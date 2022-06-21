Замуж невтерпеж: как в солнцестояние найти жениха и привлечь удачу — мы спросили у астролога
Самый длинный день в году выпадает на 21 июня. Как его провести?
Солнцестояние — астрономическое событие, которое происходит два раза в год: в июне и в декабре. Если говорить сложным языком, солнцестояние — явление, когда солнце проходит через наиболее удаленные от экватора небесной сферы точки эклиптики, а если простым — 21 июня будет самый длинный световой день в году и самая короткая ночь (всего пара часов). С днем солнцестояния связано много примет, традиций и поверий — мы спросили у астролога и психолога Марины Шумкиной, как правильно провести этот день, чтобы привлечь удачу.
Праздник летнего солнцестояния — языческий, а язычники в целом очень трепетно относились к солнцу, ведь благодаря ему люди могли вырастить урожай, получить необходимые витамины для организма и узнать, каким будет следующий год их жизни. С приходом христианства языческие традиции пытались искоренить, но успехом эта идея не увенчалась — праздник встречают до сих пор в разных уголках планеты (главное, чтобы празднование было не как в одноименном фильме Ари Астера).
Как следует провести солнцестояние?
— Солнцестоянием древние славяне называли праздник вершины лета. Если совместить научный и эзотерический подходы, можно сказать, что Солнце поднимается на самую большую высоту над горизонтом и символически напитывает своей энергией всё Северное полушарие, поэтому этот день идеально подходит для работы со своей энергией, — говорит астролог Марина Шумкина.
День солнцестояния хорошо подходит для того, чтобы оставить прошлое в прошлом (символически — огонь сжигает его, а вода смывает), включить осознанность и радость на полную мощность и сделать первый шаг в реализации своих намерений.
— В этот день хорошо формулировать цели, при этом не забывайте и действовать, — подсказывает Марина Шумкина.
На себе люди не особенно ярко ощущают этот день, как, например, период ретроградного Меркурия или Сатурна. Астролог отмечает лишь то, что увеличение светового дня многие могут воспринимать, как стимул для бодрствования и повышения физической активности: нам хочется больше делать и больше успевать.
— Наши биологические часы связаны с Солнцем и Луной — это природный фактор. Вспомните, как часто в полнолуние у вас бывает бессонница? В сам день солнцестояния, день до и после него мы можем испытывать сильный энергетический подъем. Ведь до того, как искусственный свет вошел в нашу жизнь, активность наших предков начиналась с рассветом и завершалась на закате, — добавляет астролог.
Традиции и приметы в день солнцестояния
— Приметы и суеверия уходят корнями в происхождение самого праздника — он древний и языческий. Люди тогда не могли объяснить астрономические события и наделяли магической силой явления природы, — говорит Марина Шумкина.
К примеру, наши предки считали, что в этот день вода обладает целебными свойствами, поэтому с утра собирали росу, которой умывались, продлевая молодость и красоту. Много росы с утра — к хорошему урожаю, дожди и грозы — к плохому.
А как вам такое: в ночь с 20 на 21 июня можно и нужно купаться в открытых водоемах, а в период с 20 по 25 июня — стирать вещи и как можно больше соприкасаться с водой. Если парень случайно облил девушку водой — ждем свадьбу.
Если на небе много звезд, значит, будет много грибов осенью, проснулись до рассвета — весь год будете здоровыми. Утро следует начать с чая с ложкой меда, а весь последующий день не употреблять пищу животного происхождения. Одежду в этот день носили яркую, с элементами желтого цвета — как дань уважения Солнцу.
— Большое значение в этот день придается воде и огню. С точки зрения астрологии, именно в день солнцестояния наше светило из воздушного знака Близнецов переходит в водный знак Рака, поэтому в этот день полезны водные процедуры: от хождения по росе утром до обливания. Главное, чтобы вода была проточной, это помогает убрать негативную энергию, — говорит астролог Марина Шумкина и добавляет, что огонь в этот день — еще одна важная стихия, ведь это праздник Солнца.
— Понятно, что прыгать через костер не все могут себе позволить, вариант реальнее — зажечь свечи и минут 10–15 посидеть в тишине, смотря на язычок пламени. Такая «огненная» медитация соединяет нас с внутренним огнем и балансирует энергию. Что еще наполнит огнем в этот день — яркая одежда, ношение золотых украшений, творческие занятия (hand made). Главное — сохранять в этот день баланс, избегать конфликтов, выяснения отношений, особенно с родственниками. Хорошо бы на день убрать из рациона фастфуд, кофе и алкоголь — энергии и так будет достаточно, — советует астролог.
Что еще интересно почитать
«Не магия, а точный расчет»: колонка астролога о самых популярных вопросах клиентов и чтении по звездам.
Прибавление в семье, уют и новая мебель: каким будет ваш
Когда закончится спецоперация и каким будет курс доллара — таролог погадала для НГС.