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Развлечения «Ты у меня лучшая»: блогер Милана Хаметова поздравила маму с днем рождения — сейчас девочка в Египте

«Ты у меня лучшая»: блогер Милана Хаметова поздравила маму с днем рождения — сейчас девочка в Египте

Певица из Новосибирска опубликовала пост на своей страничке

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31 комментарий
Милана разместила ностальгические фото с мамой

Блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова поздравила маму с днем рождения. Судя по социальным сетям, сейчас девочка отдыхает в Египте.

Хаметвоа отдыхает в Египте

— Мамочка, поздравляю тебя с днём рождения!! Ты у меня самая лучшая!! Спасибо тебе за все, что ты для меня делаешь! Я тебя безумно люблю! — Написала Хаметова в своих соцсетях.

Запись она сопроводила трогательными фотографиями из детства, где она вместе с мамой.

До этого блогер публиковала видео с посиделками в ресторане и извинялась, что не выходила на связь с поклонниками — по словам Хаметовой, у нее была очень плотная программа.

Милана призналась матери в любви

— Мы сегодня снимали контент для отеля, потом мы купались в море, потом мы купались в басике, мы отдыхали, загорали, что я не успела взять в руки телефон. Пришли в турецкий ресторанчик, сейчас будем кушать, здесь безумно красиво. Смотрите, какие тарелочки, — обратилась к подписчикам Милана.

Также школьница публикует в социальных сетях видео и фото, где ставит гео-позицию Шарм-эш-Шейх — это город-курорт в Египте.

Милана Хаметова 5 марта отметила свой день рождения. Недавно девочке исполнилось 14 лет. Ранее она попала в список номинатов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30», а в декабре прошлого года похвасталась покупкой дома.

Сейчас блогер отдыхает на курорте

В 2023 году Милана получила статуэтку в номинации «Открытие года», попробовала себя в роли ведущей на телеканале МУЗ-ТВ. Она представила десятку лучших клипов недели в спецвыпуске хит-парад «МУЗ-ТВ чарт».

Известной Хаметова стала благодаря TikTok — там она публиковала музыкально-развлекательный контент, песни, танцы, клипы. В Telegram у нее на сегодня почти миллион подписчиков, на YouTube — 7,23 миллиона.

Милана выпустила альбом в стиле рэп, снялась в комедии «Не одна дома». На «Яндекс.Музыке» у нее больше 500 тысяч слушателей. В основном ее творчество популярно у детей.

В мае НГС писал о том, что новосибирский блогер Максим Монахов (известный как Mamix) потратил миллион рублей на лотерейные билеты. Он приобретал их в разных странах.

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