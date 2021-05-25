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В Академгородке за 23 дня сделали новую «еврочайхану» — она заработала в здании по соседству с конкурентом

В мае оба заведения заработали на улице Ильича

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«Курагадиван» открылся на месте ресторана «Веранда»

«Курагадиван» открылся на месте ресторана «Веранда»

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В Академгородке за 23 дня сделали новую «еврочайхану»

Новосибирская ресторанная группа DNK Food открыла второе заведение своей концепции «Курагадиван». Ресторан заменил заведение похожей направленности в гостинице «Золотая долина» в новосибирском Академгородке на улице Ильича. Ранее неподалеку, на той же улице, заработал конкурирующий проект «Аджикинежаль».

Оба ресторана работают в популярном сегодня жанре, который условно можно назвать «еврочайхана». Как сообщил руководитель DNK Food Вячеслав Дорошенко, ресторан в Академгородке — собственный проект компании, помещение бывшего ресторана «Веранда» DNK взяла в аренду.

— Ресторан открыли в рекордные сроки — всего 23 дня. Так что интерьер еще не полностью закончен, мы работаем в тестовом режиме, — подчеркнул ресторатор.

Основу меню здесь составляют блюда среднеазиатской кухни, дополненные наиболее популярными позициями грузинской кухни. При этом в обоих случаях в классические рецепты могут вноситься изменения, в результате чего появляются блюда вроде лагмана с креветками, хинкали с крабом и т. д. Ужин из двух блюд с напитком (без алкоголя) здесь будет стоить порядка 1000 рублей.

В зале ресторана «Курагадиван» в Академгородке

В зале ресторана «Курагадиван» в Академгородке

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Первое заведение под названием «Курагадиван» появилось в ТРЦ «Аура» еще в 2016 году, и первоначально владельцы не планировали делать на основе этой концепции сеть. Второе заведение появилось отчасти в результате стечения обстоятельств. Ресторан «Веранда» работал в «Золотой долине» много лет и фактически не имел прямых конкурентов в этой части города. Однако в 2019 году в Верхней зоне Академгородка заработал грузинский проект «Хлеб и Нино», оказавшийся весьма успешным. А затем заведение со среднеазиатской и грузинской кухней решили открыть владельцы трактира «Печки-Лавочки», работавшего в комплексе ТЦ на улице Ильича.

В комплексе «Торговый Центр» заработал ресторан «Аджикинежаль»

В комплексе «Торговый Центр» заработал ресторан «Аджикинежаль»

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Таким заведением стал ресторан новосибирской концепции «Аджикинежаль», ставший уже четвертой точкой в городе с этим названием. Он занял часть ТЦ, которая изначально строилась для предприятия общепита, это круглое двухэтажное здание, которое местные жители называют «Поганка» или «Гриб». Прежде ожидалось, что это заведение откроется в феврале, но оно тоже заработало недавно — в мае.

Академгородок в последние годы подвергается настоящей атаке сетевых ресторанных проектов. Здесь заработали кофейня Coffee Collective, бургерная МясоRoob, вьетнамская закусочная Kung Pho.

DNK Food — не единственная ресторанная компания, которая этой весной начала развивать новую сеть. В начале мая на Советской заработала вторая точка под названием «Кофе Брют» — это новый проект владельцев кондитерских Dudnik.

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бары и рестораны
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