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Лолита вернулась в мир шоу-бизнеса — узнали, что с концертом в Новосибирске

Ранее сообщалось, что выступление отменили

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Концерт артистки должен был пройти в начале апреля

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Стало известно, пройдет ли апрельский концерт Лолиты в Новосибирске. В январе в городе заявили, что выступление не состоится — певица должна была выйти на сцену ДКЖ.

В справочной Дворца культуры железнодорожников НГС сообщили, что концерт отменен. Он был запланирован 2 апреля.

В сообществе выступлений певицы в Новосибирске во «ВКонтакте» сказано, что организатором концертов выступает агентство «Артисты и Звезды». Корреспондент НГС обратился к специалистам с целью узнать, ожидать ли появление Лолиты на сцене перед новосибирцами, но в организации рекомендовали направить письмо на почтовый адрес.

Представитель певицы на звонок корреспондента не ответил.

В конце января в ДКЖ заявили, что не заключали договор аренды концертного зала для проведения концерта, из-за чего не располагали данными о планировании, переносе или отмене события. Кроме Дворца культуры железнодорожников, Лолита должна была выступить в марте в Доме ученых СО РАН в Академгородке. На сайте учреждения сообщали, что концерт артистки не состоится, информация об этом все еще опубликована на площадке.

13 марта Лолита впервые за последние два с половиной месяца вышла в свет после участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой. Она появилась на пресс-завтраке канала Муз-ТВ и рассказала, что постепенно возвращается к привычной жизни и работе.

После скандальной вечеринки в московском клубе Mutabor у многих артистов, которые пришли на тусовку, начались проблемы. По Сети также распространились слухи об отъезде «отмененных» звезд из России. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили, где находились участники голой вечеринки.

ЛолитаАртистыГолая вечеринкаНовосибирскКонцерт
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