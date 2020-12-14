Место русского трактира в «поганке» Академгородка займет еврочайхана

В круглом модуле ТЦ Академгородка появится ресторан среднеазиатской и кавказской кухни «Аджикинежаль».



Об этом рассказал создатель и совладелец концепции «Аджикинежаль» Олег Ионко. Заведение открывает по франчайзингу компания, которая до этого развивала по франшизе трактир «Печки-Лавочки» от компании «Фуд-Мастер». Новое заведение должно заработать уже в феврале.

Круглое здание ТЦ из-за своей формы в народе получило название «поганка». Оно строилось для ресторана, который работал с 60-х годов прошлого века. В середине 2000-х здесь заработал трактир сети «Жили-Были» (переименована позже в «Печки-Лавочки»).

