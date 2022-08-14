Плавник, как у акулы: корреспонденты НГС сплавились на сапах по Оби — что они там увидели? Показываем самый красивый путь

SUP-серфинг (сапсерфинг) — водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге. Родиной этого вида спорта считаются Гавайские острова.



Маршрутов для сплава на сапе много, но самый популярный и доступный — от Бугринского моста до острова «Кораблик», который выбрали мы. Покататься на сап-доске с командой SUP-Novosibirsk также можно на пляже «Дюны», «Звезда», по заливу «Затон», сплав от Бугринского моста до аквапарка или от ГЭС до Бугринского моста.