Красная икра или зеленые овощи? Врачи назвали полезные для сердца продукты

Если есть продукты, которые нас медленно убивают, то вполне логично, что должны быть и те, что делают нас сильнее. И раз уж наше здоровье зависит, в том числе, от того, что мы тянем в рот, давайте разберемся, что такого полезного в себя положить, чтобы стало лучше. И сегодня полезно будем делать для сердца. А помогут нам в этом диетологи, гастроэнтерологи и кардиолог.



Хотя мы предложили экспертам назвать самые полезные для сердца продукты, они решили немного изменить правила игры и исходить из витаминов, которые содержатся в разной еде. А мы и не против. Ведь самое важное в этом вопросе — знать, почему одни продукты полезны, а от других никакого толка; как работают витамины и микроэлементы и на что они влияют. На эти и другие вопросы нам и ответили врачи.

