Лолита вернулась в мир шоу-бизнеса — узнали, что с концертом в Новосибирске

После скандальной вечеринки в московском клубе Mutabor у многих артистов, которые пришли на тусовку, начались проблемы. По Сети также распространились слухи об отъезде «отмененных» звезд из России. Наши коллеги из MSK1.RU выяснили, где находились участники голой вечеринки.

