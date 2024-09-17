Ворваться в последний вагон: что будет, если съесть слишком много арбузов — объясняет врач

В Новосибирске еще можно купить спелые арбузы и сладкие дыни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Лето закончилось, но на прилавках магазинов, палаток и рынков все еще можно найти дыни и арбузы в большом количестве. Для тех, кто решил в конце сезона наесться этими плодами, НГС выяснил, в каком количестве их можно употреблять, и кому стоит отказаться от этих сладких бахчевых.

Как объяснил НГС новосибирский гастроэнтеролог Яков Краснер, среднестатистическому человеку без хронических заболеваний сложно съесть опасную дозу арбузов или дынь.

— Арбузы и дыни все-таки по большей степени — это вода, то есть там кроме воды не сильно уж много чего есть, поэтому никаких особенных последствий не будет. Если говорить про симптомы, то при употреблении большого количества можно получить неприятные ощущения в животе: вздутие, урчание или диарею, — рассказал врач.

Как ранее объяснил Полины Концедайло, медицинский эксперт «Инвитро», порция арбуза в день должна составлять не более 200 граммов Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Неприятные симптомы могут возникнуть из-за того, что в арбузах и дынях есть большое количество ферментируемых олигосахаридов и полиолов, которые вызывают брожение в кишечнике. Когда бактерии начинают перебраживать эти вещества, это приводит к вздутию, урчанию в животе и легкому расстройству стула. Как правило, такие последствия быстро проходят.

Яков Краснер — гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач центра семейной медицины «Здравица».

Есть мнение, что большое количество сладких бахчевых культур может привести к набору веса. По словам Якова Краснера, поправиться из-за этих плодов довольно сложно.

— Сахара там не очень много. Несмотря на то, что арбуз и дыня сладкие, именно углеводная нагрузка у них невысокая. По большей части это вода, и сахара там не сильно много. Калорийность и у того, и у другого низкая, поэтому поправиться вряд ли получится за счет арбузов и дынь, — объяснил гастроэнтеролог.

При этом врач отметил, что плоды стоит употреблять с осторожностью людям с тяжелыми заболеваниями почек, сахарным диабетом, синдромом раздраженного кишечника.