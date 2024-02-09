«Я краснею от своей эротической сцены»: что известно о звезде сериала «Френдзона» Владе Ерофеевой

«Я, начинающая, считающая себя ужасной»

Влада Ерофеева родилась в 1998 году в Комсомольске-на-Амуре и еще в юности начала посещать модельную школу. Хотя в то время девушка была невысокой и не считала себя видной красавицей, это не помешало ей занимать призовые места в конкурсах и начать строить карьеру в модельном бизнесе.

Окончив школу, Влада поехала покорять Москву и попала в модельное агентство Lumpen, где, по ее признанию, больше занималась «творчеством для себя» и принимала участие как в платных, так и в бесплатных съемках.

Lumpen — первое российское агентство контрмоделей. Открылось в 2014 году. За время своего существования снискало доверие среди крупнейших брендов, дизайнеров и изданий: Гоша Рубчинский, Balenciaga, Zara, Comme des Garçons, 032c, Vogue и многих других.