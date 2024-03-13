Лолита вернулась в мир шоу-бизнеса — узнали, что с концертом в Новосибирске

Стало известно, пройдет ли апрельский концерт Лолиты в Новосибирске. В январе в городе заявили, что выступление не состоится — певица должна была выйти на сцену ДКЖ.
В справочной Дворца культуры железнодорожников НГС сообщили, что концерт отменен. Он был запланирован 2 апреля.
В сообществе выступлений певицы в Новосибирске во «ВКонтакте» сказано, что организатором концертов выступает агентство «Артисты и Звезды». Корреспондент НГС обратился к специалистам с целью узнать, ожидать ли появление Лолиты на сцене перед новосибирцами, но в организации рекомендовали направить письмо на почтовый адрес.
Представитель певицы на звонок корреспондента не ответил.
В конце января в ДКЖ заявили, что не заключали договор аренды концертного зала для проведения концерта, из-за чего не располагали данными о планировании, переносе или отмене события. Кроме Дворца культуры железнодорожников, Лолита должна была выступить в марте в Доме ученых СО РАН в Академгородке. На сайте учреждения сообщали, что концерт артистки не состоится, информация об этом все еще опубликована на площадке.
13 марта Лолита впервые за последние два с половиной месяца вышла в свет после участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой. Она появилась на пресс-завтраке канала Муз-ТВ и рассказала, что постепенно возвращается к привычной жизни и работе.