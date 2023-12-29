Забудьте про консервы! Показываем простой рецепт салата «Мимоза» для богатого стола

Каждый год многие хозяйки ломают голову: чем же удивить гостей на Новой год? Кто-то ищет совершенно новые рецепты блюд к столу, а кто-то пытается освежить классику или придумать ей интересную авторскую подачу. Салат «Мимоза» — один из тех, что есть практически на каждом новогоднем столе. Но для новых эмоций стоит взглянуть на привычный рецепт с другого ракурса. Для этого нужно заменить всего лишь пару ингредиентов.
На видео выше — пошаговая инструкция приготовления.
Нам понадобятся: пара картофелин среднего размера, морковь, пять отваренных вкрутую яиц, майонез, около 100 граммов твердого сыра, 300 граммов филе слабосоленого лосося.
Начнем с подготовки ингредиентов. Первым делом вымытые картофель и морковь оберните фольгой и поставьте запекаться в духовку на один час. Достаточно будет температуры 180 градусов. Отварите пять яиц.
Пока всё варится и запекается, можно быстро приготовить домашний майонез. Для него понадобятся: 200 граммов подсолнечного масла, одно сырое яйцо, по чайной ложке уксуса 9%, сахара, горчицы, пол чайной ложки соли, перец и приправа по вкусу. В стакан для блендера наливаем масло, а после добавляем в него всё перечисленное из списка. Взбиваем до однородной густой массы.
Майонез готов, ждем овощи и яйца. Переходим к салату. Чтобы уложить его слоями, понадобится форма для торта. А чтобы измельчить овощи и яйца — крупная терка, филе лосося режем мелкими кубиками. Далее выкладываем всё следующими слоями:
- Картофель.
- Майонез по вкусу.
- Снова картофель.
- И снова майонез.
- Тертая морковь.
- Майонез.
- Филе лосося.
- Майонез.
- Тертый сыр.
- Майонез.
- Пять яичных белков.
- Майонез.
- Пять желтков.
Можно на время поставить салат в холодильник, после аккуратно убираем форму и подаем к столу.
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