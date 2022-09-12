Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности в Сибири

Росстат опубликовал статистику рождаемости, браков, смертности, естественного прироста населения субъектов РФ за первые семь месяцев 2022 года. Из нее следует, что в Новосибирской области стали реже рожать детей, но при этом снизились смертность и убыль населения. По младенческой смертности регион стал первым в Сибири.



За 7 месяцев 2022 года в Новосибирской области умерли 89 младенцев (дети до 1 года), что на 8 случаев больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (рост 14,6%). Следом по СФО идут Красноярский край (80), Иркутская область (77), на четвертом месте Кузбасс (70) Самый низкий показатель — в Хакасии (14 скончавшихся детей до года), Республике Алтай (16) и Тыве (19).