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Здоровье Сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья: показываем в одной картинке

Сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья: показываем в одной картинке

Есть заболевания, при которых потребление арбуза следует ограничить

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18 комментариев
Очень важно осмотреть плод перед покупкой

Врач назвала норму потребления арбуза в день. Медики рекомендуют ограничиться 400 граммами в день.

Как объяснила Полины Концедайло, медицинский эксперт «Инвитро», порция должна составлять не более 200 граммов. Но если человек планирует в тот же день съесть другие ягоды или фрукты, то общее количество в 400 граммов стоит распределить между ними.

Врач отметила, что особое внимание потреблению арбуза следует уделять родителям маленьких детей. Арбуз противопоказан младенцам до 2 лет. Детям 2–3 лет можно давать не более 100 граммов, а 3–6-летним — до 150 граммов. Лучше начинать угощать малышей арбузом с середины лета, когда плоды достигают полной зрелости.

Ограничить потребление арбуза стоит также людям, страдающим сахарным диабетом, некоторыми заболеваниями почек (в том числе мочекаменной болезнью и почечными коликами), а также при диарее.

Чтобы обезопасить себя от испорченного арбуза, нужно внимательно осмотреть плод перед покупкой. Признаки порчи — трещины, неприятный запах, плесень, темные пятна и вмятины. Мякоть с нехарактерной, сухой или волокнистой текстурой также сигнализирует о том, что арбуз лучше не есть.

Целые плоды можно хранить не более 10 дней при комнатной температуре или до двух недель в холодильнике. Нарезанный арбуз следует употребить в течение 3–5 дней, поместив его в герметичную упаковку.

Ранее корреспондент НГС сходил за арбузами в Новосибирске с нитратомером — что показал прибор.

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Комментарии
18
Alx_nsk
13 августа 2024, 14:06
Арбузы такая вещь - мелкий вкусным не бывает. А для крупного арбуза нужны едоки. Купил пару недель назад арбуз, 11кг. Дома тщательно помыл, разрезал - за последние несколько лет - самый лучший! Запах, зернистая структура, очень вкусный. Арбуз + свежий багет - прекрасное сочетание! Вдвоем незаметно для себя умяли половину за вечер. Многовато конечно.
Гость
13 августа 2024, 13:51
Пол арбуза весом 4 кг всегда съедал без вреда для здоровья. Но и арбузы нынче другие, и диетологи. Поди разберись.
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