Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности в Сибири
За первые семь месяцев в регионе умерли 89 детей в возрасте до одного года
Росстат опубликовал статистику рождаемости, браков, смертности, естественного прироста населения субъектов РФ за первые семь месяцев 2022 года. Из нее следует, что в Новосибирской области стали реже рожать детей, но при этом снизились смертность и убыль населения. По младенческой смертности регион стал первым в Сибири.
За 7 месяцев 2022 года в Новосибирской области умерли 89 младенцев (дети до 1 года), что на 8 случаев больше, чем в аналогичном периоде 2021 года (рост 14,6%). Следом по СФО идут Красноярский край (80), Иркутская область (77), на четвертом месте Кузбасс (70) Самый низкий показатель — в Хакасии (14 скончавшихся детей до года), Республике Алтай (16) и Тыве (19).
Коэффициент рождаемости в Новосибирской области снизился на 5% и составляет 9,6 на тысячу населения. Смертность в регионе снизилась на 13,9%. Коэффициент естественной убыли населения в первом полугодии 2022 составил 4,7 (на 1000 человек), в минувшем году — 6,5. Количество браков в НСО осталось на уровне 2021 года: 6,3 на тысячу человек. Разводиться новосибирцы стали реже на 2,1%, правда почти 3/4 браков распадаются.
Ранее сообщалось, что 119 несовершеннолетних девушек стали мамами в Новосибирской области за полгода. Самой младшей молодой маме исполнилось 14 лет. А один новосибирец женился в 94 года.