дней назад у него умерла 93-летняя мать. Не от коронавируса. Такие, как он, в этой очереди — редкость.

— На экспертизу маму вчера увезли, — спокойно рассказывает он. — Там тоже очередина. Все после коронавируса. Моя старенькая уже, заразу эту заморскую не подцепила, так другая напасть случилась. Не можем никак похоронить. Уже всех подняли, до губернатора дошли. Говорят, пока справки все не соберете, не приходите. Уже и могила выкопана, всё. Всё сделано.

Юрий рассуждает, что кремировать дешевле, чем закапывать в землю. Но мать надо похоронить «по-людски». Семья уже выложила за предстоящие похороны больше ста тысяч рублей.

— Всё было ожидаемо. Мы года два уже ждали этого. Она не понимала ничего, старенькая уже была, — мужчина делает долгую паузу, выкидывает бычок и продолжает уже с какой-то озлобленностью. — Коронавирус уже замучил этот. Сколько людей умерло. В морге на горбольнице ужас, что творится. Никого не вывозят, складывают так просто, на пол. Своими глазами видел.