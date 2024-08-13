Сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья: показываем в одной картинке

Очень важно осмотреть плод перед покупкой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Врач назвала норму потребления арбуза в день. Медики рекомендуют ограничиться 400 граммами в день.

Как объяснила Полины Концедайло, медицинский эксперт «Инвитро», порция должна составлять не более 200 граммов. Но если человек планирует в тот же день съесть другие ягоды или фрукты, то общее количество в 400 граммов стоит распределить между ними.

Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов











Врач отметила, что особое внимание потреблению арбуза следует уделять родителям маленьких детей. Арбуз противопоказан младенцам до 2 лет. Детям 2–3 лет можно давать не более 100 граммов, а 3–6-летним — до 150 граммов. Лучше начинать угощать малышей арбузом с середины лета, когда плоды достигают полной зрелости.



Ограничить потребление арбуза стоит также людям, страдающим сахарным диабетом, некоторыми заболеваниями почек (в том числе мочекаменной болезнью и почечными коликами), а также при диарее.



Чтобы обезопасить себя от испорченного арбуза, нужно внимательно осмотреть плод перед покупкой. Признаки порчи — трещины, неприятный запах, плесень, темные пятна и вмятины. Мякоть с нехарактерной, сухой или волокнистой текстурой также сигнализирует о том, что арбуз лучше не есть.



Целые плоды можно хранить не более 10 дней при комнатной температуре или до двух недель в холодильнике. Нарезанный арбуз следует употребить в течение 3–5 дней, поместив его в герметичную упаковку.



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