«Я краснею от своей эротической сцены»: что известно о звезде сериала «Френдзона» Владе Ерофеевой

Творческий путь Влады Ерофеевой — лишнее доказательство того, что никогда нельзя сомневаться в своих силах, возможностях и внешности. Девушка с детства не считала себя главной красоткой, но попала в модельный бизнес еще со школьной скамьи. В пробах для кино она тоже порой не была уверена до конца, но раз за разом ее утверждали на роли. Так произошло и с сериалом «Френдзона» (18+). Девушка отправила авторам проекта свои записи, а когда ее пригласили на съемки, не поверила в происходящее. Да будь у нас своя киностудия, мы бы Владу вообще далеко не отпускали!
«Я, начинающая, считающая себя ужасной»
Влада Ерофеева родилась в 1998 году в Комсомольске-на-Амуре и еще в юности начала посещать модельную школу. Хотя в то время девушка была невысокой и не считала себя видной красавицей, это не помешало ей занимать призовые места в конкурсах и начать строить карьеру в модельном бизнесе.
Окончив школу, Влада поехала покорять Москву и попала в модельное агентство Lumpen, где, по ее признанию, больше занималась «творчеством для себя» и принимала участие как в платных, так и в бесплатных съемках.
Lumpen — первое российское агентство контрмоделей. Открылось в 2014 году. За время своего существования снискало доверие среди крупнейших брендов, дизайнеров и изданий: Гоша Рубчинский, Balenciaga, Zara, Comme des Garçons, 032c, Vogue и многих других.
— И вот через пару месяцев меня приглашает ЦУМ. Не всякую модель, которая много снимается, приглашают в ЦУМ! А тут я, начинающая, считающая себя ужасной. И меня берут на все витрины этого дорогого магазина. Одну. Для меня это было победой, — признается Влада. — С того момента я изменила свое отношение к себе. Если меня взяли в ЦУМ, значит, во мне что-то есть. И после того, как я появилась на всех витринах ЦУМа, в дорогущих нарядах от ведущих дизайнеров мира, началась моя модельная карьера. Это было «вау» для
После этого Влада много работала за границей — в Китае, Франции, Германии. А после попала в кино.
«Я запретила родителям смотреть фильм»
В кино Влада попала благодаря дяде. Он снимал постер к одной из картин Анны Меликян, и тогда режиссер познакомилась с девушкой и позвала в свой фильм «Про любовь» (16+).
Чтобы прокачать свои актерские навыки, Влада пошла на подготовительные курсы МХАТа, поступила в Институт современного искусства, но спустя год ушла — не понравилось. В этом году она заканчивает журфак РГГУ.
Несмотря на это, Владе то и дело поступали предложения всё новых ролей. Причем роли эти были не самые простые для начинающей актрисы. В одном из фильмов, короткометражке «S», она играла шахидку, в другом, «Аутло» (18+), ее ждала постельная сцена.
— Изначально я должна была сниматься в белье. Но ребята сделали очень хитро, они поставили сцену на самый последний день, когда все сдружились, когда на тебя все смотрят — ну, давай! Пришлось. Красивая сцена, каких много в этом фильме-фантазии. Не уверена, что она несла какой-то особый смысл. «Аутло» многим не понравился, у нас постоянно отменяли премьеру, — рассказывает Влада. — «Аутло» был в Америке на разных фестивалях, его очень хорошо приняли. Но я запретила родителям смотреть фильм, я краснею от своей эротической сцены.
Также девушка снималась в сериалах «Беспринципные» (18+), «Псих» (18+), а в 2021 году сыграла главную роль в драме «Френдзона».
О чем сериал «Френдзона»
Сериал «Френдзона» рассказывает о студенте психфака МГУ, влюбленном в свою однокурсницу. На одной из вечеринок парень решается поцеловать ее, но та отправляет его во френдзону. Ну а чем еще заниматься студенту в такой ситуации, если не психологическими экспериментами? Вот герой и решает провести один такой для своей курсовой работы, чтобы выяснить, каким образом превратить дружбу в любовь, и вообще возможно ли это.
Рассказывая о пробах в сериал, Влада говорит, что они были не из легких.
— Задание было не типичным, и меня это останавливало. В итоге на третий вечер после очередного ужасного, как по мне, дубля, я разозлилась и решила ничего никуда не отправлять, — рассказывает Влада. — Просидев еще час перед камерой и снова записав «позор» и «не то», разозлившись на себя и создателя задания, я подумала, что пусть меня лучше считают неталантливой и бездарной, чем необязательной и ленивой, и отправила, что было. Через пару часов мне предложили приехать на живые пробы.«Ха, хотят убедиться в моей бесталанности!» — подумала я.
Но вскоре после того, как Влада прошла живые пробы, ей прислали письмо с утверждением в проект.
— Я несколько раз переспросила, точно ли это и правда ли, на что получала утвердительный ответ несколько раз. Не буду рассказывать, как я прыгала от радости одна в квартире, как звонила маме, и сказав, что меня утвердили, у меня почему-то вытекли слезы, как будто кто-то умер. Как я думала о том, что этого могло не случиться, если бы я решила всё-таки ничего не отправлять, как я иногда делала раньше. Вывод: делай, отправляй, показывай, всё, что у тебя есть и что ты можешь показать, даже если ты не уверен в положительном результате. Лучше прослыть для кого-то бесталанным, странным, чем лишиться чего-то действительно важного, — делится своими впечатлениями от проб в проект «Френдзона» Влада.
В конце января 2024 года вышел второй сезон сериала «Френдзона». Его действие разворачивается спустя год после событий первого сезона. Парень, который пытался написать курсовую про отношения, теперь работает барменом, потому что из вуза его отчислили. Не добившись взаимности от возлюбленной из первого сезона, он понимает, что любит другую девушку — Марину, которую играет Влада. Но когда парень решается сделать ей предложение, она пропадает, и пытливый бармен берется за старое. На этот раз он решает выяснить, почему люди так легко исчезают из его жизни, и отправляется к матери, которая тоже его когда-то бросила.
Кстати, у Влады в жизни была сильная любовь, но, по ее словам, «когда что-то пошло не так, было очень тяжело».
— И я подумала, что никогда больше не буду так сильно влюбляться. Чтобы не было так больно. Хотя, конечно, глупо бояться. Нужно пробовать и чувствовать на сто процентов, переживать эмоции, — признается актриса.