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Развлечения Звезды в шоке Прогулки на яхте и местные деликатесы: Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха — видео

Прогулки на яхте и местные деликатесы: Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха — видео

Сибиряк вместе с супругой и детьми зажигает в Дубае

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6 комментариев

Семья отправилась в морское путешествие

Новосибирский актер Павел Прилучный поделился кадрами семейного отдыха. Сейчас сибиряк вместе с женой и детьми отдыхает в ОАЭ. Видео звезда сериала «Мажор» (18+) опубликовала в личных соцсетях.

Судя по кадрам, на этот раз Прилучный с супругой и друзьями отправились в морской тур на яхте. На видео актер похвастался видами, которые открываются со стороны моря.

В конце июля актер с семьей был на Мальдивах. На отдых актер взял детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Он показал, как выглядит их шикарная вилла, и поделился семейными фотографиями.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

А в конце августа и начале сентября всё большое семейство жило в Геленджике. Жена Прилучного Зепюр Брутян рассказала, что на дорогу в Геленджик они потратили более 12 часов.

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Комментарии
6
Гость
25 минут
когда они работают, если все время отдыхают?
Гость
22 минуты
Задрали уже с этими прилученными, гологривыми и т. д.
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