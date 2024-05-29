«Ты у меня лучшая»: блогер Милана Хаметова поздравила маму с днем рождения — сейчас девочка в Египте

Блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова поздравила маму с днем рождения. Судя по социальным сетям, сейчас девочка отдыхает в Египте.

— Мамочка, поздравляю тебя с днём рождения!! Ты у меня самая лучшая!! Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь! Я тебя безумно люблю! — Написала Хаметова в своих соцсетях.

