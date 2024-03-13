НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-7°

ясная погода, без осадков

ощущается как -11

3 м/c,

ю-з.

 756мм 64%
Подробнее
8 Пробки
USD 90,88
EUR 99,36
Реклама

СРОЧНО

Подробности смерти младенца в Болотнинском районе

Открывают «Жерарню»
Скуловая имплантация зубов
Посёлок для детей-инвалидов
Так строят только у нас
Таверна грека в Сибири
Масленичная прожарка
Ищем гардероб на весну в ТЦ
Репортаж с китайской барахолки
Кто владеет «Небаром»
НГС в Telegram
Развлечения подробности

Лолита прощена? Певица вышла в свет впервые после голой вечеринки

И рассказала, стоит ли ждать ее концертов

131
Написать комментарий
Лолита призналась, что у нее есть новые песни, и надеется, что еще споет их со сцены

После участия в голой вечеринке Насти Ивлеевой концерты Лолиты отменили, а сама она перестала появляться на публике, ограничиваясь общением с поклонниками и другими сочувствующими у себя в соцсетях. Певица шутила над собой, что теперь она «одинокая пожилая пенсионерка» и привыкает быть домохозяйкой. Но долго быть «на пенсии» и в стороне ей не пришлось, и сегодня она, стряхнув с себя пыль забвения, вышла в свет впервые за последние два с половиной месяца. А совсем скоро Лолита станет ведущей престижной премии.

Лолита появилась сегодня на пресс-завтраке канала Муз-ТВ и рассказала, что постепенно возвращается к привычной жизни и работе, а летом в компании Владимира Маркони, Леры Кудрявцевой, Ольги Бузовой и Клавы Коки проведет музыкальную премию. Как передают наши коллеги из «СтарХит», по словам певицы, дресс-код на этот раз она собирается соблюсти строгий.

— Я буду очень скромно одета, — заверила Лолита. — Два с половиной месяца без работы — и лексикон потерян. Вообще, в последнее время работаю за еду и привыкла стричь кусты. Не знаю, получится ли «постричь» микрофон в очередной раз.

«Обещаю, что буду скучна, противна, омерзительна, как требует премия»

Кроме того, Лолита рассказала, что уже примерно придумала, в чем конкретно появится на премии.

— Хоть один 60-летний человек должен соответствовать шестидесяти: лавочка, платочек на голове и абсолютная девственность в мозгах, — отметила певица.

О том, что ей приходится работать за еду, Лолита, похоже, не шутила — как раз на днях в ее телеграм-канале вышло видео, в котором она поет в ресторане за порцию равиоли.

Что же до концертной деятельности, то юбилейные туры певицы до сих пор заморожены. Лолита собирается порадовать поклонников новыми клипами, пишет очередные хиты и надеется, что еще не раз споет со сцены.

— Всё зависит от Господа Бога. У него есть на меня планы, а значит, я обязательно вернусь, — подытожила певица.

ПО ТЕМЕ
Лолита Муз-ТВ Голая вечеринка Артисты Певица Настя Ивлеева Премия Муз-ТВ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не шикуем, но тратим всё до копейки»: рассказываем, на что хватает денег семье учителей с двумя детьми
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Ничтожеством давно себя не чувствовала»: исповедь 22-летней выпускницы вуза, решившейся на аборт
Мнение
«Впереди — война»: почему «Дюну» лучше смотреть в кино — отзыв на самый ожидаемый фильм года
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Рекомендуем
Знакомства

Ольга, 35

Виктор, 38

Макс, 39

Sweet, 38

Brian Ronald, 54

Вячеслав, 42

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление