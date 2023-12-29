Забудьте про консервы! Показываем простой рецепт салата «Мимоза» для богатого стола

Нам понадобятся: пара картофелин среднего размера, морковь, пять отваренных вкрутую яиц, майонез, около 100 граммов твердого сыра, 300 граммов филе слабосоленого лосося.

Начнем с подготовки ингредиентов. Первым делом вымытые картофель и морковь оберните фольгой и поставьте запекаться в духовку на один час. Достаточно будет температуры 180 градусов. Отварите пять яиц.

Пока всё варится и запекается, можно быстро приготовить домашний майонез. Для него понадобятся: 200 граммов подсолнечного масла, одно сырое яйцо, по чайной ложке уксуса 9%, сахара, горчицы, пол чайной ложки соли, перец и приправа по вкусу. В стакан для блендера наливаем масло, а после добавляем в него всё перечисленное из списка. Взбиваем до однородной густой массы.