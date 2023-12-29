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Инструкция

Забудьте про консервы! Показываем простой рецепт салата «Мимоза» для богатого стола

Новый взгляд на старую добрую классику

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Видео: Семен Громов

Каждый год многие хозяйки ломают голову: чем же удивить гостей на Новой год? Кто-то ищет совершенно новые рецепты блюд к столу, а кто-то пытается освежить классику или придумать ей интересную авторскую подачу. Салат «Мимоза» — один из тех, что есть практически на каждом новогоднем столе. Но для новых эмоций стоит взглянуть на привычный рецепт с другого ракурса. Для этого нужно заменить всего лишь пару ингредиентов.

На видео выше — пошаговая инструкция приготовления.

Нам понадобятся: пара картофелин среднего размера, морковь, пять отваренных вкрутую яиц, майонез, около 100 граммов твердого сыра, 300 граммов филе слабосоленого лосося.

Начнем с подготовки ингредиентов. Первым делом вымытые картофель и морковь оберните фольгой и поставьте запекаться в духовку на один час. Достаточно будет температуры 180 градусов. Отварите пять яиц.

Пока всё варится и запекается, можно быстро приготовить домашний майонез. Для него понадобятся: 200 граммов подсолнечного масла, одно сырое яйцо, по чайной ложке уксуса 9%, сахара, горчицы, пол чайной ложки соли, перец и приправа по вкусу. В стакан для блендера наливаем масло, а после добавляем в него всё перечисленное из списка. Взбиваем до однородной густой массы.

Майонез готов, ждем овощи и яйца. Переходим к салату. Чтобы уложить его слоями, понадобится форма для торта. А чтобы измельчить овощи и яйца — крупная терка, филе лосося режем мелкими кубиками. Далее выкладываем всё следующими слоями:

  1. Картофель.
  2. Майонез по вкусу.
  3. Снова картофель.
  4. И снова майонез.
  5. Тертая морковь.
  6. Майонез.
  7. Филе лосося.
  8. Майонез.
  9. Тертый сыр.
  10. Майонез.
  11. Пять яичных белков.
  12. Майонез.
  13. Пять желтков.

Можно на время поставить салат в холодильник, после аккуратно убираем форму и подаем к столу.

Ранее наши коллеги рассказывали, как правильно готовить селедку под шубой. Шеф-повар показал нестандартный рецепт новогоднего салата. В чем заключается необычная технология — смотрите в пошаговой инструкции. Также несколько рецептов любимого россиянами салаты мы собрали и от наших читателей. Можем поспорить, что такого на вашем новогоднем столе еще не было.

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РецептСалатНовый годПошаговая инструкцияМимоза
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