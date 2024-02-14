Эта роль не для него? Почему 46-летний Сергей Бурунов до сих пор не женат

Если бы американские киноакадемики смотрели фильмы с Леонардо Ди Каприо в озвучке Сергея Бурунова, Лео не знал бы, куда складывать многочисленные «Оскары». В России Бурунов считается официальным голосом звезды Голливуда, хотя сам в свое время с удивлением узнал об этом статусе. В его жизни вообще достаточно удивительного. Мечтая о небе, он оказался на сцене. Потом, работая преимущественно за кадром, стал звездой экранов. Слава свалилась на актера, когда ему было под сорок. Поклонников подкупает его человеческая простота, самокритичность и то, что, несмотря на невероятный взлет, он не зазвездился. Иммунитет у Бурунова оказался не только к звездной болезни — к своим 46 (а скоро и 47) годам он еще ни разу не был женат.
От пародий до ТЭФИ
В детстве Сергей Бурунов влюбился в самолеты и видел себя в кресле пилота. Вступил в аэроклуб, прошел курс обучения летной эксплуатации Як-52, поступил в Качинское военное училище в Волгограде. Но в училище он начал играть в КВН, связался с самодеятельностью и
покатился понял, что рожден для сцены, а не для неба.
Увлекшись игрой в КВН, Бурунов забыл об учебе, и вскоре его отчислили. Родители, встретившие сына в Москве, долго не могли понять, как в ребенке произошли такие крутые изменения, но через несколько месяцев смирились с его решением, а отец впоследствии даже оплатил его учебу в Высшем театральном училище имени Щукина. Тем более что Сергей уже делал первые шаги в озвучке.
В мир закадрового кино Бурунова пригласила актриса Мария Константинова — так актер озвучил свой первый фильм, мелодраму «Как отделаться от парня за 10 дней» (12+) с Мэттью Макконахи. Позже голосом Сергея всё чаще начал говорить Леонардо Ди Каприо, из-за чего за Буруновым закрепилась слава официального голоса Лео в России. Сам актер, отвечая на это, говорил, что ярлыки артистам раздают журналисты и ничего «официального» в этом нет. Кроме Ди Каприо, Бурунов подарил свой голос Джонни Деппу, Бену Аффлеку, Джиму Керри и многочисленным мультипликационным персонажам.
Был у Бурунова и опыт работы на сцене. С 2002 по 2006 год он работал в Московском академическом театре сатиры, позже сотрудничал с театром документальной пьесы «Театр.doc», но работы в них артиста не прославили. Но стоило только Сергею подумать о том, что большого успеха на актерском поприще ему не светит, как раздался звонок — актера позвали на съемки пародийного шоу «Большая разница» (16+). Здесь-то он и раскрыл по полной свой актерский талант.
Работа в «Большой разнице» изматывала актера. Он признавался, что из-за обилия съемок у него оставались считаные часы на сон, и в итоге он покинул проект, потому что «поток убивает всё».
Казалось бы, спустя несколько лет работы в пародийном шоу за Буруновым должна была закрепиться слава пародиста, но понемногу его стали приглашать и в более серьезные проекты, а настоящий «спасательный круг» ему бросил режиссер и сценарист сериала «Полицейский с Рублевки» (16+) Илья Куликов. Сыграв подполковника Владимира Яковлева, начальника главного героя, Бурунов не только прославился на всю страну, но и получил награду за лучшую роль второго плана от «Ассоциации продюсеров кино и телевидения».
В 2009 году артиста ждала еще одна премия — за главную роль в сериале «Мылодрама» (16+) он получил ТЭФИ. Все дальнейшие работы Бурунова только укрепляли его славу — он был несравненным Водяным в «Последнем богатыре» (12+), практически в одиночку вытянул сериал «Содержанки» (18+), стал идеальным отцом двух Адидасов в нашумевшем сериале «Слово пацана» (18+) и неподражаемым королем в «Бременских музыкантах» (6+).
«Страх любви не пропускает чувства»
Несмотря на успешную карьеру, личную жизнь Сергею Бурунову наладить не удалось. И пока он остается завидным холостяком, ему продолжают приписывать романы с самыми разными женщинами.
В 2021 году в СМИ приписывали Бурунову роман с его агентом Анастасией Сайфулиной. Поводом для слухов стало то, что их видели вместе на фестивале «Кинотавр» (удивительно — актера и его агента видели вместе) и что пара якобы жила в одном номере и вела себя как подобает влюбленным. Но ни Сергей, ни Анастасия эти слухи не подтверждали. Судя по страницам в социальных сетях, сейчас они продолжают работать вместе.
В конце 2023 года о непродолжительном романе с Сергеем Буруновым неожиданно рассказала блогер Ида Галич в своем шоу «Есть вопросики». Она призналась в этом в ответ на вопросы от других знаменитостей — именно Сергей записал видео, в котором спросил, может ли Ида встречаться с мужчиной гораздо старше нее.
— Сергей у нас кокетка! Потому что с Сергеем я даже ходила на свидание. Мы тоже переписывались, гуляли, ходили в рестораны. Была даже пара встреч. Для меня важен не возраст, а опыт, который есть у человека за плечами. Потому что есть такие дураки
Сам Сергей Бурунов признавался, что в молодости был очень влюбчивым, но так часто обжигался, что в его сердце появилось пепелище.
— Ну пепелище в сердце по молодости было. Я был романтичен и очаровывался людьми. Наделял человека прекрасными качествами, ставил на пьедестал, а потом разочаровывался сильно. Мне хотелось любви, и я любил и открывался, но затем снова было очень больно. И, как сказал один мой друг-летчик, жизнь понаставила фильтров. То есть да, теперь у меня есть страхи. Страх любви в том числе, который не пропускает чувства. Защитная реакция организма.
Была в жизни актера и женщина, от которой он хотел детей, но эти отношения закончились, не успев толком начаться.
— Как бывает — разлюбили. За руку брал, в глаза глядел, к родителям подводил. Ну всё, прошла любовь, завяли помидоры. А так дальше посвятил свою жизнь киноиндустрии. Тут же вопрос духовного единства с человеком — с кем можно помолчать, а это очень тяжело. По молодости есть время экспериментировать, сейчас его нет уже, — признавался актер.
В интервью Надежде Стрелец три года назад Сергей Бурунов рассказал о том, какие женщины ему нравятся.
— Мне неважно, какой типаж у женщины, но есть предпочтения. Моника Беллуччи мне нравится. В то же время мне нравится Марго Робби, мое открытие было, невероятной красоты. Неважно же, какого типажа, важно — что здесь [в голове]. И, конечно, не без чувства юмора. Ну хорошо, красивая — и что? А поговорить? — рассуждал актер.
Вместе с тем артист мечтает о семье, но боится не успеть ею обзавестись. Он говорит, что боится серьезно заболеть, стать никому не нужным и уйти из жизни в одиночестве.
— После 40 лет начал задумываться о смерти. Меня эти мысли раньше пугали, я старался их гнать. А сейчас понимаю, что кончина не за горами. Хотел бы умереть, не мучаясь. Желательно во сне. Иначе не выдержу, — заявил артист.
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