В Академгородке за 23 дня сделали новую «еврочайхану» — она заработала в здании по соседству с конкурентом

В Академгородке за
Новосибирская ресторанная группа
Оба ресторана работают в популярном сегодня жанре, который условно можно назвать «еврочайхана». Как сообщил руководитель
— Ресторан открыли в рекордные сроки — всего
Основу меню здесь составляют блюда среднеазиатской кухни, дополненные наиболее популярными позициями грузинской кухни. При этом в обоих случаях в классические рецепты могут вноситься изменения, в результате чего появляются блюда вроде лагмана с креветками, хинкали с крабом
Первое заведение под названием «Курагадиван» появилось в ТРЦ «Аура» еще в
Таким заведением стал ресторан новосибирской концепции «Аджикинежаль», ставший уже четвертой точкой в городе с этим названием. Он занял часть ТЦ, которая изначально строилась для предприятия общепита, это круглое двухэтажное здание, которое местные жители называют «Поганка» или «Гриб». Прежде ожидалось, что это заведение откроется в феврале, но оно тоже заработало недавно — в мае.
Академгородок в последние годы подвергается настоящей атаке сетевых ресторанных проектов. Здесь заработали кофейня Coffee Collective, бургерная МясоRoob, вьетнамская закусочная Kung Pho.
DNK Food — не единственная ресторанная компания, которая этой весной начала развивать новую сеть. В начале мая на Советской заработала вторая точка под названием «Кофе Брют» — это новый проект владельцев кондитерских Dudnik.