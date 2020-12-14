Место русского трактира в «поганке» Академгородка займет еврочайхана

Известную ресторанную площадку Академгородка займет «Аджикинежаль»
В круглом модуле ТЦ Академгородка появится ресторан среднеазиатской и кавказской кухни «Аджикинежаль».
Об этом рассказал создатель и совладелец концепции «Аджикинежаль» Олег Ионко. Заведение открывает по франчайзингу компания, которая до этого развивала по франшизе трактир «Печки-Лавочки» от компании «Фуд-Мастер». Новое заведение должно заработать уже в феврале.
Круглое здание ТЦ из-за своей формы в народе получило название «поганка». Оно строилось для ресторана, который работал с 60-х годов прошлого века. В середине 2000-х здесь заработал трактир сети «Жили-Были» (переименована позже в «Печки-Лавочки»).
В последние годы сеть «Печки-Лавочки» неуклонно сокращалась, последние собственные заведения под этим названием «Фуд-мастер» продал еще в
Как рассказал руководитель «Фуд-Мастера» Илья Серов, франчайзи из Академгородка принадлежит также расположенная в этом здании столовая «Вилка-Ложка»
— После того как «Печки-Лавочки» закрылись, мы ничего не смогли предложить своему партнеру, поскольку в ТЦ уже работает заведение другой нашей сети «Рыба.Рис». И франчайзи принял решение открыть на этом месте «Аджикинежаль», — пояснил Серов.
«Аджикинежаль» — проект, придуманный владельцами заведений Drovamuka, «Мятный карась» и т. д. Ресторан предлагает среднеазиатскую и (частично) кавказскую кухню. Первое заведение появилось в комплексе Stone House на Красном проспекте. Сейчас в Новосибирске работает три ресторана с этим названием.
Взаимное проникновение успешных ресторанных концепций становится трендом в новосибирском ресторанном бизнесе. Так, в здании, где расположены первые точки «Аджикинежаль» и Drovamuka, в этом году заработало второе заведение под названием Sparks (первое появилось в Академгородке) открытое в партнерстве с создателями этой концепции.