Плавник, как у акулы: корреспонденты НГС сплавились на сапах по Оби — что они там увидели? Показываем самый красивый путь
Отправляемся на сапах в закат — видео и фото для тех, кто устал, хочет увидеть Бали и поймать дзен
Сапсерфинг сегодня продолжает активно развиваться — куда ни глянь: всюду в аренду выдают яркие доски для катания на час, два, а то и на целый день. Считаем, идеально: уплыть в закат (и не вернуться… шутка). На самом деле прогулка на сапах позволяет максимально отвлечься от ежедневной рутины и расслабиться. Легкость, релакс, красота вокруг. Корреспонденты НГС решили прокатиться по Оби после тяжелого рабочего дня — основатель сапсерфинга в Новосибирске Евгений Попов показал нам самый красивый и доступный для новосибирцев маршрут.
О том, как это было, — в нашем видеоролике.
Точка сбора участвующих в большом заплыве находится недалеко от ЖК «Европейский берег» — от дома номер 42 по улице Владимира Заровного спускаемся по бетонной дороге, дальше едем через небольшой автомобильный мост через реку и замечаем яркие флаги, которые сигнализируют о том, что мы на верном пути.
К нашему удивлению, народу собралось много — около 30 человек. Мы знали, что на сапах сплавляются большими группами, но думали их число сводится к меньшей цифре. Организует сплавы по Оби команда SUP-Novosibirsk под руководством Евгения Попова — основателя сап-движения в Новосибирске. Разовая двухчасовая прогулка стоит 2000 рублей, можно приобрести абонемент на 1 месяц —
SUP-серфинг (сапсерфинг) — водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом серфинге. Родиной этого вида спорта считаются Гавайские острова.
Маршрутов для сплава на сапе много, но самый популярный и доступный — от Бугринского моста до острова «Кораблик», который выбрали мы. Покататься на сап-доске с командой SUP-Novosibirsk также можно на пляже «Дюны», «Звезда», по заливу «Затон», сплав от Бугринского моста до аквапарка или от ГЭС до Бугринского моста.
Как мы уже упомянули выше, мода на сапы в Новосибирске началась с подачи Евгения Попова — он был первым, кто нашел применение доске на воде в нашем городе. Мужчина рассказывает, что в Новосибирске было от силы 4–5 прокатов, где доски лежали на берегу, потому что никто толком не знал, что с ними делать.
— Идея заняться сапами пришла мне в голову, как ни странно, когда я праздновал Новый год в Китае — с 2018-го на 2019-й. Предложила жена — она сама из Новосибирска, но переехала во Владивосток, откуда я родом, где мы и познакомились. Я помониторил и принял решение развивать это направление в Сибири. Я привез сюда сапы как вид отдыха, развлечения и спорта, никто до меня не знал, что такое групповая сап-прогулка, — рассказывает Евгений Попов.
Что из себя представляет сап? Это надувная доска в форме вытянутого эллипса, с обратной стороны у нее плавник, как у акулы, а то и два. Евгений характеризует сапсерфинг как безопасный вид спорта, говорит, что для сплава даже не нужен жилет, потому что гребущий пристегнут к сапу, который сам выступит в роли спасательного жилета в том случае, если вы упали в воду.
— Учу сибиряков не бояться воды, — улыбается Евгений.
Перед началом сплава обязательный инструктаж — как держать весло, как правильно грести, поворачивать, тормозить, что делать, если упали в воду. Кажется, что запомнить все пункты невозможно, новичку становится волнительно и страшно. Бывалые же сапсерферы не могут дождаться, когда разрешат встать на воду. Уверяем, на практике все оказывается гораздо проще, чем кажется: освоить технику можно с первого раза. Для удобства некоторые поначалу катаются сидя или стоя на коленях, а уверенные в своих силах встают на ноги. Первое время может шатать — поймать баланс удается не всем, но как только поймешь, как держать тело, — процесс пойдет как по маслу.
Сегодня сервисов по прокату и аренде сапов как грибов в лесу после дождя, можно легко нарваться на неопытных представителей сферы и подвергнуть себя опасности. Купить сап и сдать его в аренду легко, а вот научиться понимать погоду — уже гораздо сложнее.
— Погода на воде быстро меняется. Я бы не советовал неопытному человеку выходить одному на воду и отплывать далеко от берега. Перед прогулкой на сапе всегда учитываем прогноз погоды. Против ветра можно вообще не вернуться на берег, будут спасать спасатели, — предостерегает инструктор.
В начале маршрута сплавляющиеся действовали не очень уверено и гребли по большей части сидя, но нашлись и смельчаки, которые уверенно выпрямились и гребли. Плыли мы против течения, что несколько усложняло прогулку, но эмоции и ощущения все равно самые приятные — не имеем представления, как это работает, но голова становится легкой, ежедневные заботы уходят в закат.
Первый пункт программы — забег на сапах. Поясняем, у берега мы все аккуратно паркуемся и составляем из сапов длинную дорожку, по которой нужно пробежать так, чтобы не упасть в воду: весело, с огоньком, бегут по очереди, падают, хохочут. Пункт номер два — Бали: мы причаливаем на остров «Кораблик», где видим качели, привязанную к дереву, — красивая фотолокация, которая особенно пришлась по вкусу девушкам. Мы тоже покачались — парить над водой нам понравилось.
Еще один обязательный пункт программы — фото. Встать, лечь, сесть, облокотиться на сап — композиция в кадре зависит от вашей фантазии. Сап-доски Евгения примечательны собственным дизайном — с обратной стороны надпись «Я из Сибири», линейка была запущена для того, чтобы развить в сибиряках любовь к своему региону. Весной следующего года придет новая коллекция.
Мы попросили новичков поделиться впечатлениями о сап-прогулке.
— Класс, мне все нравится, ребята — большие молодцы. Я как человек, не умеющий плавать, чувствовала себя весьма комфортно, — улыбается Кристина. Девушка пришла на сплав вместе с подругой, обе встали на сап впервые. Подруга Кристины даже сравнила сап-прогулку с Таиландом, говорит, хоть какая-то роскошь у нас есть.
Пока все фотографируются и делятся впечатлениями, мы продолжаем разговаривать с Евгением. Сап-мен рассказал нам, что открыл спортивную федерацию сапсерфинга по Новосибирской области.
— Благодаря этому администрация города пошла мне навстречу и выделила большой участок земли рядом с жилым комплексом «Европейский берег», где я развиваю парк сапсерфинга и приобщаю людей к спорту, — рассказывает Евгений Попов. В середине мая он выступал на всероссийских соревнованиях в Москве и занял первое место.
В свой бизнес Евгений вложил 4 миллиона рублей. За два года мужчина полностью отбил вложения и приумножил их, открыл магазин по продаже сапов, развил штаб своей компании — нанял и обучил инструкторов. Теперь часть работы они берут на себя, а у Евгения наконец-то появилась возможность брать выходные, что раньше ему и не снилось — сезон начинался в середине апреля и заканчивался в октябре. Зимой тоже можно кататься, в специальных гидрокостюмах, но заплывы, что логично, устраиваются гораздо реже.
— Однажды мы запланировали сплав, но погода подвела — минус 42 градуса было. Никто не пришел, я поплыл один, — рассказывает Евгений.
Дарья, Кристина и Ольга встали на сап впервые и им понравилось.
— Классно! Страхов нет, мы же знаем, что все безопасно, с нами инструкторы, мы под наблюдением. Я решила начать с малого и встала на сап, на следующий год хочу попробовать вейк, — делится впечатлениями Кристина.
— Я сегодня, как и многие, — в первый раз, переживала, что не буду держать баланс, но у меня все получилось. Сначала я сидела, потом встала. Жалею, что попробовала сап в августе, нужно было ловить лето и встать раньше, — делится Лена.
Медленно, но верно солнце начинает опускаться за горизонт, а мы все уже так расслабились и не хотим никуда уходить, но нужно плыть обратно. По течению гребля дается определенно легче, да и картинка завораживает: закат, Бугринский мост, отражение фонарей на воде... Задача — не упасть, засмотревшись на красивое, и держать равновесие.
По времени прогулка на сапах заняла два часа, протяженность около 3 километров — маршрут в августе короче из-за сильного течения в Оби. Приятный бонус по прибытии на берег — Евгений любезно разливает горячий чай и угощает «чокопаем» — вот это мы понимаем, сервис. Довольные, счастливые, частично сухие — сибиряки разбредаются по своим машинам, наперебой рассказывая о впечатлениях. Мы не исключение — такое завершение вечера среды нам по душе.
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