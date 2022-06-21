Замуж невтерпеж: как в солнцестояние найти жениха и привлечь удачу — мы спросили у астролога

— Солнцестоянием древние славяне называли праздник вершины лета. Если совместить научный и эзотерический подходы, можно сказать, что Солнце поднимается на самую большую высоту над горизонтом и символически напитывает своей энергией всё Северное полушарие, поэтому этот день идеально подходит для работы со своей энергией, — говорит астролог Марина Шумкина.

День солнцестояния хорошо подходит для того, чтобы оставить прошлое в прошлом (символически — огонь сжигает его, а вода смывает), включить осознанность и радость на полную мощность и сделать первый шаг в реализации своих намерений.

