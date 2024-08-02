НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

штиль.

 743мм 70%
Подробнее
4 Пробки
USD 85,78
EUR 92,85

СРОЧНО

«Ветер Сибири» перебудил новосибирцев

Разгружают Транссиб
Новосибирск ведет соцсети
Откат госменеджеру в 3 млн
Где учатся отличники
Родители против «Сферума»
Плохое зрение — бич 21 века
Башенки на крышах
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Развлечения «Не хочется отдавать за бесценок»: новосибирец выставил за полмиллиона рублей коллекцию моделек машин из СССР

«Не хочется отдавать за бесценок»: новосибирец выставил за полмиллиона рублей коллекцию моделек машин из СССР

В коллекции 12 моделей

421
9 комментариев
Коллекция досталась новосибирцу от отца

Житель Новосибирска продаёт коллекцию из 12 моделей автомобилей времен СССР. Соответствующее объявление размещено на сайте «Avito».

Продавец указывает, что модельки находятся в идеальном состоянии. Торговаться новосибирец не намерен — он хочет получить за машинки полмиллиона рублей.

— Коллекция автомобилей «КамАЗ, «УАЗ» времен СССР! В идеальном состоянии, 12 моделек в полном комплекте. По отдельности не продаются, в цене ошибки нет, — указано в объявлении.

В разговоре с корреспондентом НГС автор объявления — Антон, рассказал, что коллекция этих машинок ему достались от отца.

Мужчина не хочет расставаться с коллекцией за маленькую сумму

— Модельки времен СССР, цена такая потому что нет особого желания их продавать, и за бесценок отдавать тоже не хочется, так как особой нужды в деньгах нет, если не продадутся достанутся по наследству моему сыну, — подчеркнул Антон.

Объявление было размещено на сайте 21 июля. К настоящему дню, по словам новосибирца, покупатели на коллекцию еще не нашлись.

Ранее НГС писал, что житель Новосибирска продаёт коллекцию советских монет за 2,2 миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Коллекция Авито
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Grape Reflection 🍇
2 августа 2024, 12:56
Вот они доступные автомобили для населения!
Гость
2 августа 2024, 12:54
Интересно, продавец перед тем как подать такое объявление хотя бы погуглил сколько они стоят в интернете? Цена этой "коллекции" тысяч 30 максимум
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
Не время выяснять отношения: новосибирский астролог дала советы на день новолуния в Раке
Юлия Тарантина
Мнение
«Машина сыплется, менять не на что»: журналист — об отсутствии выбора для «бюджетных» автомобилистов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Хорошо, хоть небо не в клеточку»: журналистка НГС — о бесконечных заборах, которые мешают ходить и уродуют город
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Рекомендуем
Знакомства

Антон,64

Мухаммад,29

S 79 D,43

Наговицин,43

Rulez,37

Мария,39

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление