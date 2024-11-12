Прогулки на яхте и местные деликатесы: Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха — видео

Семья отправилась в морское путешествие Источник: Bugevuge, Zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский актер Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха. Сейчас сибиряк вместе с женой и детьми отдыхает в ОАЭ. Видео звезда сериала «Мажор» (18+) опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, на этот раз Прилучный с супругой и друзьями отправились в морской тур на яхте. На видео актер похвастался видами, которые открываются со стороны моря.

Источник: Bugevuge, Zepyur_brutyan / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

В конце июля актер с семьей был на Мальдивах. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он показал, как выглядит их шикарная вилла, и поделился семейными фотографиями.

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