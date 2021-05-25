В Академгородке за 23 дня сделали новую «еврочайхану» — она заработала в здании по соседству с конкурентом

Новосибирская ресторанная группа DNK Food открыла второе заведение своей концепции «Курагадиван». Ресторан заменил заведение похожей направленности в гостинице «Золотая долина» в новосибирском Академгородке на улице Ильича. Ранее неподалеку, на той же улице, заработал конкурирующий проект «Аджикинежаль».



Оба ресторана работают в популярном сегодня жанре, который условно можно назвать «еврочайхана». Как сообщил руководитель DNK Food Вячеслав Дорошенко, ресторан в Академгородке — собственный проект компании, помещение бывшего ресторана «Веранда» DNK взяла в аренду.