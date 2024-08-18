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Развлечения тест Очень сложный тест по географии: 80% людей не ответят и на половину вопросов

Очень сложный тест по географии: 80% людей не ответят и на половину вопросов

А у вас получится узнать все десять стран по карте?

480
1 комментарий
Если вы последний раз открывали карту в школе — будет тяжко

18 августа вся страна празднует День географа. Если бы не они, мы бы так и не узнали, что Каспийское море — это озеро, а между Россией и США расстояние меньше, чем от центра Москвы до Химок. И лучший способ отметить этот праздник — пройти наш тест по географии и ответить хотя бы на половину вопросов. Как думаете, получится?

ТЕСТПройден 62 раза
1 / 10
Вспомните, что это за страна?
  • Бангладеш
  • Непал
  • Лаос
  • Камбоджа
2 / 10
Знаете, что за страну между Северной и Южной Америками мы отметили?
  • Мексика
  • Гондурас
  • Гватемала
  • Панама
3 / 10
Какая страна расположена в западной части Центральной Африки?
  • Нигер
  • ЮАР
  • Конго
  • Камерун
4 / 10
Из Африки — прямо в Азию. Что это за страна?
  • Камбоджа
  • Лаос
  • Вьетнам
  • Таиланд
5 / 10
А что насчет Европы, знаете, какая страна здесь расположена?
  • Нидерланды
  • Дания
  • Эстония
  • Венгрия
6 / 10
Что за страна Среднего Востока перед вами?
  • Йемен
  • Оман
  • Иран
  • Пакистан
7 / 10
Что за страна находится прямо по центру Южной Америки?
  • Боливия
  • Бразилия
  • Парагвай
  • Уругвай
8 / 10
А как у вас с географией Балканского полуострова? Угадаете страну?
  • Болгария
  • Румыния
  • Сербия
  • Северная Македония
9 / 10
И снова в Африку: что это за страна?
  • Кения
  • Танзания
  • Замбия
  • Сомали
10 / 10
Ну и напоследок — что за государство расположено на этих островах?
  • Филлиппины
  • Индонезия
  • Сейшелы
  • Малайзия

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География Карта Тест Сложный тест Страна Мир Глобус Школьные знания Тест по географии
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Комментарии
1
Директор Завода (Ржака)
18 августа 2024, 10:04
7 из 10 за 2 минуты.
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