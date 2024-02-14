Эта роль не для него? Почему 46-летний Сергей Бурунов до сих пор не женат

«Страх любви не пропускает чувства»

Несмотря на успешную карьеру, личную жизнь Сергею Бурунову наладить не удалось. И пока он остается завидным холостяком, ему продолжают приписывать романы с самыми разными женщинами.



В 2021 году в СМИ приписывали Бурунову роман с его агентом Анастасией Сайфулиной. Поводом для слухов стало то, что их видели вместе на фестивале «Кинотавр» (удивительно — актера и его агента видели вместе) и что пара якобы жила в одном номере и вела себя как подобает влюбленным. Но ни Сергей, ни Анастасия эти слухи не подтверждали. Судя по страницам в социальных сетях, сейчас они продолжают работать вместе.

В конце 2023 года о непродолжительном романе с Сергеем Буруновым неожиданно рассказала блогер Ида Галич в своем шоу «Есть вопросики». Она призналась в этом в ответ на вопросы от других знаменитостей — именно Сергей записал видео, в котором спросил, может ли Ида встречаться с мужчиной гораздо старше нее.

