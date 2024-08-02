«Не хочется отдавать за бесценок»: новосибирец выставил за полмиллиона рублей коллекцию моделек машин из СССР

Коллекция досталась новосибирцу от отца Источник: «Avito»











Житель Новосибирска продаёт коллекцию из 12 моделей автомобилей времен СССР. Соответствующее объявление размещено на сайте «Avito».



Продавец указывает, что модельки находятся в идеальном состоянии. Торговаться новосибирец не намерен — он хочет получить за машинки полмиллиона рублей.



— Коллекция автомобилей «КамАЗ, «УАЗ» времен СССР! В идеальном состоянии, 12 моделек в полном комплекте. По отдельности не продаются, в цене ошибки нет, — указано в объявлении.



В разговоре с корреспондентом НГС автор объявления — Антон, рассказал, что коллекция этих машинок ему достались от отца.

Мужчина не хочет расставаться с коллекцией за маленькую сумму Источник: «Avito»











— Модельки времен СССР, цена такая потому что нет особого желания их продавать, и за бесценок отдавать тоже не хочется, так как особой нужды в деньгах нет, если не продадутся достанутся по наследству моему сыну, — подчеркнул Антон.



Объявление было размещено на сайте 21 июля. К настоящему дню, по словам новосибирца, покупатели на коллекцию еще не нашлись.

